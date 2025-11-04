Empreendedorismo na Amazônia é destaque no LibTalks, em Belém
Grupo Liberal reúne, nesta quarta-feira (05), profissionais para tratar pautas importantes da região amazônica
Na próxima quarta-feira (05) e no dia 26 de novembro, o Grupo Liberal irá realizar o LibTalks, iniciativa que visa ampliar o debate sobre assuntos relevantes para o desenvolvimento da Amazônia. A programação vai ocorrer a partir das 17h, no Espaço Romulo Maiorana, localizado na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. O evento tem apoio do Banco da Amazônia, da Equatorial e do Sebrae.
Durante a programação será abordado o empreendedorismo na Amazônia, com a apresentação de novos modelos de negócios que valorizam os recursos e saberes amazônicos sem comprometer o equilíbrio ecológico. O mediador da programação será o jornalista Ney Messias Júnior, diretor de entretenimento e rádio web do Grupo Liberal.
A seguir, confira os palestrantes do Talks “Empreendedorismo na Amazônia”:
- Layse Santos: jornalista paraense com mais de duas décadas de atuação na imprensa amazônica. Foi repórter, editora e apresentadora na TV Liberal (afiliada Globo). É sócia fundadora da agência EKO Estratégias em Comunicação e consultora da Gaia – Territórios de Fala Amazônica. Especialista em reputação e comunicação estratégica;
- Kátia Garcez: geógrafa com doutorado em Ciências Agrárias e sólida experiência em agroecossistemas, focado em sustentabilidade na Amazônia. Atua como conselheira, consultora e professora, especializada em bioeconomia, ESG, mudanças climáticas, e cadeias de valor na Amazônia, como óleo de palma e açaí. Possui vasta experiência com entidades como FAO/ONU, Petrobrás, MDA, SUDAM e ABNT;
- Raphael Medeiros: diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia. Formado em Administração de Empresas (UNAMA), pós-graduado em Comércio Exterior (Cesupa) e com MBA em Administração e Marketing (PUC-RJ). Empreendedor com ampla experiência na área de marketing e vendas, em grandes empresas no eixo Rio-São Paulo;
De acordo com a vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, os temas para cada encontro são selecionados e avaliados mediante as pautas mais quentes do momento.
“O LibTalks é um formato em constante evolução e vai se moldando às situações e contextos. Em setembro, tivemos uma edição especial sobre a COP 30. Em novembro, realizaremos dois encontros, nos dias 05 e 26, com foco no empreendedorismo e bioeconomia na Amazônia. Nossa expectativa é a de poder contribuir para ampliar as possibilidades e bem-estar do nosso estado”, explica Rose Maiorana.
