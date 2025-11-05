Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Leonardo Dicaprio fala da COP 30 e convoca líderes mundiais: 'Amazônia está em perigo'

"Nas últimas quatro décadas, a pecuária foi responsável por 95% do desmatamento no Brasil", disse o ator e ativista

O Liberal
fonte

"O Brasil abriga 60% da Amazônia – os pulmões da Terra e um dos sistemas de suporte à vida mais vitais do nosso planeta", afirma Leonardo DiCaprio (Reprodução/ Redes Sociais)

O ator Leonardo DiCaprio usou as redes sociais nesta terça-feira, 04, para compartilhar um vídeo falando sobre a importância da realização COP 30 em Belém. Ativista das causas ambientais, o ator pediu socorro para o Brasil e refletiu que o futuro da humanidade está em jogo.

"A partir desta semana, líderes mundiais se reunirão em Belém, Brasil, para a COP30, a primeira cúpula global sobre o clima realizada na floresta amazônica. O Brasil abriga 60% da Amazônia – os pulmões da Terra e um dos sistemas de suporte à vida mais vitais do nosso planeta. No entanto, ela está em perigo", escreveu DiCaprio.


"Nossos líderes mundiais na COP30 também devem garantir aos guardiões mais eficazes da natureza (os povos originários) os recursos de que precisam para continuar protegendo esses ecossistemas vitais, por meio de mecanismos como o Fundo Florestas Tropicais para Sempre", disse ainda o artista.

 

COP 30
