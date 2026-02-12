Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Make borrada de Maxiane no BBB 26: veja dicas para evitar que a maquiagem derreta ao chorar

Cena no “BBB 26” viralizou nas redes sociais e levantou dúvidas sobre como manter a make intacta mesmo em momentos de emoção

Hannah Franco
fonte

Como fazer a maquiagem durar mesmo em momentos de emoção. (Reprodução/Globoplay)

A participante Maxiane chamou atenção nas redes sociais após cair no choro com a eliminação de Sarah Andrade no BBB 26, na noite de terça-feira (10). As lágrimas fizeram a maquiagem escorrer, deixando marcas visíveis no rosto da sister. O vídeo rapidamente viralizou e gerou comentários sobre como evitar que a make derreta” em situações parecidas.

💄 Embora o choro seja imprevisível, é possível adotar estratégias para aumentar a durabilidade da maquiagem, especialmente em eventos longos, festas ou situações de forte emoção.

VEJA MAIS

image Confira 4 dicas de maquiagem para realçar peles pretas e pardas
Especialistas destacam orientações para escolher base, corretivo, blush, iluminador e batom em tons que valorizam cada beleza

image Dicas para a maquiagem durar mais na pele oleosa
Tudo começa com o cuidado com a pele pré-maquiagem somado à escolha dos produtos na textura e fórmula certa

Calor, suor e lágrimas interferem diretamente na fixação dos produtos. A maquiagem cria uma camada de pigmentos sobre a pele e, quando há umidade excessiva, essa película pode se dissolver ou se deslocar, causando borrões. A boa notícia é que alguns cuidados simples ajudam a minimizar o problema.

Confira dicas para evitar que a maquiagem derreta durante o choro

1. Comece pela preparação da pele

A durabilidade da maquiagem depende da base — literalmente. Pele limpa e hidratada fixa melhor os produtos.

Antes de se maquiar:

  • Lave o rosto com sabonete específico para seu tipo de pele;
  • Aplique hidratante leve, de rápida absorção;
  • Use protetor solar facial (preferencialmente oil-free).

Uma pele equilibrada reduz a produção excessiva de oleosidade, que pode contribuir para o derretimento da make.

2. Aposte em primer de longa duração

O primer cria uma camada entre a pele e a maquiagem, ajudando a segurar os produtos no lugar. Versões com efeito matte são indicadas para quem tem pele oleosa ou vai enfrentar calor.

Além de uniformizar a textura, ele contribui para que base e corretivo resistam melhor à umidade das lágrimas.

3. Prefira produtos à prova d’água

Se há chance de emoção, vale investir em:

  • Máscara de cílios waterproof;
  • Delineador resistente à água;
  • Lápis e sombras de longa duração.

Esses itens reduzem drasticamente o risco de manchas ao redor dos olhos — região mais afetada pelo choro.

4. Evite excesso de camadas

Quanto mais produto, maior a chance de acumular e escorrer. Bases muito pesadas tendem a marcar quando entram em contato com lágrimas.

O ideal é:

  • Aplicar camadas finas de base;
  • Usar corretivo apenas onde necessário;
  • Selar com uma leve camada de pó translúcido.

A técnica do “menos é mais” ajuda a manter a maquiagem mais estável.

5. Use técnica de selagem estratégica

Selar áreas críticas — como abaixo dos olhos e laterais do nariz — com pó fino ajuda a absorver a umidade inicial das lágrimas.

Alguns maquiadores também recomendam pressionar o pó com esponja, em vez de espalhar com pincel, para maior fixação.

6. Finalize com spray fixador

O fixador cria uma película protetora que prolonga a duração da maquiagem. Borrifar ao final da produção ajuda a manter tudo no lugar e diminui o risco de deslocamento dos produtos.

7. Evite esfregar os olhos

Se o choro vier, o maior vilão é a fricção. Esfregar os olhos espalha pigmentos e intensifica manchas. O ideal é pressionar levemente um lenço no local, sem arrastar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

maquiagem

dicas de beleza

make

maxiane

BBB 26
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda