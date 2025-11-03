Saiba como será o funcionamento dos serviços de saúde no Pará durante a COP 30
A rede de saúde paraense receberá R$ 240 milhões em novos investimentos federais
Cerca de 50 mil pessoas, entre membros das delegações oficiais e o público geral, são esperadas durante a COP 30, que será realizada no período de 10 a 21 deste mês. Para garantir um atendimento de qualidade à população local e aos visitantes, a cidade recebeu investimentos em nível federal, estadual e municipal. A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), do Governo do Pará, desenvolveu um plano estratégico de ação em parceria com o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Belém, para garantir atendimento hospitalar ágil e seguro durante a COP 30.
O planejamento vai desde a instalação de postos de pronto atendimento no espaço da conferência até a definição de hospitais estaduais de referência para casos clínicos e emergências de maior complexidade. Os primeiros Postos de Atendimento Médico (PAMs) de suporte à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) vão começar a operar em Belém nesta terça-feira (4).
A iniciativa tem a finalidade de disponibilizar auxílio de urgência de baixa complexidade tanto aos participantes dos vários eventos ligados à conferência quanto à população em geral. Além disso, também haverá integração entre hospitais estaduais, municipais e unidades complementares, para manter a segurança e a qualidade assistencial, assegurando que o evento ocorra com tranquilidade para todos.
A rede estadual de referência contempla sete hospitais, sendo eles:
- Hospital da Mulher do Pará (HMPA)
- Hospital Jean Bitar (HJB)
- Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE)
- Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS)
- Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV)
- Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA)
- Pronto Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM)
Todas as unidades estão preparadas para atender desde urgências clínicas até casos de média e alta complexidade, garantindo acesso a serviços de saúde de qualidade tanto para os participantes quanto para a população local durante a conferência. O protocolo de atendimento durante a COP 30 seguirá um fluxo definido e testado em grandes eventos internacionais.
Os Postos de Atendimento Médico (PAM) instalados nos locais da conferência funcionarão como pontos de triagem e primeiros cuidados. Casos de maior complexidade serão encaminhados de ambulância aos hospitais de referência, conforme gravidade e perfil clínico.
A Central de Regulação determinará a unidade mais adequada para cada situação, considerando especialidades médicas, complexidade e proximidade. Esse sistema garante resposta rápida a diferentes demandas, assegurando atendimento seguro e organizado.
A Sespa ressalta que, com essa estrutura integrada, o Governo do Pará visa garantir atenção integral à saúde de todos os participantes e visitantes. A rede hospitalar estadual, em conjunto com unidades municipais e privadas, assegura cobertura ampla, resposta rápida a emergências e manutenção da qualidade assistencial, reforçando a segurança e o cuidado em saúde durante o período da COP 30.
Prefeitura de Belém
Já a Prefeitura de Belém priorizou a destinação de recursos para os setores de imunização, infraestrutura, vigilância e modernização dos serviços, com o objetivo de oferecer atendimento de qualidade aos moradores e visitantes do município. As Unidades Básicas de Saúde foram reformadas, requalificadas, e estão preparadas para atender o público.
A grande novidade da requalificação foi a transformação das UBSs Icoaraci, Bengui I, Telégrafo, Tapanã, Outeiro e Jurunas, em Postões da Saúde, serviço que reunirá atendimentos primários, especializados e de urgência e emergência de baixa complexidade em um único espaço. Além disso, as respectivas unidades passarão a contar com atendimento estendido até às 22h.
A frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi modernizada, reforçando a capacidade de resposta às emergências. Agora são 29 ambulâncias, seis motolâncias e três ambulanchas, uma delas doada pela organização Médicos Sem Fronteiras (MSF).
Vacinação disponível para a população e turistas
Não há obrigatoriedade quanto a vacinação dos turistas que chegam a Belém, mas quem desejar se imunizar, poderá contar com as vacinas ofertadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que estarão de acordo com as indicações do Programa Nacional de Imunizações: Febre Amarela, Tríplice Viral, Antitetânica e Hepatite.
As vacinas estarão disponíveis em todas as salas de vacinação do município, de segunda a sexta, no horário das 8h às 17 horas. Para a imunização, o turista deve apresentar apenas o passaporte. Já o brasileiro precisa levar documento de identificação, CPF ou cartão SUS, e carteira de vacinação.
A vacinação dos estrangeiros que participarão da COP30 é essencial para proteger visitantes e moradores, evitar surtos, garantir segurança sanitária internacional e reforçar o compromisso do Brasil e do município de Belém com a saúde pública e a cooperação global.
Confira as salas de vacinação:
- USF Mangueirão . Rua São João -1
- USF Parque Verde Av. Padre Bruno Sechi, s/n, Parque Verde
- USF Panorama XXI Conj. Panorama XXI, QD 24, casa 11B, Mangueirão
- UMS Bengui II Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes
- UMS Tapanã. Rua São Clemente, s/n, Tapanã.
- UMS Pratinha. Rod. Arthur Bernardes, Base Naval
- UMS Satélite . Conjunto Satélite, WE 08.
- UMS Sideral. Rua Sideral, esquina com Avenida Brasil.
- ESF Carmelândia
- USF Tenoné II. Rua 6ª linha-S/N, ao lado da Fundação Paula Francinete.
- USF Eduardo Angelim. Conj. Eduardo Angelim. Avenida 17 de Abril-s/n
- USF Paracuri I. Passagem Maura , 218. Entre a 3ª e 4ª Rua.
- UMS Icoaraci. Rua Manoel Barata, Nº 840
- ESF Parque Guajará
- USF Fidélis . Rua Pantanal, nº 5, Outeiro.
- UMS Cotijuba Rua Manoel Barata, S/N – Ilha de Cotijuba
- UMS Outeiro. Rua Manoel Barata, S/N
- USF Paraíso Verde . Av. João Paulo II, entre Passagem Classe A e Cruzeiro.
- USF Souza . Avenida Almirante Barroso, dentro do SETRAN.
- UBS Castanheira. Avenida Primeiro de Dezembro, s/n, Castanheira.
- UMS Águas Lindas. Conjunto Verdejantes I, 2ª Rua, S/N
- UMS Curió. Passagem Engenheiro Alberto Engelhard, Estrada da Ceasa.
- UMS Marambaia. Rodovia Augusto Montenegro, Km 01
- ESF Agua Cristal
- UBS Mestre Alarino
- UBS Pedreira . Av. Pedro Miranda, 1346, Pedreira
- USF Barreiro I. Pass. Mirandinha, 367, Sacramenta.
- USF Barreiro II
- USF Galo I
- UMS Paraíso dos Pássaros . Av. dos Tucanos, s/n.
- UMS Providência. Av. Norte, s/n, Val-de-Cães
- UMS Sacramenta. Av. Senador Lemos, esquina com Dr. Freitas.
- UMS Telégrafo. Rua do Fio, entre Passagem São João e Passagem São Pedro.
- UMS Vila da Barca . Rua Cel Luiz Bentes, próximo à Pedro Àlvares Cabral.
- USF Canal da Pirajá. Travessa Barão do Triunfo- 1015, esquina com a Rua Nova –Pedreira
- USF Combu. Furo do Combu – s/n
- USF Radional. Av. Bernardo Sayão – Conj. Radional II, Qd F-50.
- UBS Portal da Amazônia. Rua Osvaldo de Caldas Brito-30 B, Jurunas.
- UMS Condor . Pass. Lauro Malcher, Nº 285.
- UMS Guamá. Rua Barão de Igarapé -Miri, Nº 479.
- UMS Jurunas. Rua Fernando Guilhon, S/N
- UMS Terra Firme Pass. São João, Nº 170 – Terra Firme
- ESF Terra Firme
- ESF Parque Amazônia I
- UMS Cremação
- ESF Riacho Doce
- USF Aeroporto . Rua dos Passos, S/N – Mosqueiro.
- USF Carananduba . Av. Cipriano Santos, Pass. Santa Maria, Nº 01.
- USF Furo das Marinhas. Rod. Augusto Meira Filho, Furo das Marinhas, Mosqueiro.
- USF Sucurijuquara. Rodovia Bl 13, s/n, Sucurijuquara.
- UMS Baía do Sol . Av. Beira Mar, S/N – Mosqueiro.
- UMS Maracajá . Tv. Siqueira Mendes, S/N
- UMS Fátima. Rua Domingos Marreiros, Nº 1664.
- CSE Marco. Av. Rômulo Maiorana, 2558 – Marco.
- UREMIA. Av. Alcindo Cacela, Nº 1421 – São Brás.
- IASB. Tv. Dr. Enéas Pinheiro, nº2300 – Marco.
- Hospital Naval. Rua Arsenal, nº200 – Cidade Velha.
- Hospital do Exército. Rua Cônego Jerônimo Pimentel, s/n – Umarizal.
- Hospital da Aeronáutica. Av. Almirante Barroso, nº3492 – Souza.
- UNAMA Alcindo Cacela . Av. Alcindo Cacela, nº287 – Umarizal.
- FIBRA. Av. Gentil Bitencourt, 1144 – Nazaré.
- UNIFAMAZ . Rua Municipalidade, nº569 – Reduto.
Governo do Brasil
Durante a simulação de emergência realizada pela Força Nacional do SUS para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), realizada em 3 de outubro em Belém, o Governo do Brasil oficializou o repasse de R$ 240 milhões para fortalecer a rede de saúde do estado, como legado permanente para a população. A iniciativa integra o conjunto de ações para ampliar e preparar os serviços locais para receber a conferência.
Neste mês, serão aplicados R$ 200 milhões. Desse total, R$ 108 milhões vão para o custeio das unidades de saúde e para o programa Agora Tem Especialistas, ampliando cirurgias, exames e tratamentos de braquiterapia. De forma complementar, R$ 18 milhões anuais serão destinados à expansão do SAMU 192, com a entrega de 20 novas ambulanchas para as regiões do Marajó, Xingu e Tapajós. Até 2026, novos investimentos estão previstos para fortalecer ainda mais a rede de saúde no Pará.
A COP 30 contará com a presença estratégica da Força Nacional do SUS (FN-SUS). Durante o evento, a estrutura será fundamental para proteger vidas, garantir atendimento de qualidade e projetar o Brasil como referência em resposta a emergências em saúde. Além disso, no Dia da Saúde na COP, em 13 de novembro, o Brasil apresentará o Plano de Ação em Saúde de Belém, que visa ser uma referência global.
O plano foca na resposta aos impactos climáticos sobre a saúde, destacando o enfrentamento de eventos extremos, o fortalecimento de sistemas de alerta precoce e a implementação de estratégias de adaptação locais.
Estrutura da Força Nacional do SUS
Equipes assistenciais
Médicos e enfermeiros com experiência em grandes eventos e fluência em inglês e espanhol, facilitando a comunicação com delegações estrangeiras.
Postos médicos
Atuação nos postos da Blue Zone e da Green Zone, oferecendo atendimento bilíngue e reforço à rede estadual.
Centro de Comando
Participação no CIOCS (Centro Integrado de Operações Conjuntas em Saúde), garantindo monitoramento e resposta em tempo real.
