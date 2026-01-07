VÍDEO: primeira cena de Belo e Viviane Araújo em 'Três Graças' é divulgada

O primeiro encontro em cena de Belo e Viviane Araújo na novela “Três Graças”, da TV Globo, começou a circular nas redes sociais oficiais da emissora e tem gerado grande repercussão. O trecho divulgado mostra o reencontro entre Misael (Belo) e Consuelo (Viviane), marcado por diálogos diretos e clima de tensão.

Na prévia publicada, Consuelo confronta o ex-companheiro e dispara frases que chamaram a atenção do público. Em uma das falas, a personagem afirma: “Fazer o quê, né? Se você é meu karma, é a cruz que eu tenho que carregar”. Em outro momento, completa: “Se ex fosse bom, Deus não mandava a gente amar o próximo”.

Em “Três Graças”, Misael reaparece após um período desaparecido com parte do dinheiro do roubo da escultura que dá nome à novela. Consuelo, seu primeiro amor, retorna à trama e promete mexer com a vida do personagem, agora viúvo, alterando os rumos da história.

Confira a cena:

A participação marca o reencontro de Belo e Viviane Araújo na ficção. Os dois foram casados entre 1998 e 2007 e protagonizaram um dos relacionamentos mais midiáticos da época.

Esta é a terceira parceria de Viviane Araújo com o autor Aguinaldo Silva, após atuações em Império (2014) e O Sétimo Guardião (2018). Segundo informações dos bastidores, a preparação para o aguardado encontro em cena começou ainda no fim de 2025, com leituras de texto e reuniões de alinhamento entre o elenco.

Viviane Araújo (Consuelo) e Belo (Misael) nos bastidores de Três Graças (Divulgação/Globo)

Em entrevista à revista Quem, Belo comentou a expectativa em torno do reencontro com a ex-mulher na novela. "Vai acontecer um monte de coisa e lógico que a Viviane, que é minha ex, [entrando na novela], a especulação muda muito, fomenta muito mais na internet, em todos os sentidos. Mas é profissional, ela é atriz, eu também sou ator. Acho que vai ser um encontro muito bonito do Misael. Acho que vai ser muito bom para o Misael e para todos nós", afirmou.