Saiba como será o funcionamento dos serviços de saúde no Pará durante a COP 30

Cerca de 50 mil pessoas, entre membros das delegações oficiais e o público geral, são esperadas durante a COP 30, que será realizada no período de 10 a 21 deste mês. Para garantir um atendimento de qualidade à população local e aos visitantes, a cidade recebeu investimentos em nível federal, estadual e municipal. A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), do Governo do Pará, desenvolveu um plano estratégico de ação em parceria com o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Belém, para garantir atendimento hospitalar ágil e seguro durante a COP 30.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Escolas são adaptadas para receber visitantes durante a COP 30]]

O planejamento vai desde a instalação de postos de pronto atendimento no espaço da conferência até a definição de hospitais estaduais de referência para casos clínicos e emergências de maior complexidade. Os primeiros Postos de Atendimento Médico (PAMs) de suporte à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) vão começar a operar em Belém nesta terça-feira (4).

A iniciativa tem a finalidade de disponibilizar auxílio de urgência de baixa complexidade tanto aos participantes dos vários eventos ligados à conferência quanto à população em geral. Além disso, também haverá integração entre hospitais estaduais, municipais e unidades complementares, para manter a segurança e a qualidade assistencial, assegurando que o evento ocorra com tranquilidade para todos.

A rede estadual de referência contempla sete hospitais, sendo eles:

Hospital da Mulher do Pará (HMPA)

Hospital Jean Bitar (HJB)

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE)

Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS)

Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV)

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA)

Pronto Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM)

Todas as unidades estão preparadas para atender desde urgências clínicas até casos de média e alta complexidade, garantindo acesso a serviços de saúde de qualidade tanto para os participantes quanto para a população local durante a conferência. O protocolo de atendimento durante a COP 30 seguirá um fluxo definido e testado em grandes eventos internacionais.

Os Postos de Atendimento Médico (PAM) instalados nos locais da conferência funcionarão como pontos de triagem e primeiros cuidados. Casos de maior complexidade serão encaminhados de ambulância aos hospitais de referência, conforme gravidade e perfil clínico.

A Central de Regulação determinará a unidade mais adequada para cada situação, considerando especialidades médicas, complexidade e proximidade. Esse sistema garante resposta rápida a diferentes demandas, assegurando atendimento seguro e organizado.

A Sespa ressalta que, com essa estrutura integrada, o Governo do Pará visa garantir atenção integral à saúde de todos os participantes e visitantes. A rede hospitalar estadual, em conjunto com unidades municipais e privadas, assegura cobertura ampla, resposta rápida a emergências e manutenção da qualidade assistencial, reforçando a segurança e o cuidado em saúde durante o período da COP 30.

Prefeitura de Belém

Já a Prefeitura de Belém priorizou a destinação de recursos para os setores de imunização, infraestrutura, vigilância e modernização dos serviços, com o objetivo de oferecer atendimento de qualidade aos moradores e visitantes do município. As Unidades Básicas de Saúde foram reformadas, requalificadas, e estão preparadas para atender o público.

A grande novidade da requalificação foi a transformação das UBSs Icoaraci, Bengui I, Telégrafo, Tapanã, Outeiro e Jurunas, em Postões da Saúde, serviço que reunirá atendimentos primários, especializados e de urgência e emergência de baixa complexidade em um único espaço. Além disso, as respectivas unidades passarão a contar com atendimento estendido até às 22h.

A frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi modernizada, reforçando a capacidade de resposta às emergências. Agora são 29 ambulâncias, seis motolâncias e três ambulanchas, uma delas doada pela organização Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Vacinação disponível para a população e turistas

Não há obrigatoriedade quanto a vacinação dos turistas que chegam a Belém, mas quem desejar se imunizar, poderá contar com as vacinas ofertadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que estarão de acordo com as indicações do Programa Nacional de Imunizações: Febre Amarela, Tríplice Viral, Antitetânica e Hepatite.

As vacinas estarão disponíveis em todas as salas de vacinação do município, de segunda a sexta, no horário das 8h às 17 horas. Para a imunização, o turista deve apresentar apenas o passaporte. Já o brasileiro precisa levar documento de identificação, CPF ou cartão SUS, e carteira de vacinação.

A vacinação dos estrangeiros que participarão da COP30 é essencial para proteger visitantes e moradores, evitar surtos, garantir segurança sanitária internacional e reforçar o compromisso do Brasil e do município de Belém com a saúde pública e a cooperação global.

Confira as salas de vacinação:

USF Mangueirão . Rua São João -1

USF Parque Verde Av. Padre Bruno Sechi, s/n, Parque Verde

USF Panorama XXI Conj. Panorama XXI, QD 24, casa 11B, Mangueirão

UMS Bengui II Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes

UMS Tapanã. Rua São Clemente, s/n, Tapanã.

UMS Pratinha. Rod. Arthur Bernardes, Base Naval

UMS Satélite . Conjunto Satélite, WE 08.

UMS Sideral. Rua Sideral, esquina com Avenida Brasil.

ESF Carmelândia

USF Tenoné II. Rua 6ª linha-S/N, ao lado da Fundação Paula Francinete.

USF Eduardo Angelim. Conj. Eduardo Angelim. Avenida 17 de Abril-s/n

USF Paracuri I. Passagem Maura , 218. Entre a 3ª e 4ª Rua.

UMS Icoaraci. Rua Manoel Barata, Nº 840

ESF Parque Guajará

USF Fidélis . Rua Pantanal, nº 5, Outeiro.

UMS Cotijuba Rua Manoel Barata, S/N – Ilha de Cotijuba

UMS Outeiro. Rua Manoel Barata, S/N

USF Paraíso Verde . Av. João Paulo II, entre Passagem Classe A e Cruzeiro.

USF Souza . Avenida Almirante Barroso, dentro do SETRAN.

UBS Castanheira. Avenida Primeiro de Dezembro, s/n, Castanheira.

UMS Águas Lindas. Conjunto Verdejantes I, 2ª Rua, S/N

UMS Curió. Passagem Engenheiro Alberto Engelhard, Estrada da Ceasa.

UMS Marambaia. Rodovia Augusto Montenegro, Km 01

ESF Agua Cristal

UBS Mestre Alarino

UBS Pedreira . Av. Pedro Miranda, 1346, Pedreira

USF Barreiro I. Pass. Mirandinha, 367, Sacramenta.

USF Barreiro II

USF Galo I

UMS Paraíso dos Pássaros . Av. dos Tucanos, s/n.

UMS Providência. Av. Norte, s/n, Val-de-Cães

UMS Sacramenta. Av. Senador Lemos, esquina com Dr. Freitas.

UMS Telégrafo. Rua do Fio, entre Passagem São João e Passagem São Pedro.

UMS Vila da Barca . Rua Cel Luiz Bentes, próximo à Pedro Àlvares Cabral.

USF Canal da Pirajá. Travessa Barão do Triunfo- 1015, esquina com a Rua Nova –Pedreira

USF Combu. Furo do Combu – s/n

USF Radional. Av. Bernardo Sayão – Conj. Radional II, Qd F-50.

UBS Portal da Amazônia. Rua Osvaldo de Caldas Brito-30 B, Jurunas.

UMS Condor . Pass. Lauro Malcher, Nº 285.

UMS Guamá. Rua Barão de Igarapé -Miri, Nº 479.

UMS Jurunas. Rua Fernando Guilhon, S/N

UMS Terra Firme Pass. São João, Nº 170 – Terra Firme

ESF Terra Firme

ESF Parque Amazônia I

UMS Cremação

ESF Riacho Doce

USF Aeroporto . Rua dos Passos, S/N – Mosqueiro.

USF Carananduba . Av. Cipriano Santos, Pass. Santa Maria, Nº 01.

USF Furo das Marinhas. Rod. Augusto Meira Filho, Furo das Marinhas, Mosqueiro.

USF Sucurijuquara. Rodovia Bl 13, s/n, Sucurijuquara.

UMS Baía do Sol . Av. Beira Mar, S/N – Mosqueiro.

UMS Maracajá . Tv. Siqueira Mendes, S/N

UMS Fátima. Rua Domingos Marreiros, Nº 1664.

CSE Marco. Av. Rômulo Maiorana, 2558 – Marco.

UREMIA. Av. Alcindo Cacela, Nº 1421 – São Brás.

IASB. Tv. Dr. Enéas Pinheiro, nº2300 – Marco.

Hospital Naval. Rua Arsenal, nº200 – Cidade Velha.

Hospital do Exército. Rua Cônego Jerônimo Pimentel, s/n – Umarizal.

Hospital da Aeronáutica. Av. Almirante Barroso, nº3492 – Souza.

UNAMA Alcindo Cacela . Av. Alcindo Cacela, nº287 – Umarizal.

FIBRA. Av. Gentil Bitencourt, 1144 – Nazaré.

UNIFAMAZ . Rua Municipalidade, nº569 – Reduto.

Governo do Brasil

Durante a simulação de emergência realizada pela Força Nacional do SUS para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), realizada em 3 de outubro em Belém, o Governo do Brasil oficializou o repasse de R$ 240 milhões para fortalecer a rede de saúde do estado, como legado permanente para a população. A iniciativa integra o conjunto de ações para ampliar e preparar os serviços locais para receber a conferência.

Neste mês, serão aplicados R$ 200 milhões. Desse total, R$ 108 milhões vão para o custeio das unidades de saúde e para o programa Agora Tem Especialistas, ampliando cirurgias, exames e tratamentos de braquiterapia. De forma complementar, R$ 18 milhões anuais serão destinados à expansão do SAMU 192, com a entrega de 20 novas ambulanchas para as regiões do Marajó, Xingu e Tapajós. Até 2026, novos investimentos estão previstos para fortalecer ainda mais a rede de saúde no Pará.

A COP 30 contará com a presença estratégica da Força Nacional do SUS (FN-SUS). Durante o evento, a estrutura será fundamental para proteger vidas, garantir atendimento de qualidade e projetar o Brasil como referência em resposta a emergências em saúde. Além disso, no Dia da Saúde na COP, em 13 de novembro, o Brasil apresentará o Plano de Ação em Saúde de Belém, que visa ser uma referência global.

O plano foca na resposta aos impactos climáticos sobre a saúde, destacando o enfrentamento de eventos extremos, o fortalecimento de sistemas de alerta precoce e a implementação de estratégias de adaptação locais.

Estrutura da Força Nacional do SUS

Equipes assistenciais

Médicos e enfermeiros com experiência em grandes eventos e fluência em inglês e espanhol, facilitando a comunicação com delegações estrangeiras.

Postos médicos

Atuação nos postos da Blue Zone e da Green Zone, oferecendo atendimento bilíngue e reforço à rede estadual.

Centro de Comando

Participação no CIOCS (Centro Integrado de Operações Conjuntas em Saúde), garantindo monitoramento e resposta em tempo real.