Comida árabe em Belém: veja os melhores restaurantes para provar sabores do Oriente

Belém é conhecida por sua rica culinária amazônica, mas quem visita a cidade para a COP 30 também pode se surpreender com a diversidade gastronômica que mistura culturas e sabores do mundo. Uma dessas gastronomias é a cozinha árabe que tem conquistado espaço entre os paraenses, com restaurantes que unem tradição, ingredientes de qualidade e aquele toque amazônico.

Se você é apaixonado por homus, kafta, esfiha e tabule, confira este roteiro especial feito pelo OLiberal.com com os melhores lugares que combinam tradição, temperos autênticos e hospitalidade paraense. Veja a seguir.

Ali Babá: tradição e sabor libanês em cada prato

Um dos restaurantes árabes mais conhecidos e tradicionais de Belém, o Ali Babá combina receitas libanesas tradicionais com um toque contemporâneo. No cardápio, destaque para o kibe assado recheado, o tabule refrescante e o homus cremoso. O ambiente é aconchegante e ideal tanto para um almoço quanto para um jantar.

Pratos do Ali Baba (Reprodução/Redes Sociais/@alibababelem)



Endereço: Rua Bernal do Couto, Av. Visc. de Souza Franco, 238 - Umarizal

Horário: Segunda a quinta, das 11h30 às 22h30 | Sexta a domingo, das 11h30 às 22h45

Lanche do Sírio: um clássico de Belém com sabor caseiro

O Lanche do Sírio é indicado para quem gosta de tradição e imersão cultural. O espaço é conhecido pelas esfihas abertas de carne e queijo, além dos tradicionais charutos de coalhada fresca. O ambiente também proporciona apresentações culturais árabes aos clientes.

Prato típico do Lanche do Sírio (Reprodução/Redes Sociais/ @lanchedosirio)



Endereço: R. Aristides Lobo, 745 - Campina,

Horário: Domingo a Quinta das 17h às 23h | Sexta e Sábado das 17h à 00h

Libanês Fast Food: praticidade com sabor autêntico

Para quem tem uma rotina agitada, o Libanês Fast Food é a escolha perfeita. O local serve pratos rápidos e bem servidos, como esfiha de carne, kibe frito e shawarma de frango. Tudo preparado com temperos típicos e ingredientes frescos e com um toque paraense.

Esfiha do Libanês Fast Food (Reprodução/Redes Sociais/@libanesfastfood)



Endereço: Rua Bernal do Couto, 180 - Umarizal

Horário: Segunda a Quinta das 17h às 23h15 | Sexta a domingo das 17h às 23h30

Dumontti Restô: novidade árabe na cidade

O Dumontti Restô, localizado no bairro do Marco, é um novo restaurante da cidade. Seu menu árabe chama atenção por sabores do oriente e com toques paraenses. O local taqmbém oferece shows de dança do ventre ao vivo nas sextas e sábados. Uma opção sofisticada para jantares e encontros.

Prato do Dumontti Restaurante (Reprodução/Redes Sociais/@dumontti_)



Endereço: Av. Almirante Barroso, 152 - Marco

Horário: Quinta a sábado, das 18h às 23h

Zarabe Lebanese Street Food

O Zarabe é um restaurante novo na capital paraense e é voltado para a culinária árabe com um toque brasileiro. Com pratos típicos do Líbano, o local é ideal para um lanche ou jantar rápidos e o cardápio conta com diversidades, como esfirhas e shawarma.

Prato do Zarabe Lebanese Street Food (Reprodução/Redes Sociais/@zarabe.lstreetfood)

Endereço: Travessa Vileta, 2424 - Marco

Horário: Terça a domingo, das 18h às 23h

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.)