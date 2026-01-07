Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: primeira cena de Belo e Viviane Araújo em 'Três Graças' é divulgada

Trecho publicado nas redes sociais da TV Globo mostra reencontro tenso entre os personagens

Hannah Franco
fonte

Prévia de “Três Graças” revela diálogo entre personagens de Belo e Viviane Araújo: 'Você é meu karma' (Divulgação/TV Globo)

O primeiro encontro em cena de Belo e Viviane Araújo na novela “Três Graças”, da TV Globo, começou a circular nas redes sociais oficiais da emissora e tem gerado grande repercussão. O trecho divulgado mostra o reencontro entre Misael (Belo) e Consuelo (Viviane), marcado por diálogos diretos e clima de tensão.

Na prévia publicada, Consuelo confronta o ex-companheiro e dispara frases que chamaram a atenção do público. Em uma das falas, a personagem afirma: “Fazer o quê, né? Se você é meu karma, é a cruz que eu tenho que carregar”. Em outro momento, completa: “Se ex fosse bom, Deus não mandava a gente amar o próximo”.

VEJA MAIS

image Belo comenta sobre cenas de romance com a ex Viviane Araújo em ‘Três Graças’: ‘Vão se surpreender’
Os atores estão separados há 18 anos

image Viviane Araújo e Belo voltaram? Imagem de cena de ex-casal em 'Três Graças' viraliza
A preparação para o aguardado encontro de Belo e Viviane Araújo em cena começou meses antes e público anseia pelo momento nas telas

Em “Três Graças”, Misael reaparece após um período desaparecido com parte do dinheiro do roubo da escultura que dá nome à novela. Consuelo, seu primeiro amor, retorna à trama e promete mexer com a vida do personagem, agora viúvo, alterando os rumos da história.

Confira a cena:

A participação marca o reencontro de Belo e Viviane Araújo na ficção. Os dois foram casados entre 1998 e 2007 e protagonizaram um dos relacionamentos mais midiáticos da época.

Esta é a terceira parceria de Viviane Araújo com o autor Aguinaldo Silva, após atuações em Império (2014) e O Sétimo Guardião (2018). Segundo informações dos bastidores, a preparação para o aguardado encontro em cena começou ainda no fim de 2025, com leituras de texto e reuniões de alinhamento entre o elenco.

image Viviane Araújo (Consuelo) e Belo (Misael) nos bastidores de Três Graças (Divulgação/Globo)

Em entrevista à revista Quem, Belo comentou a expectativa em torno do reencontro com a ex-mulher na novela. "Vai acontecer um monte de coisa e lógico que a Viviane, que é minha ex, [entrando na novela], a especulação muda muito, fomenta muito mais na internet, em todos os sentidos. Mas é profissional, ela é atriz, eu também sou ator. Acho que vai ser um encontro muito bonito do Misael. Acho que vai ser muito bom para o Misael e para todos nós", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Viviane Araújo

Belo

Três Graças
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Parque Olímpico Mangueirão é inaugurado com o evento ‘GeekParque’

Programação gratuita une esportes e cultura geek

08.01.26 16h26

CRIME

Carro da cantora Alcione é roubado no Rio de Janeiro

Não há informações sobre a presença da artista no automóvel

08.01.26 14h26

ENSAIOS DA ANITTA

Palco do 'Ensaios da Anitta' está em fase final de montagem; evento ocorre no sábado (10)

Show pré-carnaval da cantora Anitta acontece pela primeira vez em Belém e tem "Cosmos" como tema principal

08.01.26 12h56

PRÉ-CARNAVAL

Fofó de Belém puxa primeiro grito de Carnaval 2026 em ‘Domingueira’

Bloco de rua comandado por Elói Iglesias abre o pré-carnaval da capital com festa gratuita no Portal da Amazônia

08.01.26 11h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

POLÊMICA

Andressa Urach posa nua segurando uma Bíblia e gera revolta: 'Deus está comigo'

A publicação veio logo depois da influenciadora revelar que pretende abrir uma igreja para pecadores

07.08.24 15h11

MÚSICA

Juliana Bonde diz se arrepender de cantar que daria 'Periquita' ao padre Fábio de Melo

Cantora chocou internet com versão de música.

13.05.23 15h04

SENSUAL

Conheça a cantora Juliana Bonde: de polêmica em Portel, regravação de música paraense a OnlyFans

A artista é conhecida pela sua sensualidade e conteúdos adultos.

25.01.23 16h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda