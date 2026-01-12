Shopping em Belém lota para estreia de ‘Coração Acelerado’, nova novela das sete da TV Globo

O público lotou a Praça de Alimentação do Shopping Pátio Belém, nesta segunda-feira (12), para acompanhar a exibição do primeiro capítulo da novela “Coração Acelerado”, a nova trama das sete da TV Globo. O evento foi uma parceria da TV Liberal com o Shopping Pátio Belém, e também contou com shows de artistas locais.

Entre os artistas, Allanzinho, Karol Diva, Lucas Lima, Richelly Holliday, Thiago Costa e Willy Lima. A apresentação do evento esteve a cargo de Epaminondas Jr, e os telespectadores também participaram de sorteio de brindes.

Estreia da novela Coração Acelerado foi prestigiada pelo público

A estreia de Coração Acelerado na grade da TV Globo prendeu a atenção geral do público. A novela, na faixa das 19h, é uma trama escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, e substitui a novela 'Dona de Mim'.

“O Pátio Belém está no centro da cidade, no coração de Belém, e não poderia estar fora de um lançamento tão importante que é essa nova novela da TV Globo, transmitida pela TV Liberal”, afirmou Márcio Almeida, coordenador de marketing do Shopping Pátio Belém.

Almeida destacou a boa frequência do público. “A gente observa que na segunda-feira o público é bem tímido, hoje está bem maior mesmo. A movimentação na Praça de Alimentação está intensa, conseguimos trazer os clientes, um público que é fã da programação da TV Liberal. As novelas da Globo sempre vão estar no coração”, enfatizou o coordenador de marketing do Pátio Belém.

Costureira Marina Matos aprovou a ação da TV Liberal em parceria com o Shopping Pátio Belém na estreia da novela Coração Acelerado (Wagner Santana / O Liberal)

“Sou costureira, tenho ateliê, vim lanchar com a minha amiga e acabamos nos deparando com essa multidão e viemos procurar saber o que era. Ah, está super legal. Eu estava sabendo da novela, só não estou acompanhando direito, porque chego em casa à noite e já passou, mas eu gosto, e quando eu tenho tempo, realmente, eu gosto”, disse Marina Matos.

“Vi a programação na televisão, acabei de chegar, tem cantores que eu quero ver, fiquei animada”, disse a empregada doméstica, Ana Maria Jesus Farias. Sobre a novela, ela disse que viu as chamadas na TV e isso a motivou. “Acho que vai ser uma novela bacana, com disputas, parece que vai ter uma coisa musical, bem animada. Minha mãe é mais noveleira que eu, mas eu assisto também, ainda mais quando a novela tem suspense, polêmica, emoção, ação, tudo isso chama a nossa atenção”, disparou Ana Maria.

A vendedora, Michele Vasconcelos, também estava na expectativa da exibição do primeiro capítulo de Coração Acelerado, no Shopping Pátio Belém. “Faz tempo que eu não acompanho novela nenhuma, mas essa a gente faz questão de acompanhar e aí quando começa, não pode parar”, disse ela.