'O que sofremos de preconceito nessa pré-COP não está no gibi', destaca Ney Messias no LibTalks

O jornalista Ney Messias Jr destacou o preconceito enfrentado por Belém desde o anúncio de que a cidade sediaria a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), durante o LibTalks desta quarta-feira (5/11), encontro promovido pelo Grupo Liberal, no Espaço Rômulo Maiorana. A programação, que busca ampliar o debate sobre temas relevantes para o desenvolvimento da Amazônia, é transmitida ao vivo pelo canal de O Liberal no YouTube.

“O que nós sofremos de preconceito nessa pré-COP não está no gibi. Falaram mal da cidade, desvalidaram a COP em Belém. 'Belém é isso, Belém é aquilo'. Mas começaram a chegar os veículos de comunicação que antes criticavam a gente, e agora está todo mundo deslumbrado”, afirmou Ney.

Ney Messias, que também é diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal, lembrou que, desde o anúncio da realização da COP30 em Belém, a capital paraense foi alvo de críticas e estereótipos sobre sua infraestrutura e capacidade de sediar um evento internacional. Agora, com a chegada de delegações, jornalistas e turistas, o cenário é outro.

Segundo ele, os visitantes estão encantados com a cidade, conhecendo de perto suas belezas naturais, sua cultura e até o clima característico, que levou a ajustes nas normas de vestuário durante a conferência.

A jornalista Layse Santos, que também participou do debate, reforçou o sentimento de orgulho e pertencimento que a COP30 desperta nos paraenses. “Falar de longe, já estão falando há muito tempo. Mas vivenciar, sentir as nossas dores e as nossas delícias também vai ser sensacional”, disse Layse.

O LibTalks teve como tema central o empreendedorismo sustentável na Amazônia e contou ainda com a participação da geógrafa Kátia Garcez, doutora em Ciências Agrárias, e do diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, Raphael Medeiros.

Exclusivo para convidados, o evento marcou o início de uma série de encontros que irão discutir inovação, sustentabilidade e o papel da Amazônia no cenário global, especialmente no contexto da COP30, que será realizada em Belém em 2025.