Pará lidera contratação de jovens aprendizes no Norte e concentra 38% das vagas da região

O Pará encerrou 2025 como o estado que mais contratou jovens aprendizes na região Norte, consolidando uma política de incentivo à empregabilidade juvenil. Ao todo, foram 12.994 admissões formais no período, o equivalente a 38% de todas as contratações registradas na região, que somou 34.168 vínculos no ano.

Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado é atribuído a ações voltadas à qualificação profissional e à ampliação de oportunidades para jovens, como o Programa 1º Ofício, coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). A iniciativa busca fortalecer a aprendizagem profissional como porta de entrada para o mercado formal, aliando formação e garantia de direitos trabalhistas.

Inserção protegida

Para o titular da Seaster, Inocêncio Gasparim, os números refletem o compromisso do governo estadual com a juventude. “Temos investido em políticas públicas que fortalecem a qualificação profissional e ampliam as oportunidades de inserção no mercado de trabalho formal. O Programa 1º Ofício garante que os jovens ingressem no mundo do trabalho com direitos assegurados e formação adequada. Liderar as contratações na região Norte demonstra que estamos criando pontes entre educação, formação e emprego”, afirmou.

A consolidação da aprendizagem como instrumento de inserção protegida também é destacada pelo supervisor técnico do Dieese, Everson Costa. Segundo ele, a concentração das vagas nos setores de Serviços e Comércio reflete a estrutura econômica do Estado e o dinamismo desses segmentos na geração de empregos.

Trajetórias transformadas

A política pública tem impacto direto na vida dos jovens. Andreo José Portal da Silva, de 18 anos, relata que buscou a experiência para compreender o funcionamento do mercado e contribuir com a renda familiar.

“Quis trabalhar pela experiência e para entender como o mercado poderia me ajudar financeiramente, inclusive a pagar minhas contas e contribuir com as despesas de casa. Mesmo com horário reduzido, me ajudou bastante, tanto na renda para investir nos meus estudos quanto para apoiar minha família. Consigo conciliar o trabalho com os estudos e meus cursos”, contou.

Cenário regional

No comparativo entre os estados da região Norte, o Pará lidera em número absoluto de admissões, à frente do Amazonas (9.777), Rondônia (4.452), Tocantins (2.703), Roraima (1.715), Acre (1.531) e Amapá (996).