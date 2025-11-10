Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Grupo Liberal vence o II Prêmio Ampla de Jornalismo com reportagens sobre a Amazônia

Reportagens de O Liberal e TV Liberal vencem em destaque nacional e estadual, abordando soluções para os desafios da COP 30.

O Liberal

Os veículos do Grupo Liberal, incluindo o jornal O Liberal e TV Liberal estão entre os grandes vencedores do II Prêmio Ampla de Jornalismo, que reconhece produções jornalísticas que valorizam a Amazônia e destacam boas práticas de comunicação. Neste ano, a premiação traz como tema “COP 30: soluções para os desafios climáticos e para o desenvolvimento amazônico”. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (10), com o veículo de comunicação figurando na categoria "Nacional”e “Estadual”.

A premiação, que este ano tem como tema "COP 30: soluções para os desafios climáticos e para o desenvolvimento amazônico", premiou reportagens da TV Liberal e de O Liberal em três posições de destaque.

Na categoria Nacional, o primeiro lugar foi para a reportagem “Projeto recupera manguezais na Amazônia”, da jornalista Jalília Messias, exibida no Jornal Nacional da TV Liberal.

O Liberal garante liderança na categoria Estadual

Já na categoria Estadual, o Grupo Liberal conquistou as duas primeiras colocações. A reportagem “Comunidade de Cametá produz soluções para problemas com água”, da jornalista Fábia Sepêda (TV Liberal), ficou em primeiro lugar.

A segunda posição foi para “Balbina, a maior tragédia amazônica”, de Ronaldo Brasiliense, também publicada em O Liberal. Ambas as matérias foram reconhecidas por sua relevância e qualidade.

Satisfação

O jornalista Ronaldo Brasiliense expressou grande satisfação ao receber um prêmio de Jornalismo pouco antes de completar 50 anos de carreira ininterrupta. A matéria vencedora, que aborda o desastre da construção da hidrelétrica de Balbina, no Rio Uatumã, no Amazonas, integra uma série publicada em O Liberal desde agosto de 2025. 

Essa série revisita tragédias ambientais ocorridas na Amazônia nas últimas cinco décadas. “Estou muito feliz com a conquista e parabenizo os idealizadores do Prêmio Ampla e a todos os 350 jornalistas que se inscreveram na disputa. É muito bom dizer, como disse Eunice Paiva no nosso filme vencedor do Oscar: ‘Ainda estou aqui!’”, diz o jornalista.

Também representando o Grupo Liberal, a repórter da TV Liberal Fábia Sepêda, lembra que a matéria que rendeu a colocação foi preparada ainda em 2024 e que o reconhecimento veio em um momento bastante oportuno: em meio à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), em Belém. Sepêda também ressalta o trabalho em parceria e a importância de trazer o bioma amazônico.

˜O prêmio chega com uma feliz coincidência: preparei essa reportagem junto com o repórter cinematográfico Wanderley Prestes para nossa cobertura da COP 29 em Baku e exibimos enquanto estava cobrindo a conferência no país. Receber a notícia desta vitória agora que finalmente estamos vivendo a COP 30 desperta um sentimento de dever cumprido, de trabalho bem feito nesse nosso esforço diário que é reportar a Amazônia˜, afirma Fábia.

Outros vencedores

Além do Grupo Liberal, outros vencedores também se destacaram no Prêmio Ampla de Jornalismo. Na categoria Nacional, o segundo lugar foi para Laís Nunes, com o tema “Amazônia perde quase 50 milhões de hectares de florestas em 40 anos”, veiculado no Jornal Hoje, pela TV Globo.

O terceiro lugar ficou com Hellen Lirtéz, autora da reportagem “População do Acre convive com histórico de inundações e enfrenta novos alagamentos”, publicada no Amazônia Vox. Na categoria Estadual, o terceiro lugar foi conquistado por Mauro César Rodrigues de Oliveira Filho, com a reportagem “Homenagem ao Dia da Amazônia”, exibida no programa Bora Lá, da TV Rio Sul, afiliada à Globo.

Na categoria “Digital” do II Prêmio Ampla de Jornalismo, o primeiro lugar foi para a jornalista Caroline Monteiro Araújo pelo tema "A verdade sobre o caos climático", publicado no UOL Prime. O segundo lugar ficou com Maickson dos Santos Ferrão, do Sumaúma - Jornalismo do Centro do Mundo, pela reportagem "Pirarucu, o peixe que sabe das secas na Amazônia". E o terceiro Lugar na categoria Digital foi concedido a Daniel Tavares, do veículo Amazônia Vox, pelo tema "O que é o projeto Lições da Amazônia?".

Já na categoria Fotojornalismo, o primeiro lugar foi conquistado por Sergio Ricardo de Oliveira, do Amazônia 360, com o tema "Fibras da Amazônia: cultura que nasce nas várzeas e que não agride o meio ambiente". O segundo lugar ficou com o jornalista Pedro Nascimento, da Agência Acre (cujo tema não foi especificado na imagem). O terceiro Lugar foi para Marx Vinicius Vasconcelos, da Revista Cenarium, pelo trabalho "Mulheres amazônidas levam biojoias à vitrine da COP 30".

Prêmio Ampla

A cerimônia de entrega dos prêmios será no dia 3 de dezembro, em um evento especial no Mangal das Garças, em Belém, reunindo jornalistas, pesquisadores, ambientalistas, representantes de veículos de comunicação e autoridades ligadas às pautas climáticas e amazônicas.

A segunda edição do concurso recebeu cerca de 350 inscrições de todo o país, quase o dobro em relação à edição de estreia, realizada em 2023. As inscrições foram encerradas no último dia 10.

As inscrições contemplaram as quatro categorias do concurso: Nacional, Local, Digital e Fotojornalismo, essa última criada nesta edição para valorizar o registro visual das transformações socioambientais na Amazônia. Cada categoria contemplará os três primeiros colocados, com prêmios que variam entre R$ 10 mil e R$ 20 mil, além de troféus e certificados.

