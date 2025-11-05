Hospitais Bettina Ferro e Barros Barreto intensificam atendimentos durante a COP 30

A população e os turistas que estarão em Belém durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro, terão acesso aos serviços de saúde pública reforçados pelos hospitais universitários João de Barros Barreto (HUJBB) e Bettina Ferro de Souza (HUBFS), que atuarão na retaguarda de atendimentos relacionados a agentes infecciosos e biológicos, além das especialidades de oftalmologia e otorrinolaringologia.

Designados pelo Ministério da Saúde, os hospitais, administrados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), irão intensificar os protocolos de atendimento e a capacitação das equipes como parte do Plano Nacional de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) voltado à COP 30. A iniciativa busca assegurar um atendimento ágil, seguro e integrado durante o evento internacional na capital paraense.

VEJA MAIS

Barros Barreto

No Hospital Barros Barreto, localizado na Rua dos Mundurucus, nº 4487, no bairro do Guamá, os atendimentos serão voltados para acolher e tratar casos que demandem isolamento e assistência especializada em situações envolvendo agentes infecciosos e biológicos, como vírus e bactérias capazes de causar doenças transmissíveis, encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A gerente de Atenção à Saúde do HUJBB, Rita Medeiros, explicou que o hospital revisou seus protocolos de biossegurança e isolamento para agentes biológicos emergentes.

“Elaboramos fluxos para contenção de agentes que não circulam no Brasil e que exigem isolamento máximo, garantindo a segurança dos pacientes e das equipes”, afirmou.

Casos atendidos nas áreas de ocorrência da programação internacional serão notificados e conduzidos pelo Núcleo de Gestão do Centro Integrado de Operações de Controle e Saúde (CIOCS) do evento.

Além de ser referência em casos infecciosos e biológicos, o Barros Barreto abriga o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Belém (Ciatox), que oferece atendimento gratuito e ininterrupto à população e aos profissionais de saúde em situações de intoxicação, envenenamento e acidentes com animais peçonhentos. O serviço, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), funciona 24 horas dentro do hospital e pode ser acionado pelo WhatsApp, no número (91) 9 8628-4585. Durante a COP, o Ciatox atuará de forma integrada às ações de saúde e segurança, com protocolos atualizados e estoque estratégico de soros antivenenos para garantir resposta rápida a possíveis emergências.

Bettina Ferro

O Hospital Bettina Ferro será a unidade de referência para atendimentos de urgência nas áreas de oftalmologia e otorrinolaringologia durante a COP. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, mediante encaminhamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Icoaraci, Jurunas, Marambaia, Sacramenta e Terra Firme.

Para o evento, o hospital revisou seus protocolos assistenciais em alinhamento com o Ministério da Saúde e a Ebserh, reforçando equipes e ajustando fluxos internos. Segundo a gerente de Atenção à Saúde, Petruska Baptista, o HUBFS mantém seu funcionamento normal e está integrado ao plano logístico da cidade, contribuindo com as ações coordenadas de saúde e segurança.

Serviço

Atendimento nos Hospitais Universitários

Barros Barreto: atendimento de casos ocasionados por agentes infecciosos, biológicos e intoxicação, encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

atendimento de casos ocasionados por agentes infecciosos, biológicos e intoxicação, encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Bettina Ferro: atendimento nas áreas de oftalmologia e otorrinolaringologia, encaminhados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).