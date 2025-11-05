Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

'Pará é player global', afirma professora Kátia Garcez durante o LibTalks

Bioeconomia e saberes tradicionais são destaque da programação

Hannah Franco

Na tarde desta quarta-feira (5/11), o Grupo Liberal deu início ao LibTalks, uma nova iniciativa que busca ampliar o debate sobre temas estratégicos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O encontro é realizado no Espaço Romulo Maiorana, com apoio do Banco da Amazônia, Equatorial Energia e Sebrae, e transmitido ao vivo pelo canal de O Liberal no YouTube.

Com o tema central voltado ao empreendedorismo na Amazônia, o primeiro episódio do LibTalks reúne especialistas e empreendedores que discutem novas formas de promover negócios sustentáveis. Entre os convidados, está a professora e geógrafa Kátia Garcez, doutora em Ciências Agrárias e especialista em Agroecossistemas.

Durante sua fala, ela destacou a importância de unir ciência e conhecimento tradicional como caminho essencial para o avanço da bioeconomia na Amazônia. “Falar de bioeconomia é respeitar a forma como as pessoas trabalham e produzem os produtos gerados a partir dos insumos da floresta”, afirmou a pesquisadora.

Kátia enfatizou ainda o protagonismo do Pará nesse cenário, sobretudo pela relevância do açaí no mercado internacional. “O Pará é o grande player global. Nós somos a capital mundial do açaí. Esse é o nosso carro-chefe na área alimentícia, e agora a área de cosméticos também está despontando com força”, completou.

O debate é mediado pelo jornalista Ney Messias Júnior, diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal, e conta também com a participação da jornalista Layse Santos e do diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, Raphael Medeiros.

Exclusivo para convidados presenciais, o evento marca o início de uma série de encontros que irão discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento na Amazônia, sempre com transmissão ao vivo pelo canal de O Liberal.

