Make borrada de Maxiane no BBB 26: veja dicas para evitar que a maquiagem derreta ao chorar

A participante Maxiane chamou atenção nas redes sociais após cair no choro com a eliminação de Sarah Andrade no BBB 26, na noite de terça-feira (10). As lágrimas fizeram a maquiagem escorrer, deixando marcas visíveis no rosto da sister. O vídeo rapidamente viralizou e gerou comentários sobre como evitar que a make “derreta” em situações parecidas.

💄 Embora o choro seja imprevisível, é possível adotar estratégias para aumentar a durabilidade da maquiagem, especialmente em eventos longos, festas ou situações de forte emoção.

Calor, suor e lágrimas interferem diretamente na fixação dos produtos. A maquiagem cria uma camada de pigmentos sobre a pele e, quando há umidade excessiva, essa película pode se dissolver ou se deslocar, causando borrões. A boa notícia é que alguns cuidados simples ajudam a minimizar o problema.

Confira dicas para evitar que a maquiagem derreta durante o choro

1. Comece pela preparação da pele

A durabilidade da maquiagem depende da base — literalmente. Pele limpa e hidratada fixa melhor os produtos.

Antes de se maquiar:

Lave o rosto com sabonete específico para seu tipo de pele;

Aplique hidratante leve, de rápida absorção;

Use protetor solar facial (preferencialmente oil-free).

Uma pele equilibrada reduz a produção excessiva de oleosidade, que pode contribuir para o derretimento da make.

2. Aposte em primer de longa duração

O primer cria uma camada entre a pele e a maquiagem, ajudando a segurar os produtos no lugar. Versões com efeito matte são indicadas para quem tem pele oleosa ou vai enfrentar calor.

Além de uniformizar a textura, ele contribui para que base e corretivo resistam melhor à umidade das lágrimas.

3. Prefira produtos à prova d’água

Se há chance de emoção, vale investir em:

Máscara de cílios waterproof;

Delineador resistente à água;

Lápis e sombras de longa duração.

Esses itens reduzem drasticamente o risco de manchas ao redor dos olhos — região mais afetada pelo choro.

4. Evite excesso de camadas

Quanto mais produto, maior a chance de acumular e escorrer. Bases muito pesadas tendem a marcar quando entram em contato com lágrimas.

O ideal é:

Aplicar camadas finas de base;

Usar corretivo apenas onde necessário;

Selar com uma leve camada de pó translúcido.

A técnica do “menos é mais” ajuda a manter a maquiagem mais estável.

5. Use técnica de selagem estratégica

Selar áreas críticas — como abaixo dos olhos e laterais do nariz — com pó fino ajuda a absorver a umidade inicial das lágrimas.

Alguns maquiadores também recomendam pressionar o pó com esponja, em vez de espalhar com pincel, para maior fixação.

6. Finalize com spray fixador

O fixador cria uma película protetora que prolonga a duração da maquiagem. Borrifar ao final da produção ajuda a manter tudo no lugar e diminui o risco de deslocamento dos produtos.

7. Evite esfregar os olhos

Se o choro vier, o maior vilão é a fricção. Esfregar os olhos espalha pigmentos e intensifica manchas. O ideal é pressionar levemente um lenço no local, sem arrastar.