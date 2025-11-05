No LibTalks, jornalista Layse Santos destaca que a COP30 marca um 'despertar coletivo'

A jornalista Layse Santos afirmou que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) representa um momento de “despertar coletivo” para novos negócios e oportunidades na Amazônia, durante a estreia do LibTalks, realizado nesta quarta-feira (5/11), no Espaço Rômulo Maiorana, em Belém. O evento, promovido pelo Grupo Liberal, tem apoio do Banco da Amazônia, Equatorial Energia e Sebrae, e foi transmitido ao vivo pelo canal de O Liberal no YouTube.

“Vivemos um momento bacana de despertar coletivo. Fazia tempo que não nos víamos orgulhosos das nossas coisas. Vejo a COP como uma oportunidade para esse olhar de nós sobre nós mesmos, para que a gente se valorize e enxergue que faz parte de tudo isso”, destacou Layse.

Sócia-fundadora da EKO Estratégias em Comunicação e consultora da Gaia – Territórios de Fala Amazônica, Layse ressaltou que a COP30 pode atrair a atenção de investidores e empreendedores, impulsionando grandes negócios sustentáveis baseados nos recursos e saberes da região.

O LibTalks, iniciativa que busca promover debates sobre o desenvolvimento da Amazônia, tem como tema central o empreendedorismo sustentável. O debate é mediado pelo jornalista Ney Messias Júnior, diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal, e contou ainda com a participação da geógrafa Kátia Garcez e do diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, Raphael Medeiros.

Exclusivo para convidados presenciais, o evento marca o início de uma série de conversas sobre inovação, sustentabilidade e negócios amazônicos, que poderão ser acompanhadas pelo canal de O Liberal no YouTube.