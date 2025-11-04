Empreendedorismo na Amazônia é destaque no LibTalks, em Belém

Na próxima quarta-feira (05) e no dia 26 de novembro, o Grupo Liberal irá realizar o LibTalks, iniciativa que visa ampliar o debate sobre assuntos relevantes para o desenvolvimento da Amazônia. A programação vai ocorrer a partir das 17h, no Espaço Romulo Maiorana, localizado na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. O evento tem apoio do Banco da Amazônia, da Equatorial e do Sebrae.

Durante a programação será abordado o empreendedorismo na Amazônia, com a apresentação de novos modelos de negócios que valorizam os recursos e saberes amazônicos sem comprometer o equilíbrio ecológico. O mediador da programação será o jornalista Ney Messias Júnior, diretor de entretenimento e rádio web do Grupo Liberal.

A seguir, confira os palestrantes do Talks “Empreendedorismo na Amazônia”:

- Layse Santos: jornalista paraense com mais de duas décadas de atuação na imprensa amazônica. Foi repórter, editora e apresentadora na TV Liberal (afiliada Globo). É sócia fundadora da agência EKO Estratégias em Comunicação e consultora da Gaia – Territórios de Fala Amazônica. Especialista em reputação e comunicação estratégica;

Jornalista Layse Santos é especialista em reputação e comunicação estratégica, tem formações pela UFPA, FGV, Aberje e Syracuse University (Divulgação)

- Kátia Garcez: geógrafa com doutorado em Ciências Agrárias e sólida experiência em agroecossistemas, focado em sustentabilidade na Amazônia. Atua como conselheira, consultora e professora, especializada em bioeconomia, ESG, mudanças climáticas, e cadeias de valor na Amazônia, como óleo de palma e açaí. Possui vasta experiência com entidades como FAO/ONU, Petrobrás, MDA, SUDAM e ABNT;

A geógrafa Kátia Garcez foi reconhecida com o 2º Melhor Projeto de Sustentabilidade da América Latina e Caribe (CEPAL/ONU) (Divulgação)

- Raphael Medeiros: diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia. Formado em Administração de Empresas (UNAMA), pós-graduado em Comércio Exterior (Cesupa) e com MBA em Administração e Marketing (PUC-RJ). Empreendedor com ampla experiência na área de marketing e vendas, em grandes empresas no eixo Rio-São Paulo;

Raphael Medeiros trabalhou por anos em empresa alemã, em ampliação de negócios na América Latina (Divulgação)

De acordo com a vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, os temas para cada encontro são selecionados e avaliados mediante as pautas mais quentes do momento.

“O LibTalks é um formato em constante evolução e vai se moldando às situações e contextos. Em setembro, tivemos uma edição especial sobre a COP 30. Em novembro, realizaremos dois encontros, nos dias 05 e 26, com foco no empreendedorismo e bioeconomia na Amazônia. Nossa expectativa é a de poder contribuir para ampliar as possibilidades e bem-estar do nosso estado”, explica Rose Maiorana.