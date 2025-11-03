Capa Jornal Amazônia
COP 30: Navio do Greenpeace estará aberto à visitação em Belém; conheça o Rainbow Warrior

Embarcação símbolo do ativismo ambiental poderá ser visitada gratuitamente no porto da UFPA nos dias 8 e 9 de novembro

O Liberal
fonte

Rainbow Warrior III estará disponível para visitação neste sábado (08) e domingo (09), no porto da UFPA. (Divulgação / Greenpeace)

O Greenpeace abrirá o navio Rainbow Warrior para visitação pública em Belém, nas vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). A atração estará disponível gratuitamente no porto da Universidade Federal do Pará (UFPA) neste sábado (8) e domingo (9), das 9h às 16h.

A embarcação chega ao Brasil com a missão de defender o planeta e amplificar as vozes das florestas, reforçando o apelo para que líderes globais respeitem a Amazônia e adotem ações efetivas em favor do clima durante a conferência.

Visita ao Rainbow Warrior busca engajar público pela Amazônia

A visitação permitirá que o público conheça de perto o navio símbolo do ativismo ambiental, entenda seu papel nas campanhas do Greenpeace e interaja com a tripulação. O objetivo é ampliar o debate sobre a proteção das florestas e dos povos da Amazônia e incentivar ações reais dos líderes mundiais na COP 30.

“A coragem que guia as ações ativistas do Greenpeace em alto-mar, a bordo do Rainbow Warrior, chega a Belém para se somar à mobilização das organizações, povos e movimentos sociais. Acreditamos que as soluções reais para a crise climática estão no chão das florestas, nos territórios e na sabedoria dos povos tradicionais. Isso precisa ser ouvido e considerado pelos líderes na COP 30, que têm a responsabilidade de transformar a esperança em ação!”, afirmou a diretora executiva do Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali.

História de resistência e ativismo ambiental

O Rainbow Warrior é reconhecido mundialmente por participar de manifestações pacíficas, bloqueios e mobilizações em defesa do planeta, do Ártico à Amazônia. Desde sua primeira versão, lançada em 1978, o navio já cruzou mares e enfrentou ataques, sempre levando uma mensagem de esperança e mobilização por um mundo mais justo e sustentável.

Em 1985, o navio foi afundado por duas bombas lançadas pelo serviço secreto francês na Nova Zelândia, quando se preparava para protestar contra testes nucleares da França no atol de Mururoa, no Oceano Pacífico.

Em 1989, o Greenpeace lançou o Rainbow Warrior II, cuja primeira missão foi combater a pesca predatória na Europa. Em 2011, o navio foi doado a uma ONG de Bangladesh, onde passou a atuar como barco-hospital.

Rainbow Warrior III: energia limpa e design sustentável

A atual geração, o Rainbow Warrior III, foi construída com design personalizado e colaboração de mais de 100 mil doadores. Inaugurada em 14 de outubro de 2011, a embarcação simboliza o compromisso do Greenpeace com a energia limpa e o uso responsável dos recursos naturais. Por ser um barco a vela, utiliza o vento para se deslocar, reduzindo o consumo de combustíveis fósseis.

Entre suas ações emblemáticas, o navio participou de operações de auxílio em territórios afetados por testes nucleares nas Ilhas Marshall (1985), atuou contra a pesca industrial predatória e documentou apreensões de equipamentos ilegais. Em 2024, a tripulação foi detida na Coreia do Sul após protestar pacificamente contra o transporte de plásticos tóxicos, sendo liberada apenas em junho de 2025.

Serviço: visitação ao navio Rainbow Warrior

  • Período: 8 e 9 de novembro de 2025
  • Local: Porto da Universidade Federal do Pará (UFPA)
  • Horário: das 9h às 16h
  • Entrada: gratuita
