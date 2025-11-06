Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Exclusivo: Grupo Liberal visita AgriZone da Embrapa antes da COP 30; veja fotos e vídeo

Espaço inédito destaca tecnologias sustentáveis e práticas agropecuárias para enfrentar mudanças climáticas.

Jéssica Nascimento
fonte

Espaço em um dos pavilhões da Agrizone da Embrapa visitado pelo Grupo Liberal nesta quarta (5). (Foto: Ivan Duarte)

Na manhã desta quarta-feira (5/11), o Grupo Liberal teve a oportunidade de conhecer de perto a AgriZone da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), um dos maiores espaços de inovação voltados para a sustentabilidade na agricultura brasileira. Localizada na Embrapa Amazônia Oriental, a AgriZone promete ser um dos destaques da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), com um conjunto de pavilhões interativos que demonstram as mais recentes tecnologias agrícolas e soluções sustentáveis para o futuro do setor agropecuário.

A AgriZone, que será um dos principais pontos de discussão durante a COP 30, foi projetada para apresentar as contribuições da Embrapa e  parceiros dela em busca de uma agricultura mais sustentável, resiliente e adaptada às mudanças climáticas. Durante a visita, o chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental, Walkymário Lemos, destacou a importância do espaço, que concentra soluções de baixo carbono para a produção de alimentos, fibras e energia.

Tecnologia e sustentabilidade em foco

De acordo com Walkymário Lemos, a AgriZone é a “casa da agricultura sustentável”, concebida para ilustrar como as inovações da Embrapa estão contribuindo para uma transição eficiente para sistemas agropecuários mais verdes e eficientes

image (Foto: Ivan Duarte)

"A AgriZone é a última etapa da nossa grande Jornada pelo Clima, que percorreu diferentes biomas brasileiros. Aqui, vamos mostrar soluções que vão desde a soja até a carne de baixo carbono, passando por tecnologias que promovem a adaptação dos sistemas agropecuários às mudanças climáticas", afirmou Lemos.

image Walkymário Lemos durante entrevista ao Grupo Liberal na AgriZone da Embrapa. (Foto: Ivan Duarte)

Localizada a 1,8 quilômetro das áreas oficiais da Green Zone e da Blue Zone, a AgriZone contará com transporte gratuito oferecido pela Embrapa para os participantes da COP 30.

image (Foto: Ivan Duarte)

Espaço interativo e inclusivo

Com uma estrutura que combina ciência, cultura e tecnologia, a AgriZone abriga um grande pavilhão imersivo que reunirá as principais entregas da Embrapa, exposições digitais e a presença de parceiros estratégicos. O local também receberá mais de 350 eventos ao longo das duas semanas de conferência.

image (Foto: Ivan Duarte)

“Aqui na sede da Embrapa Amazônia Oriental, temos um conjunto de espaços inclusivos e imersivos. No pavilhão, o visitante vai poder conhecer as tecnologias sustentáveis da Embrapa de forma digital e interativa. Também haverá espaços para talk shows, auditórios e uma área especial, o AgroCoffee, onde as pessoas poderão relaxar e aproveitar um pouco do que a ciência brasileira gerou”, destacou Lemos.

image  (Foto: Ivan Duarte)

Vitrines vivas e fazenda tecnológica

Entre os principais atrativos da AgriZone estão as sete vitrines vivas, onde o público poderá observar na prática protocolos de baixo carbono aplicados à produção de carne, leite, soja, trigo, sorgo e milho. Além disso, o espaço abriga uma grande fazenda experimental, com cerca de 40 inovações tecnológicas e mais de 60 genéticas desenvolvidas pela Embrapa.

“Temos vitrines vivas espalhadas por todo o espaço, e neste momento estamos no nosso núcleo de responsabilidade socioambiental, com tecnologias agroalimentares voltadas à inclusão socioprodutiva”, disse o chefe-geral.

Outro destaque é o fragmento florestal conhecido como Capoeira do Black, uma área de vegetação amazônica preservada no coração de Belém.

image (Foto: Ivan Duarte)

“Os visitantes poderão literalmente adentrar uma floresta amazônica no meio da cidade. É um espaço que vem sendo estudado há mais de seis décadas e representa a integração entre pesquisa científica e conservação ambiental”, ressaltou Lemos.

Diversidade de soluções para diferentes públicos

Para Silvia Massruhá, presidente da Embrapa, a AgriZone reflete o trabalho realizado pela empresa em parceria com diversos setores da sociedade, abrangendo desde a agricultura familiar até os grandes produtores.

image (Foto: Ivan Duarte)

Em entrevista por vídeo ao Grupo Liberal na manhã desta quarta (5/11), Silvia destacou o papel da Embrapa no desenvolvimento de tecnologias que atendem às necessidades de diferentes públicos, como comunidades quilombolas e indígenas, além de apresentar soluções para as grandes culturas brasileiras.

"A Embrapa trabalha com soluções para pequenos, médios e grandes produtores. Vamos apresentar tecnologias voltadas para a produção de mandioca, banana, café e carne de baixo carbono, entre outros. Nosso objetivo é mostrar que a agricultura de baixo carbono é não apenas possível, mas também uma estratégia essencial para garantir a segurança alimentar e o futuro do nosso país", explicou a presidente da Embrapa.

VEJA MAIS

image Hospitais Bettina Ferro e Barros Barreto intensificam atendimentos durante a COP 30
Hospitais universitários estarão na retaguarda em 'força-tarefa' de saúde para atendimentos durante a Conferência em Belém

image Leonardo Dicaprio fala da COP 30 e convoca líderes mundiais: 'Amazônia está em perigo'
"Nas últimas quatro décadas, a pecuária foi responsável por 95% do desmatamento no Brasil", disse o ator e ativista

image ‘Menos discurso, mais ações’, diz Helder Barbalho sobre COP 30 em Belém
Governador do Pará declarou que lideranças mundiais devem ser cobradas efetivamente sobre a urgência de pautas climáticas durante a COP

AgriZone e COP 30

Em relação à COP 30, Silvia Massruhá enfatizou que a AgriZone será um espaço fundamental para discutir a contribuição da agropecuária brasileira para as metas globais de sustentabilidade

"A agricultura brasileira é uma potência agroambiental, capaz de produzir alimentos de forma sustentável e ao mesmo tempo preservar nossos ecossistemas. Na COP 30, vamos debater temas como agricultura regenerativa, pecuária sustentável e agricultura de baixo carbono", afirmou Silvia.

Ela também mencionou lançamentos importantes que ocorrerão durante o evento, como a plataforma SoloBR, uma iniciativa da Embrapa para monitorar a saúde do solo, um componente essencial para qualquer sistema agropecuário sustentável. Além disso, será apresentada a carne de baixo carbono, um dos produtos inovadores da Embrapa que visa a reduzir as emissões de gases de efeito estufa associadas à pecuária.

image (Foto: Ivan Duarte)

De acordo com a presidente da Embrapa, a empresa tem trabalhado em iniciativas que incentivam o uso de bioinsumos e práticas agrícolas sustentáveis, especialmente nas áreas de pastagem. 

"O Brasil possui 160 milhões de hectares de pastagem, sendo que 40 milhões de hectares estão em condições de degradação. Nosso trabalho visa recuperar essas áreas e incentivar o uso de práticas mais sustentáveis", concluiu Silvia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

agrizone

embrapa

embrapa amazônia oriental
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda