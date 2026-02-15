Pretinhos do Mangue: moradora de Curuçá destaca força feminina

A aposentada Lúcia Galvão, 66, é moradora de Curuçá e acompanha de perto a 37ª edição do bloco Pretinhos do Mangue neste domingo (15). Para ela, o tema "Do mangue e da maré, nasce a força da mulher" é uma oportunidade essencial para reforçar a valorização feminina dentro da própria comunidade e mostrar que a folia também é espaço de luta e conscientização social.

“'A força da mulher' representa tudo. A mulher está em tudo, e nós mulheres temos que ser valorizadas muito mais ainda. Dá para brincar e falar de coisas sérias sim, combatendo o machismo que é o que deixa a mulher dessa maneira, [vítima] dos crimes que acontecem por aí”, afirmou Lúcia.

VEJA MAIS

O desfile reúne foliões no Porto Pretinhos do Mangue e também será realizado na terça-feira (17). Conhecido pelo tradicional banho de tijuco — a lama escura do manguezal — o bloco alia carnaval e conscientização ambiental, mantendo viva a proposta de preservação dos recursos naturais e de destinação correta do lixo.