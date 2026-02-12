BBB 26: Após cobrança de Gil do Vigor, Jonas cumpre promessa e toma banho nu no quarto do líder

Dias antes de conquistar a liderança no Big Brother Brasil 26, Jonas Sulzbach já havia feito uma declaração que chamou atenção dos colegas: se vencesse a disputa, tomaria banho sem roupa nos aposentos do líder.

Na ocasião, a fala arrancou reações imediatas. Jordana chegou a repreendê-lo em tom de brincadeira: "Jonas, Jonas " O empresário entrou na onda e respondeu, rindo: "Se você estiver no quarto também e quiser olhar, pode olhar."

Gil do Vigor relembra promessa ao vivo

A promessa voltou à tona quando Gil do Vigor apareceu em um vídeo exibido durante uma ação comercial. O apresentador do Bate-papo BBB aproveitou para provocar o líder: "Jonas, teve uma promessa Ih, Brasil! Até semana que vem, tchau, Brasil!", disse, antes de encerrar a participação.

A cobrança aconteceu pouco antes da festa do líder e rapidamente ganhou repercussão entre os confinados e nas redes sociais.

Banho após a festa

Já na madrugada, depois do fim da comemoração, Jonas se despediu dos colegas e seguiu para o quarto do líder. Lá, retirou a roupa e entrou no banho, mantendo as costas voltadas para a câmera.

O momento foi exibido rapidamente e movimentou os espectadores do reality.