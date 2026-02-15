Pretinhos do Mangue 2026: folião de Ananindeua celebra tradição coberto de lama

O técnico de segurança eletrônica Rodrigo Salles, 42, viajou de Ananindeua para participar da 37ª edição do bloco Pretinhos do Mangue neste domingo (15), em Curuçá. Completamente coberto pelo tijuco, a lama típica do manguezal, ele aproveita a folia ecológica ao lado de familiares e amigos que buscam uma atração diferente no Carnaval paraense.

“Já vai fazer uns 4 ou 5 anos que a gente participa dessa brincadeira junto com a natureza, preservando e tudo mais. O que me motiva é a minha família reunida aqui e, para entrar na diversão, estar todo melado de lama faz parte e é maravilhoso”, detalhou Rodrigo.

VEJA MAIS

O Pretinhos do Mangue realiza neste ano a 37ª edição com o tema “Do mangue e da maré, nasce a força da mulher”. O desfile reúne foliões no Porto Pretinhos do Mangue, a partir das 16h, e também ocorre na terça-feira (17). O tradicional banho de tijuco simboliza a ligação do bloco com o ecossistema do manguezal.

Criado em 1989, o grupo surgiu como forma de protesto contra a escassez de caranguejos na região. Desde então, transformou-se em uma das maiores manifestações culturais do Pará, utilizando a arte e o carnaval para reforçar a importância da preservação ambiental e da destinação correta do lixo.