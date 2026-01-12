Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Shopping em Belém lota para estreia de ‘Coração Acelerado’, nova novela das sete da TV Globo

TV Liberal anima Praça de Alimentação com shows de artistas locais

O Liberal
fonte

Gente de todas as idades e de diversas profissões prestigiou a estreia da novela Coração Acelerado na programação especial em shopping de Belém (Wagner Santana / O Liberal)

O público lotou a Praça de Alimentação do Shopping Pátio Belém, nesta segunda-feira (12), para acompanhar a exibição do primeiro capítulo da novela “Coração Acelerado”, a nova trama das sete da TV Globo. O evento foi uma parceria da TV Liberal com o Shopping Pátio Belém, e também contou com shows de artistas locais. 

Entre os artistas, Allanzinho, Karol Diva, Lucas Lima, Richelly Holliday, Thiago Costa e Willy Lima. A apresentação do evento esteve a cargo de Epaminondas Jr, e os telespectadores também participaram de sorteio de brindes.

Estreia da novela Coração Acelerado foi prestigiada pelo público

A estreia de Coração Acelerado na grade da TV Globo prendeu a atenção geral do público. A novela, na faixa das 19h, é uma trama escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, e substitui a novela 'Dona de Mim'.

“O Pátio Belém está no centro da cidade, no coração de Belém, e não poderia estar fora de um lançamento tão importante que é essa nova novela da TV Globo, transmitida pela TV Liberal”, afirmou Márcio Almeida, coordenador de marketing do Shopping Pátio Belém.

Almeida destacou a boa frequência do público. “A gente observa que na segunda-feira o público é bem tímido, hoje está bem maior mesmo. A movimentação na Praça de Alimentação está intensa, conseguimos trazer os clientes, um público que é fã da programação da TV Liberal. As novelas da Globo sempre vão estar no coração”, enfatizou o coordenador de marketing do Pátio Belém.

image Costureira Marina Matos aprovou a ação da TV Liberal em parceria com o Shopping Pátio Belém na estreia da novela Coração Acelerado (Wagner Santana / O Liberal)

“Sou costureira, tenho ateliê, vim lanchar com a minha amiga e acabamos nos deparando com essa multidão e viemos procurar saber o que era. Ah, está super legal. Eu estava sabendo da novela, só não estou acompanhando direito, porque chego em casa à noite e já passou, mas eu gosto, e quando eu tenho tempo, realmente, eu gosto”, disse Marina Matos.

“Vi a programação na televisão, acabei de chegar, tem cantores que eu quero ver, fiquei animada”, disse a empregada doméstica, Ana Maria Jesus Farias. Sobre a novela, ela disse que viu as chamadas na TV e isso a motivou. “Acho que vai ser uma novela bacana, com disputas, parece que vai ter uma coisa musical, bem animada. Minha mãe é mais noveleira que eu, mas eu assisto também, ainda mais quando a novela tem suspense, polêmica, emoção, ação, tudo isso chama a nossa atenção”, disparou Ana Maria.

A vendedora, Michele Vasconcelos, também estava na expectativa da exibição do primeiro capítulo de Coração Acelerado, no Shopping Pátio Belém. “Faz tempo que eu não acompanho novela nenhuma, mas essa a gente faz questão de acompanhar e aí quando começa, não pode parar”, disse ela.

Palavras-chave

novela coração acelerado

estreia
Belém
