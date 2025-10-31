Capa Jornal Amazônia
Roteiro de arte em Belém: conheça lugares imperdíveis para ver exposições

Um guia para moradores e visitantes apreciarem exposições de arte na capital paraense

Gabrielle Borges
fonte

O Museu das Amazônias (MAZ), é fruto de parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi e a Secretaria de Cultura do Pará e promove reflexões sobre a Amazônia e o futuro (Thalmus Gama/ Agência Pará)

Com a COP 30 se aproximando, Belém vive um momento histórico. A capital, que será o centro das atenções mundiais em 2025, também se destaca por sua efervescente cena artística, que reúne museus, centros culturais e novos espaços voltados à arte contemporânea e à sustentabilidade.

Pensando nisso, OLiberal.com preparou um guia completo com lugares imperdíveis para ver exposições de arte em Belém com uma rota cultural feita tanto para quem mora na cidade quanto para os visitantes que virão durante a conferência.

De palácios históricos a museus recém-inaugurados, este roteiro revela o que há de melhor na arte produzida e exibida na Amazônia. Confira a seguir.

Museu de Arte de Belém (Palácio Antônio Lemos)

Localizado no coração histórico de Belém, o museu instalado no Palácio Antônio Lemos é um dos principais espaços para arte moderna e contemporânea da cidade. A construção histórica foi reformada completamente e abriga acervos de quadros, móveis e outros objetos que contam a história da capital.

image O MABE possui acervo rico e que recontam a história de Belém (Divulgação / Agência Belém)

Endereço: Praça D. Pedro II, s/nº – Cidade Velha,
Horário de funcionamento: Terça a sexta, das 9h às 16h30. Sábado e domingo, das 9h às 13h– conforme listagem oficial

Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA)

O CCBA apresenta edições da bienal com artistas da Amazônia e diálogos internacionais. As obras abordam temas ambientais, sociais e culturais, promovendo reflexões sobre o futuro da região. Um passeio perfeito para quem aprecia arte e sustentabilidade e o papel da Amazônia nas artes contemporâneas

image Centro Cultural Bienal das Amazônias funde arte amazônica com artistas latino-americanos. (Luiz Claudio Fernandes/ Centro Cultural Bienal das Amazônias)

Endereço: R. Sen. Manoel Barata, 400 - Campina,
Funcionamento: Quarta e quinta (9h às 17h), sexta e sábado (10h às 20h), domingos e feriados (10h às 15h). Última entrada sempre 1 hora antes do fechamento. Entrada franca

Centro Cultural Banco da Amazônia 

O Centro Cultural Banco da Amazônia foi inaugurado recentemente com uma nova estrutura e promete unir arte e cultura. Conta exposição de estreia, “Mandela - Ícone Mundial de Reconciliação”, promovida pelo Instituto Brasil África (Ibraf) em parceria com a Fundação Nelson Mandela, de Joanesburgo, na África do Sul. 

image Centro Cultural Banco da Amazônia celebra a diversidade e a força da cultura amazônica e apresenta exposição de Nelson Mandela como estreia (Marco Santo/Agência Pará)

Endereço: Avenida Presidente Vargas com rua Carlos Gomes, Belém (PA).
Funcionamento: Em novembro (em torno da COP 30): terça a domingo de 10h às 19h. Entrada gratuita

 

Museu das Amazônias (MAZ)

O mais novo museu na cidade foi inaugurado na região dos antigos portos das Docas e faz parte da infraestrutura voltada à conferência e coloca arte, tecnologia e Amazônia. Um espaço imperdível para moradores que querem ver como Belém e a Amazônia são fundamentais, além de promover reflexões sobre o meio ambiente na exposição de inauguração.

image O Museu das Amazônias (MAZ), é fruto de parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi e a Secretaria de Cultura do Pará e promove reflexões sobre a Amazônia e o futuro (Thalmus Gama/ Agência Pará)

 

Endereço: : Armazém 4A do Complexo do Porto Futuro II, bairro do Reduto 
Funcionamento: De quinta a terça-feira, das 10h às 18h (última entrada às 17h). Quartas-feiras fechado para manutençãoEntrada gratuita até fevereiro de 2026.

 

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

 

