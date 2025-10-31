Roteiro de arte em Belém: conheça lugares imperdíveis para ver exposições
Um guia para moradores e visitantes apreciarem exposições de arte na capital paraense
Com a COP 30 se aproximando, Belém vive um momento histórico. A capital, que será o centro das atenções mundiais em 2025, também se destaca por sua efervescente cena artística, que reúne museus, centros culturais e novos espaços voltados à arte contemporânea e à sustentabilidade.
Pensando nisso, OLiberal.com preparou um guia completo com lugares imperdíveis para ver exposições de arte em Belém com uma rota cultural feita tanto para quem mora na cidade quanto para os visitantes que virão durante a conferência.
De palácios históricos a museus recém-inaugurados, este roteiro revela o que há de melhor na arte produzida e exibida na Amazônia. Confira a seguir.
Museu de Arte de Belém (Palácio Antônio Lemos)
Localizado no coração histórico de Belém, o museu instalado no Palácio Antônio Lemos é um dos principais espaços para arte moderna e contemporânea da cidade. A construção histórica foi reformada completamente e abriga acervos de quadros, móveis e outros objetos que contam a história da capital.
Endereço: Praça D. Pedro II, s/nº – Cidade Velha,
Horário de funcionamento: Terça a sexta, das 9h às 16h30. Sábado e domingo, das 9h às 13h– conforme listagem oficial
Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA)
O CCBA apresenta edições da bienal com artistas da Amazônia e diálogos internacionais. As obras abordam temas ambientais, sociais e culturais, promovendo reflexões sobre o futuro da região. Um passeio perfeito para quem aprecia arte e sustentabilidade e o papel da Amazônia nas artes contemporâneas
Endereço: R. Sen. Manoel Barata, 400 - Campina,
Funcionamento: Quarta e quinta (9h às 17h), sexta e sábado (10h às 20h), domingos e feriados (10h às 15h). Última entrada sempre 1 hora antes do fechamento. Entrada franca
Centro Cultural Banco da Amazônia
O Centro Cultural Banco da Amazônia foi inaugurado recentemente com uma nova estrutura e promete unir arte e cultura. Conta exposição de estreia, “Mandela - Ícone Mundial de Reconciliação”, promovida pelo Instituto Brasil África (Ibraf) em parceria com a Fundação Nelson Mandela, de Joanesburgo, na África do Sul.
Endereço: Avenida Presidente Vargas com rua Carlos Gomes, Belém (PA).
Funcionamento: Em novembro (em torno da COP 30): terça a domingo de 10h às 19h. Entrada gratuita
Museu das Amazônias (MAZ)
O mais novo museu na cidade foi inaugurado na região dos antigos portos das Docas e faz parte da infraestrutura voltada à conferência e coloca arte, tecnologia e Amazônia. Um espaço imperdível para moradores que querem ver como Belém e a Amazônia são fundamentais, além de promover reflexões sobre o meio ambiente na exposição de inauguração.
Endereço: : Armazém 4A do Complexo do Porto Futuro II, bairro do Reduto
Funcionamento: De quinta a terça-feira, das 10h às 18h (última entrada às 17h). Quartas-feiras fechado para manutenção. Entrada gratuita até fevereiro de 2026.
