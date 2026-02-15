Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Pretinhos do Mangue 2026: folião de Ananindeua celebra tradição coberto de lama

Técnico de segurança viaja a Curuçá e celebra tradição do banho de tijuco

Gabriel da Mota
fonte

Pretinhos do Mangue 2026 reúne folião de Ananindeua (Thaigo Gomes/O Liberal)

O técnico de segurança eletrônica Rodrigo Salles, 42, viajou de Ananindeua para participar da 37ª edição do bloco Pretinhos do Mangue neste domingo (15), em Curuçá. Completamente coberto pelo tijuco, a lama típica do manguezal, ele aproveita a folia ecológica ao lado de familiares e amigos que buscam uma atração diferente no Carnaval paraense.

“Já vai fazer uns 4 ou 5 anos que a gente participa dessa brincadeira junto com a natureza, preservando e tudo mais. O que me motiva é a minha família reunida aqui e, para entrar na diversão, estar todo melado de lama faz parte e é maravilhoso”, detalhou Rodrigo.

VEJA MAIS

image Pretinhos do Mangue desfila em Curuçá com foco na força da mulher
Bloco ecológico realiza 37ª edição em Curuçá e reforça mensagem de preservação ambiental

image Pretinhos do Mangue 2026: veja como será a 37ª edição do tradicional bloco de Curuçá
Criado em 1989 a partir de um protesto artístico no manguezal, bloco de Curuçá segue unindo cultura, consciência ambiental e defesa dos ecossistemas costeiros

O Pretinhos do Mangue realiza neste ano a 37ª edição com o tema “Do mangue e da maré, nasce a força da mulher”. O desfile reúne foliões no Porto Pretinhos do Mangue, a partir das 16h, e também ocorre na terça-feira (17). O tradicional banho de tijuco simboliza a ligação do bloco com o ecossistema do manguezal.

Criado em 1989, o grupo surgiu como forma de protesto contra a escassez de caranguejos na região. Desde então, transformou-se em uma das maiores manifestações culturais do Pará, utilizando a arte e o carnaval para reforçar a importância da preservação ambiental e da destinação correta do lixo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

ECONOMIA

Pará impulsiona crescimento do mercado de seguros na Região Norte

Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostram que o estado acompanha uma tendência regional de expansão acima da média nacional projetada até 2026

15.02.26 7h00

DÍVIDA BILIONÁRIA

Pará tem 65 mil devedores do Fies com R$ 3,2 bilhões em dívidas

Em média, cada contrato no estado representa um débito de R$ 50.315,81, e 77,1% dos financiamentos estão com atraso superior a 90 dias

15.02.26 7h00

folia

Bloco 'Laurso' reúne 40 mil pessoas no Carnaval 2026 em Viseu

Bloco centenário de Fernandes Belo mistura teatro de rua e lenda da Serra do Piriá e movimenta o distrito durante o Carnaval

14.02.26 19h36

SAÚDE MENTAL

Casos de bullying nas escolas do Pará crescem 53% em um ano, aponta Segup

Psicóloga alerta que o bullying pode caracterizar-se com violência psicológica, física e até mesmo de gênero

14.02.26 16h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

AVENIDA LIBERDADE

Avanço nas obras consolida novo eixo viário entre Belém, Ananindeua e Marituba

Com aproximadamente 14 quilômetros de extensão, a Avenida Liberdade vai ligar a Alça Viária à Avenida Perimetral

14.02.26 11h21

CARNAVAL

Pretinhos do Mangue desfila em Curuçá com foco na força da mulher

Bloco ecológico realiza 37ª edição em Curuçá e reforça mensagem de preservação ambiental

15.02.26 16h42

RESGATE

Tartaruga marinha é resgatada na praia do Farol, em Salinópolis

O animal foi encontrado debilitado e foi transportado até Hospital de Animais Selvagens da Universidade Federal Rural do Pará

15.02.26 17h36

DENÚNCIA

Defensoria Pública notifica empresa por falhas no abastecimento de água em comunidade de Belém

Moradores que enfrentarem problemas semelhantes podem procurar a Defensoria Pública para registrar reclamações

12.02.26 17h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda