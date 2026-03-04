Finep promove evento em Belém com foco na descentralização de recursos e inovação

A Finep realiza nesta quinta-feira (5), em Belém, mais uma etapa do programa “Finep pelo Brasil”, iniciativa que busca ampliar o acesso de empresas e instituições científicas e tecnológicas aos instrumentos públicos de financiamento à inovação. A ação ocorre em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, com foco na descentralização de recursos e no fortalecimento do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação na região Norte.

O encontro será realizado na sede da Sudam, na capital paraense, e integra uma série de mais de 100 eventos itinerantes previstos para diferentes capitais e cidades do interior em todas as regiões do país. A proposta é aproximar empresários, cooperativas e representantes de instituições de pesquisa das linhas de crédito e dos recursos não reembolsáveis (subvenção econômica) oferecidos pela Finep.

De acordo com a Agência de Inovação, MCTI/Sudam, os financiamentos são ofertados com taxas consideradas mais competitivas que as praticadas pelo mercado, com o objetivo de estimular projetos de inovação capazes de reduzir a dependência tecnológica do país e fortalecer a competitividade nacional. Durante o evento, serão detalhados 13 editais lançados recentemente, que somam R$ 3,3 bilhões em recursos destinados a empresas de todo o Brasil. As chamadas integram a segunda rodada do programa Mais Inovação, voltado à modernização tecnológica do setor produtivo.

Entre os destaques está a chamada de Subvenção Econômica Regional, que destinará R$ 50 milhões em recursos não reembolsáveis exclusivamente para empresas da região Norte com faturamento anual de até R$ 90 milhões. Do total previsto, 30% serão reservados para micro e pequenas empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões, medida que busca ampliar o acesso ao crédito e estimular o crescimento de negócios de menor porte.

A Finep também retomou a linha de Difusão Tecnológica, voltada exclusivamente às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A iniciativa tem como objetivo incentivar a incorporação de tecnologias 4.0, fortalecer a indústria nacional de bens de capital e contribuir para a redução das desigualdades regionais no acesso à inovação.

Outro instrumento apresentado será o novo ciclo de crédito descentralizado do Inovacred, que disponibiliza R$ 1,5 bilhão para apoiar projetos inovadores em todo o país. Desse total, R$ 450 milhões estão destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A linha, que antes atendia prioritariamente micro, pequenas e médias empresas, passou a incluir também empresas de grande porte nessas três regiões.

Segundo a Finep, a estratégia de descentralização busca ampliar a presença da política nacional de inovação fora do eixo Sul-Sudeste, estimulando a criação de soluções tecnológicas alinhadas às especificidades econômicas e ambientais de cada território. No Pará, áreas como saúde, agroindústria, energia e sustentabilidade são apontadas como estratégicas para a expansão de projetos apoiados por recursos federais.

O evento em Belém é aberto a representantes de empresas, startups, cooperativas e instituições científicas interessadas em conhecer as oportunidades de financiamento e esclarecer dúvidas sobre critérios, prazos e modalidades de apoio.

Serviço

• Evento: Finep pelo Brasil – Belém (PA)

• Data: quinta-feira, 5 de março de 2026

• Horário: 15h

• Local: Sede da SUDAM – Tv. Antônio Baena, 1113, bairro do Marco, Belém.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia