O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Em Belém, príncipe William fala português e elogia recepção paraense; vídeo

Herdeiro do trono britânico agradeceu as boas-vindas do presidente Lula e do governador Helder Barbalho e destacou o papel da Amazônia nas discussões climáticas globais

Hannah Franco
fonte

Na Cúpula dos Líderes, príncipe William fala português e exalta hospitalidade paraense: “Muito obrigado” (X/The Prince and Princess of Wales)

O príncipe William, herdeiro do trono do Reino Unido, participou nesta quinta-feira (6/11) da Cúpula dos Líderes da 30ª Conferência das Partes (COP30), realizada em Belém, no Pará. Em um gesto que surpreendeu e agradou o público, o príncipe iniciou seu discurso em português, agradecendo a recepção calorosa recebida na capital paraense.

“Bom dia! Muito obrigado, presidente Lula e governador Barbalho, pelas calorosas boas-vindas a Belém do Pará”, disse o príncipe, arrancando aplausos dos presentes no Parque da Cidade, local que sedia o evento.

A participação de William na COP30 reforçou o compromisso da monarquia britânica com as causas ambientais. Em seu pronunciamento, o príncipe destacou a importância da preservação das florestas tropicais e dos oceanos, além de defender uma transição energética justa e sustentável. Ele também ressaltou o papel histórico da Amazônia nas discussões sobre o futuro climático do planeta.

Durante a passagem por Belém, o príncipe William também visitou o Museu Paraense Emílio Goeldi, instituição dedicada à pesquisa e preservação da biodiversidade amazônica.

O herdeiro do trono britânico compartilhou, em seu perfil oficial nas redes sociais, registros do encontro com jovens do programa “Próxima Geração”, do British Council, realizado na capital paraense. O projeto promove o engajamento da juventude em ações voltadas à sustentabilidade e à inovação ambiental.

