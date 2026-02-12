Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Chaiany avisa aliados que pode desistir do reality: 'Não vou ganhar'

A sister pensa não ter chances de vencer o BBB e também diz estar com saudades da filha, Lara, de 10 anos

Estadão Conteúdo
fonte

Chaiany, do BBB 26 (Reprodução / Globo)

Após sonhar com a filha durante a noite, Chaiany Andrade desabafou com os participantes do Big Brother Brasil 26 e disse que considera desistir do reality.

Em conversa com Babu Santana nesta quinta-feira, 12, Chaiany revelou que pensa em apertar o botão da desistência. A sister pensa não ter chances de vencer o BBB e também diz estar com saudades da filha, Lara, de 10 anos. "Eu sonhei, cara, ela me chamando: 'Vem pra casa, vem pra casa, mãe'", afirmou Chaiany, chorando.

Ela também analisou sua participação no jogo: "É claro que não vou ganhar isso daqui, Babu. Nem jogar eu sei", disse. "Não tenho estratégia, não sou boa jogadora, não sou articulada. Confio nas pessoas demais. Amo as pessoas demais".

Do lado de fora da casa, Chaiany tem conquistado a torcida. Seu bom humor rendeu uma série de memes nas redes sociais, e ela foi a primeira participante do grupo Pipoca a alcançar 1 milhão de seguidores no Instagram.

