R70: 'Desaparecimento das florestas tropicais', diz ministro do Meio Ambiente da Noruega sobre risco

Saúde

Anvisa proíbe suplementos e energéticos com adição de ozônio. Gás não tem avaliação de segurança para uso em alimentos.

Custo

Municípios gastaram R$ 732 bilhões com desastres entre 2013 e 2024. Eventos são associados a mudanças climáticas.

RAIZ

MAJESTADE

A samaumeira de 129 anos do Parque Zoobotânico do Museu Goeldi, irmã mais velha de todos os exemplares da flora do parque, teve um dia intenso durante a série de agendas bilaterais do presidente Lula, na quarta-feira (5), em Belém. As raízes gigantes da espécie tão cara para os povos indígenas, que a usam para comunicação na floresta, foi cenário para a foto oficial das autoridades ao fim de cada uma das oito reuniões realizadas no gabinete, das 9h às 21h. A chuva do fim da tarde minou a performance das duas últimas autoridades, as presidentes de Honduras, Xiomara Castro, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A escolha do Goeldi para o despacho do presidente Lula foi uma proposta articulada entre o diretor da instituição, Nilson Gabas Jr, e o presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago.

INFLUÊNCIA

Falando em Goeldi, a cientista paraense Ima Célia Vieira, da instituição, foi listada como uma das pesquisadoras brasileiras que mais influenciam políticas públicas no mundo. Ima, que integra o Conselho Científico sobre o Clima para a COP 30, aparece na 40ª posição com 264 trabalhos citados em 62 documentos de políticas públicas, segundo o relatório da Agência Bori e Overton. Suas pesquisas são dedicadas ao estudo das perturbações humanas nas trajetórias florestais e modelos de regeneração, como a restauração biocultural para a Amazônia.

PALACETE

HUB

O Palacete Pinho se tornará um dos legados da COP 30 em Belém. O espaço será revitalizado para funcionar como um hub de inovação e sustentabilidade, a partir de parceria entre a prefeitura de Belém e o Grupo Siciliano, para reunir empresas, startups e instituições de ensino que atuam com economia verde e descarbonização. O lançamento oficial está marcado para o dia 8, em um evento reservado para convidados, às 16h, no próprio Palacete da Cidade Velha.

ACERVO

DIGITALIZAÇÃO

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) está aproveitando a realização da COP 30 em Belém para apresentar iniciativas que unem tecnologia, cultura e inclusão social na Amazônia. Entre os projetos em destaque estão a digitalização do acervo do Museu do Marajó, a oferta de oficinas de robótica para alunos do ensino médio e ações de formação profissional para mulheres. Todas as atividades integram o Amazonizar, metaprojeto da universidade que reúne suas ações voltadas ao meio ambiente e à sustentabilidade.

MARAJÓ

O trabalho de digitalização do Museu do Marajó resultou no escaneamento de 47 vasos e urnas e na criação de experiências em realidade aumentada. A iniciativa também ofereceu aulas de tecnologia para moradores locais e produziu uma réplica em mármore do busto do padre Giovanni Gallo, fundador do museu. As próximas etapas do projeto preveem novas oficinas em Cachoeira do Arari, com cursos de empreendedorismo para mulheres e de tecnologia para jovens.

ELEITORAL

ASSÉDIO

Decisão da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconheceu a prática de assédio eleitoral em uma empresa do Pará que usou o grupo de WhatsApp que reúne aprendizes para coagir votos no segundo turno das eleições de 2022. Para relatora do processo, a ministra Kátia Arruda, ao relacionar o possível aumento do desemprego e a redução do quadro de funcionários à vitória de determinado partido político, o comunicado “gerou temor e insegurança, caracterizando assédio eleitoral, ainda que sem ameaça direta de demissão”.

MP

CLIMA

A atuação do Ministério Público brasileiro no enfrentamento das mudanças climáticas será tema do evento paralelo do dia 18 de novembro, durante a Conferência do Clima da ONU, na sede do Ministério Público do Pará. O “MP na COP 30” será aberto para membros do MP de todo o País, convidados e o público geral, mediante inscrição. A iniciativa, que também será transmitida on-line pelo YouTube, é promovida pela Associação Brasileira de Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e pelo MP paraense, com apoio do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio).

Em Poucas Linhas

► Ainda em campanha contra a COP 30 em Belém, alguns veículos de mídia elegeram os preços dos alimentos nos espaços da Conferência como alvo. Quem já participou de outras conferências pelo mundo, contudo, tem se surpreendido mesmo é com a qualidade da comida oferecida na capital paraense. Diversa e farta são os adjetivos que mais se tem ouvido.

► O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) concluiu, nesta semana, a entrega de cerca de mil certificados a motoristas que participaram do curso de Capacitação e Qualificação de Condutores para a COP 30. A iniciativa, realizada pela Escola Pública de Trânsito (EPT), teve como objetivo preparar taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo para o atendimento aos visitantes durante a conferência internacional.

► A professora Jeyze Duarte, da Escola Estadual de Ensino Médio Murumuru, localizada na zona rural de Monte Alegre, no Baixo Amazonas, conquistou o 2º lugar na 27ª edição do Prêmio Educador Nota 10, na categoria Inovação e Tecnologia. O reconhecimento veio pelo projeto “Circuito de Atletismo”, que utiliza o esporte como ferramenta pedagógica para promover uma educação inovadora e participativa, incentivando o protagonismo estudantil e o trabalho em equipe entre os alunos da comunidade.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) conseguiu aprovar 13 painéis temáticos para o Pavilhão Pará, na Green Zone, espaço aberto ao público do evento. As apresentações levarão à conferência o olhar científico e cultural da Amazônia, destacando pesquisas, tecnologias e soluções inovadoras desenvolvidas por docentes e pesquisadores da universidade, em parceria com instituições nacionais e internacionais.

► Vinte pesquisadores da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) irão às ruas de Belém para levantar o perfil socioeconômico, o comportamento e a percepção dos visitantes que estarão em Belém durante a COP 30. A metodologia adotada é a mesma utilizada pelo Ministério do Turismo (MTur) para grandes eventos e a meta é ouvir 800 pessoas.