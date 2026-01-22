Belo chama atenção do público que grita o nome de Viviane Araújo durante seu show

O cantor Belo passou por uma situação inusitada durante uma apresentação recente. Enquanto interagia com a plateia durante uma apresentação, o artista foi surpreendido por gritos dos fãs que evocavam o nome de sua ex-companheira, Viviane Araújo. O episódio ocorre em um momento de grande exposição para ambos, que dividem o elenco de Três Graças, a nova novela das 21h da TV Globo.

Em vídeos que repercutiram nas redes sociais, Belo aparece respondendo ao público após ouvir o coro de "Vivi". Com um misto de seriedade e ironia, o cantor pediu que os fãs separassem a vida real da ficção. "Prestem atenção: Misael é Misael, Belo é Belo. Não misturem as coisas! Vocês me respeitem, que sou ator", declarou, referindo-se ao seu personagem na trama.

Logo em seguida, o artista brincou com a situação e celebrou a parceria na telinha. "Brincadeira, amo vocês! A Consuelo [personagem de Viviane] chegou com força total. Misael e Consuelo, Viviane e Belo, está tudo certo!", afirmou, demonstrando que o clima nos bastidores da novela é de profissionalismo.

O reencontro profissional de Belo e Viviane Araújo chama a atenção do público devido ao conturbado relacionamento que mantiveram entre 1998 e 2007. Marcado por polêmicas, o término voltou aos holofotes nos últimos anos. Em 2020, Belo admitiu publicamente ter traído a atriz durante o namoro e no ano passado, o jogador Radamés Furlan afirmou ter sido o pivô da separação, alegando um envolvimento com Viviane enquanto ela ainda estava com o cantor, as versão que nunca foi confirmada oficialmente pelos artistas.