Base Aérea amplia pátio para receber aeronaves oficiais durante a COP 30

A Base Aérea de Belém ampliou sua estrutura e reforçou o controle do espaço aéreo para receber aeronaves oficiais durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que começa nesta quinta-feira (6) e deve reunir mais de 140 delegações internacionais na capital paraense. As medidas integram o plano nacional de operações aéreas coordenado pelo Governo Federal, por meio da Secretaria Extraordinária para a COP 30 (Secop), em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

Controle do espaço aéreo será feito com tecnologia usada em grandes aeroportos

Segundo informações enviadas pela Comunicação Integrada das Forças Armadas na COP 30, o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Belém (DTCEA-BE) ficará responsável pelas operações de pouso e decolagem das aeronaves que transportam autoridades.

Apenas aviões com exceções específicas terão autorização para pernoitar em Belém, decisão que será coordenada diretamente pelo Itamaraty, devido à alta demanda esperada durante o evento.

Para garantir segurança e fluidez no tráfego aéreo, o número de controladores de voo será ampliado tanto na Torre de Controle quanto no Controle de Aproximação. Além disso, será implementado o Point Merge System, o mesmo sistema usado no Terminal de Guarulhos (SP), que direciona aeronaves para um ponto de convergência comum, reduzindo atrasos, ruídos e a carga de trabalho dos controladores.

Caças e sistema antidrone reforçam segurança durante a cúpula de líderes

O Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) será responsável pela coordenação da Defesa Aeroespacial durante o evento. Nos dias 6 e 7 de novembro, quando ocorrerá a Cúpula de Líderes da COP 30, a Força Aérea Brasileira (FAB) manterá caças em alerta permanente, em voo e no solo.

O espaço aéreo da região será monitorado de forma rigorosa, com uso de sistemas antidrone para garantir a segurança das delegações internacionais e Chefes de Estado que participarão das discussões climáticas em Belém.

Base Aérea vai receber 74 aeronaves oficiais e amplia infraestrutura

A Base Aérea de Belém deve receber 74 aeronaves oficiais durante o evento. Para isso, a Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara) executou obras de ampliação do pátio operacional e reforma das pistas de táxi, totalizando 38,6 mil m² de área reformada e ampliada e o uso de cerca de 6,3 mil toneladas de asfalto.

As intervenções permitem a operação de aeronaves de grande porte e atendem às exigências logísticas de um evento internacional do porte da COP 30.

Aeroporto Internacional de Belém também receberá aeronaves civis

De acordo com as Forças Armadas, 149 delegações internacionais confirmaram presença na COP 30. As aeronaves civis utilizadas por parte dessas delegações ficarão sob responsabilidade do Aeroporto Internacional de Belém, administrado pela Norte da Amazônia Airports (NOA), que também adotou um plano especial de operação durante o evento.