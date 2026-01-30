Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lauana Prado e Tati Dias trocam declarações após flagra em São Paulo

A troca de mensagens mobilizou seguidores do antigo casal, que passaram a comentar com mensagens de apoio e torcida por uma reaproximação

Estadão Conteúdo
fonte

Lauana Prado e Tati Dias estão juntas desde junho de 2024 (Reprodução / Instagram @lauanaprado)

Uma interação entre Lauana Prado e Tati Dias chamou a atenção nessa quinta-feira, 29. A cantora sertaneja retomou o contato público com a ex-noiva ao voltar a segui-la nas redes sociais e comentar em suas publicações, gesto que rapidamente repercutiu entre os fãs.

Em meio às interações, Lauana deixou uma mensagem direta ao comentar uma foto da influenciadora: "Te amo". Tati respondeu em tom afetuoso uma publicação da cantora ao escrever: "Vou achar para sempre você a mulher mais linda do mundo!"

A troca de mensagens mobilizou seguidores do antigo casal, que passaram a comentar com mensagens de apoio e torcida por uma reaproximação.

A movimentação nas redes aconteceu poucos dias depois de o perfil Daily do Garotinho divulgar imagens das duas juntas em um jantar em São Paulo.

Término do noivado

O fim do noivado de um ano e meio foi comunicado no dia 11 de janeiro. À época, Tati Dias falou publicamente sobre o término e afirmou que a decisão partiu de Lauana. Em tom emocionado, a influenciadora comentou sobre a dificuldade de lidar com a separação e pediu apoio para seguir em frente.

Dias depois do anúncio do rompimento, Lauana revelou estar grávida. A cantora contou a novidade durante um show na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, oito dias após o término, e afirmou que sua vida havia mudado completamente havia algumas semanas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lauana Prado/Tati Dias/declarações
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EDUCAÇÃO

Mestre Catarino passa no vestibular da UEPA aos 70 anos após conclusão do ensino médio

Indígena de Abaetetuba concluiu a etapa final da educação básica em 2025 e em seguida já foi aprovado para o curso superios

30.01.26 12h48

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

MAIS LIDAS EM CULTURA

proibição

Equipe de 'Aeroporto - Área Restrita' é impedida pela PF de gravar no Rio

A proibição foi comunicada por meio de um ofício enviado pela PF à concessionária RioGaleão nesta sexta-feira, dia 30

30.01.26 23h06

Novela turca

Conheça a novela turca 'Eşref Rüya'; dizi está disponível grátis no YouTube

Çağatay Ulusoy e Demet Özdemir estrelam o elenco da novela turca

23.05.25 20h00

Novela Turca

Novela turca 'Minha Vida': conheça a história e saiba onde assistir

A dizi também é conhecida como 'Essa Vida é Minha' e pelo título orignal 'O Hayat Benim'

14.03.25 16h00

VIRAL

Mítico, do Podpah, comenta vazamento de vídeo íntimo e afirma que irá tomar medidas judiciais

O apresentador lamentou a situação, que está lhe trazendo diversos constrangimentos.

07.01.25 10h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda