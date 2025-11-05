Guia turístico: confira lugares imperdíveis para comprar souvenirs em Belém

Belém oferece uma rede de pontos de compra de souvenirs que contemplam desde feiras tradicionais a lojas especializadas, todas vinculadas à rica cultura amazônica e à identidade paraense. Para moradores ou turistas que visitam a cidade das mangueiras durante a COP30, os souvenirs ou "lembrancinhas", como também são conhecidas, representam uma chance de levar na bagagem algo que conta história, valoriza a economia local e celebra a cidade das mangueiras.

Pensando nisso, o OLiberal.com selecionou seis endereços culturais e comerciais de Belém onde é possível encontrar artesanato, peças autorais e lembranças ideais para presentear, decorar ou guardar como memória da cidade.

Espaço do Artesão de Belém

Localizado no Espaço São José Liberto, no bairro do Jurunas, o Espaço do Artesão de Belém reúne artesãos e peças que representam o Pará, como cerâmicas marajoaras e tapajônicas, bijuterias feitas com sementes e fibras da Amazônia, redes e bolsas com traço regional. É excelente para quem quer uma lembrança autêntica ou para moradores que desejam apoiar a economia criativa local.

O Espaço do Artesão fica dentro do Espaço São José Liberto (Thiago Gomes / Arquivo Agência Pará)

Endereço: Praça Amazonas, s/n - Jurunas

Horário: Segunda à sexta, das 10h às 18h/ Sábado das 10h às 14h

Praça da República

Aos domingos ocorre uma feira tradicional na Praça da República, com dezenas de barracas de artesanato, plantas ornamentais, doces regionais e peças que retratam a cultura amazônica. Ideal para uma manhã de passeio, compras e imersão local.

A Praça da República é uma das mais famosas da cidade (Reprodução/Agência Belém)

Endereço: Praça da República

Horário: Aos domingos, das 08h às 14h para a feira de artesanato.

Estação das Docas

A Estação das Docas é um dos pontos turísticos mais famosos e completos de Belém. Com orla à beira da Baía do Guajará, o espaço é composto por lojas de artesanato e lembranças, restaurantes regionais, sorveterias de frutas amazônicas e muito mais! É ideal para quem deseja combinar passeio e compras.

A Estação das Docas é um dos cartões postais mais famosos de Belém (Alex Ribeiro / Agência Pará)

Endereço: Av. Mal. Hermes, s/n – Campina

Horário: Segunda à quinta, de 10h às 00h// Sexta ao domingo, de 10h às 01h

VEJA MAIS





Solar da Beira

No Ver-O-Peso, o Solar da Beira abriga feiras culturais, quiosques de artesanatos e vista perfeita para uma pausa e belas fotos com o pôr do sol ao fundo. Além de ser um dos prédios mais representativos da arquitetura histórica de Belém.

O Solar da Beira oferece vista para o rio e artesanato (Reprodução/ Prefeitura Municipal de Belém)

Endereço: Av. Portugal - Campina

Horário: Segunda a sábado, de 07h às 18h/ Domingo: 07 às 14h

Ygarapé Loja

Loja especializada em peças autorais de design regional, é perfeita para quem busca algo diferenciado e com mais curadoria. O acervo da loja conta com peças de diversos artistas e artesãos de várias regiões do Pará.

Peça encontrada na Ygarape (Reprodução/Instagram/@ygarapeloja)

Endereço: Av. Nª Sra. de Nazaré, 532 - sala 10 - Nazaré

Horário: Segunda à sexta, das 11h30m às 18h

Ver-O-Peso

O maior mercado aberto da América Latina e um dos lugares icônicos de Belém, o Ver-o-Peso é um marco histórico e cultural da cidade, sendo um complexo que remonta ao século 17, com as feiras livres, o mercado de peixe, o mercado de carne, barracas de artesanato e produtos amazônicos. Os perfumes atrativos são uma das lembranças mais compradas no local. O lugar é ideal para vivência da cultura paraense.

O Ver-O-Peso contém diversas lembrancinhas paraenses, como os perfumes atrativos (Foto: Jader Paes/ Agência Belém)

Endereço: Av. Nª Sra. de Nazaré, 532 - sala 10 - Nazaré

Horário: Segunda à sexta, das 11h30m às 18h

Beirando Loja

Uma loja que vai além do “souvenir comum” e conecta economia criativa da Amazônia com design, materiais sustentáveis e peças com história. Excelente escolha para quem quer um presente de impacto ou para decoração com significado local.

Exemplo de peças regionais encontradas na Beirando (Reprodução/Instagram/@beirando.loja)

Endereço: Museu de Arte Sacra - Praça Frei Brandão, sn - Cidade Velha.

Horário: Segunda à sabado, da 9h às 17h

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.