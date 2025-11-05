Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Hospitais Bettina Ferro e Barros Barreto intensificam atendimentos durante a COP 30

Hospitais universitários estarão na retaguarda em 'força-tarefa' de saúde para atendimentos durante a Conferência em Belém

Andréia Santana | Especial para O Liberal
fonte

Hospitais receberão casos encaminhados por UPAs e UBSs (Divulgação)

A população e os turistas que estarão em Belém durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro, terão acesso aos serviços de saúde pública reforçados pelos hospitais universitários João de Barros Barreto (HUJBB) e Bettina Ferro de Souza (HUBFS), que atuarão na retaguarda de atendimentos relacionados a agentes infecciosos e biológicos, além das especialidades de oftalmologia e otorrinolaringologia.

Designados pelo Ministério da Saúde, os hospitais, administrados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), irão intensificar os protocolos de atendimento e a capacitação das equipes como parte do Plano Nacional de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) voltado à COP 30. A iniciativa busca assegurar um atendimento ágil, seguro e integrado durante o evento internacional na capital paraense.

VEJA MAIS

image Preservação do meio ambiente começa com gestos do dia a dia, orientam especialistas
Em meio às discussões globais e às decisões das autoridades sobre o futuro da Terra, as ações individuais seguem sendo essenciai


image Belém vive clima de alta temporada com chegada de turistas para COP 30
A poucos dias do início oficial da COP30, que ocorrerá entre 10 e 21 de novembro, a capital paraense experimenta um aumento expressivo na presença de turistas, ativistas e profissionais de diversos países


image Saiba como será o funcionamento dos serviços de saúde no Pará durante a COP 30
A rede de saúde paraense receberá R$ 240 milhões em novos investimentos federais


 

Barros Barreto

No Hospital Barros Barreto, localizado na Rua dos Mundurucus, nº 4487, no bairro do Guamá, os atendimentos serão voltados para acolher e tratar casos que demandem isolamento e assistência especializada em situações envolvendo agentes infecciosos e biológicos, como vírus e bactérias capazes de causar doenças transmissíveis, encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A gerente de Atenção à Saúde do HUJBB, Rita Medeiros, explicou que o hospital revisou seus protocolos de biossegurança e isolamento para agentes biológicos emergentes.

“Elaboramos fluxos para contenção de agentes que não circulam no Brasil e que exigem isolamento máximo, garantindo a segurança dos pacientes e das equipes”, afirmou.

Casos atendidos nas áreas de ocorrência da programação internacional serão notificados e conduzidos pelo Núcleo de Gestão do Centro Integrado de Operações de Controle e Saúde (CIOCS) do evento.

Além de ser referência em casos infecciosos e biológicos, o Barros Barreto abriga o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Belém (Ciatox), que oferece atendimento gratuito e ininterrupto à população e aos profissionais de saúde em situações de intoxicação, envenenamento e acidentes com animais peçonhentos. O serviço, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), funciona 24 horas dentro do hospital e pode ser acionado pelo WhatsApp, no número (91) 9 8628-4585. Durante a COP, o Ciatox atuará de forma integrada às ações de saúde e segurança, com protocolos atualizados e estoque estratégico de soros antivenenos para garantir resposta rápida a possíveis emergências.

Bettina Ferro

O Hospital Bettina Ferro será a unidade de referência para atendimentos de urgência nas áreas de oftalmologia e otorrinolaringologia durante a COP. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, mediante encaminhamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Icoaraci, Jurunas, Marambaia, Sacramenta e Terra Firme.

Para o evento, o hospital revisou seus protocolos assistenciais em alinhamento com o Ministério da Saúde e a Ebserh, reforçando equipes e ajustando fluxos internos. Segundo a gerente de Atenção à Saúde, Petruska Baptista, o HUBFS mantém seu funcionamento normal e está integrado ao plano logístico da cidade, contribuindo com as ações coordenadas de saúde e segurança.

Serviço

Atendimento nos Hospitais Universitários

  • Barros Barreto: atendimento de casos ocasionados por agentes infecciosos, biológicos e intoxicação, encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
  • Bettina Ferro: atendimento nas áreas de oftalmologia e otorrinolaringologia, encaminhados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

COP

atendimentos de saúde

saúde

hospital universitário bettina ferro

hospital barros barreto

SUS
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda