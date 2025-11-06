Como participar da COP 30? Confira os espaços e eventos abertos ao público durante a conferência

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) começa, oficialmente, no dia 10 de novembro, reunindo líderes globais, cientistas, representantes de governos e da sociedade civil para discutir soluções e compromissos diante da crise climática. Além das atividades restritas a delegações e autoridades, a conferência também contará com uma ampla programação aberta ao público, espalhada por diversos pontos da capital paraense.

Esses espaços vão oferecer exposições, oficinas, shows, feiras, painéis e experiências interativas, permitindo que a população participe ativamente das discussões sobre sustentabilidade. Confira, a seguir, os principais locais e eventos abertos à visitação pública durante a COP30 em Belém.

Green Zone (Zona Verde)

Zona verde (green zone) que será usada na COP 30 (Foto: Agência Pará)

📍 Local: Parque da Cidade – Belém

📆 Data: 10 a 21 de novembro de 2025

⏰ Horário: das 9h às 19h

💡 Entrada: gratuita, sem necessidade de credenciamento

A Green Zone, ou Zona Verde, será o principal espaço público da COP30, localizado no Parque da Cidade, um dos grandes legados que o evento deixará para Belém. O local será dividido em duas áreas: a Zona Azul, restrita a delegações oficiais, e a Zona Verde, aberta à sociedade civil, setor privado e público em geral.

Na Green Zone, o público poderá participar de exposições, oficinas, debates, apresentações artísticas, instalações imersivas e shows. O espaço contará ainda com hubs temáticos voltados à bioeconomia, energias renováveis, inovação tecnológica, justiça climática e conservação da Amazônia.

Confira a programação completa.

Freezone Cultural Action

Freezone Cultural Action, do Instituto Cultural ARTÔ. (Divulgação)

📍 Local: Praça da Bandeira (em frente ao Mastro da Bandeira)

📆 Data: 9 a 21 de novembro de 2025

💡 Entrada: gratuita

A Freezone Cultural Action é uma iniciativa do Instituto Cultural ARTÔ, e promete transformar o centro de Belém em um polo de arte e engajamento social durante a COP30. O espaço vai receber shows, painéis e experiências imersivas sobre temas como justiça climática, bioeconomia e protagonismo jovem.

A proposta é criar um ambiente de convivência acessível, que estimule o diálogo entre artistas, ativistas e a comunidade local, destacando o papel da cultura na conscientização ambiental.

Confira a programação completa.

Cúpula dos Povos

Na foto, a UFPA, campus Belém (Cláudio Pinheiro / Arquivo O Liberal)

📍 Local: Universidade Federal do Pará (UFPA)

📆 Data: 12 a 17 de novembro de 2025

⏰ Horário: a partir das 8h

📝 Inscrições: gratuitas no site www.cupuladospovoscop30.org

A Cúpula dos Povos é um dos eventos mais tradicionais paralelos às conferências climáticas da ONU. De caráter autônomo, o encontro reúne movimentos sociais, comunidades tradicionais, ONGs e coletivos que não participam das negociações oficiais.

A programação contará com feiras, palestras, debates, oficinas, apresentações musicais e atividades infantis, incluindo a Cúpula das Infâncias, voltada especialmente para o público mirim. O objetivo é dar voz às populações que vivem diretamente os impactos das mudanças climáticas e reforçar a importância da justiça socioambiental.

Confira a programação completa.

Casa Brasil

A Casa Brasilconta com três geodésicas projetadas para receber o público da COP30. (Divulgação/Casa Brasil)

📍 Local: Praça Waldemar Henrique, em frente às Docas

📆 Data: 6 a 21 de novembro de 2025

⏰ Horário: das 14h às 21h

💡 Entrada: gratuita

A Casa Brasil, do Sebrae, será um dos principais pontos de encontro da COP30 em Belém. Com entrada gratuita, o espaço reunirá lideranças, cientistas, empreendedores e o público em geral para debater temas como mudanças climáticas, inovação, cultura e legado amazônico.

O local também sediará o Festival Coletivo, que combina arte, música e gastronomia amazônica em uma programação diária aberta ao público. Haverá painéis temáticos, plenárias, exposições e ativações culturais, em parceria com instituições públicas, empresas e organizações da sociedade civil.

Confira a programação completa.

Navio do Greenpeace – Rainbow Warrior

Com a mensagem “Ação, Justiça e Esperança” em seu mastro, o navio já está em Belém. (Divulgação/UFPA)

📍 Local: Porto da Universidade Federal do Pará (UFPA) – Trapiche Ribeirinho

📆 Data: 8 e 9 de novembro de 2025

⏰ Horário: das 9h às 16h

💡 Entrada: gratuita

Com a mensagem “Ação, Justiça e Esperança” em seu mastro, o navio Rainbow Warrior, do Greenpeace, já está em Belém e será aberto à visitação pública. A embarcação, símbolo mundial das campanhas em defesa do meio ambiente, ficará atracada na UFPA, como parte da inauguração do Trapiche Ribeirinho.

As visitas serão guiadas por voluntários do Greenpeace e organizadas por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição prévia. A ação é fruto de uma parceria entre a UFPA, a Fadesp e o Greenpeace.

Confira a programação completa.

AgriZone - Casa da Agricultura Sustentável

Espaço, conhecido também como a Casa da Agricultura Sustentável, da Embrapa, será aberto ao público (Divulgação / Embrapa)

📍 Local: Embrapa Amazônia Oriental – Trav. Enéas Pinheiro, s/n – Marco

📆 Data: 10 a 21 de novembro de 2025

⏰ Horário: das 10h às 18h

📝 Inscrições: embrapa.agrizone.app.br ou presencial na entrada

A AgriZone será um espaço para abordar inovação e sustentabilidade para o setor agrícola. Localizado na Embrapa Amazônia Oriental, o local reunirá tecnologias para produção rural sustentável e segurança alimentar.

Aberta a visitantes, a AgriZone promoverá painéis, demonstrações e experiências sobre agricultura de baixo carbono, bioinsumos e agroflorestas. O credenciamento é gratuito e pode ser feito online ou no local.

Confira a programação completa.

Espaço Chico Mendes e Fundação BB na COP30

Espaço Chico Mendes e Fundação BB na COP 30. (Agência Brasil/Alexandre Cruz Noronha)

📍 Local: Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi – Av. Perimetral, 1901 – Terra Firme

📆 Data: 7 a 21 de novembro de 2025

⏰ Horário: a partir das 9h

💡 Entrada: gratuita

O Espaço Chico Mendes e Fundação BB abrirá com a “chegança dos povos da floresta”, celebrando a união entre comunidades tradicionais, juventudes e movimentos sociais. O espaço de 7 mil m² abrigará plenárias, painéis, shows, cinema, oficinas e exposições temáticas, além do Armazém da Sociobiodiversidade e do Balcão de Negócios.

A programação inclui ainda o Encontro de Mulheres Indígenas (ANMIGA) e o Encontro das Juventudes da Floresta, reforçando a presença dos povos originários e das comunidades extrativistas nas discussões sobre o clima.

Confira a programação completa.

Central da COP

O teatro Waldemar Henrique vai realizar uma série de atrações culturais durante a COP (Divulgação)

📍 Local: Teatro Waldemar Henrique – Av. Presidente Vargas, 646 – Campina

📆 Data: 10 a 21 de novembro de 2025

⏰ Horário: conforme a atração

📝 Entrada: gratuita e conforme a atração

O Teatro Waldemar Henrique, localizado na Avenida Presidente Vargas vai abrigar o Espaço Central da COP durante a realização da COP 30. O local será um ponto de referência da programação aberta ao público, com atividades gratuitas voltadas à cultura, à educação e ao meio ambiente.

A Central da COP contará com mais de 40 atrações, entre painéis, oficinas, apresentações artísticas, debates e exibições audiovisuais, promovendo a integração entre arte, ciência e sustentabilidade.

Confira a programação completa.

AquaPraça

AquaPraça é montada em Belém como símbolo da COP30 e legado internacional para a Amazônia. (Divulgação)

📍 Local: Rio Guamá, em frente ao Espaço Cultural Casa das Onze Janelas – Cidade Velha

📆 Data: 10 a 21 de novembro de 2025

💡 Entrada: gratuita

A AquaPraça, estrutura flutuante projetada pelos estúdios Carlo Ratti Associati e Höweler + Yoon, será um dos grandes símbolos da COP30. Instalada no Rio Guamá, o pavilhão funcionará como espaço de debates e exposições sobre inovação, arquitetura e sustentabilidade.

Apresentada pela primeira vez na Bienal de Veneza, a AquaPraça chega a Belém como pavilhão oficial da Itália e deverá permanecer na cidade como legado permanente da conferência.