Viviane Araújo e Belo voltaram? Imagem de cena de ex-casal em 'Três Graças' viraliza

A preparação para o aguardado encontro de Belo e Viviane Araújo em cena começou meses antes e público anseia pelo momento nas telas

Gabrielle Borges
fonte

Viviane Araújo (Consuelo) e Belo (Misael) nos bastidores de Três Graças (Divulgação/Globo)

Um dos momentos mais aguardados de "Três Graças" está cada vez mais perto de acontecer: a primeira cena de Consuelo (Viviane Araújo) e Misael (Belo). E o público está ansioso para saber como será a interação do ex-casal da vida real na novela. A primeira foto dos bastidores já foi divulgada e viralizou nas redes sociais, aumentando a ansiedade dos telespectadores.

A preparação para o aguardado encontro de Belo e Viviane Araújo em cena começou meses antes. Desde o final de 2025, os atores têm participado de intensas leituras de texto e reuniões de alinhamento, para dar vida aos personagens Misael e Consuelo. O núcleo tem gerado uma grande expectativa nos bastidores da novela da Rede Globo.

Na última terça-feira (6), a primeira cena entre eles foi gravada e de acordo com fontes nos bastidores. O trabalho de construção dos personagens tem sido uma verdadeira imersão para ambos, que buscam trazer o máximo de autenticidade e emoção às suas atuações. Além disso, o ex-casal vem sendo elogiado pela postura profissional. Belo, em entrevista ao canal Leo Dias, comentou sobre o assunto.

"Estamos fazendo uma novela juntos. Somos adultos, está tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, sem problema algum. As pessoas vão gostar muito. Os fãs, quem acompanha a novela, Belo, Viviane, vão ficar muito felizes", afirmou Belo.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com

 

 

