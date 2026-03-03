Capa Jornal Amazônia
Brasil: dos 5 grandes agrupamentos de atividade econômicas, 4 tiveram saldo positivo em janeiro

Apenas o setor de comércio fechou vagas. Veja o balanço!

Estadão Conteúdo
fonte

O setor do comércio é um dos que mais abrem vagas temporárias neste período de final de ano (Ivan Duarte/ Arquivo O Liberal)

Dos cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas, quatro registraram saldos positivos em janeiro, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira, 3, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O único que fechou vagas no mês em referência foi o comércio.

O resultado geral, positivo em 112.334 postos de trabalho, veio acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para uma abertura líquida de 92.000 vagas.

O setor de serviços abriu 40.525 vagas; a indústria abriu 54.991; a construção civil abri50.545, o comércio fechou 56.800; e a agropecuária abriu 23.073 postos.

Unidades da Federação

Em janeiro de 2026, foram registrados saldos positivos em 19 Estados. Santa Catarina abriu 19.000 postos, com crescimento de 0,7%, Mato Grosso abriu 18.731 postos e Rio Grande do Sul, 18.421 postos.

As unidades com pior desempenho foram Rio de Janeiro, com fechamento de 13.009 postos, Alagoas, com fechamento de 2.922 e Ceará, com fechamento de 1.291 postos.

Salário médio real

O salário médio real de admissão em janeiro foi de R$ 2.339,78 um aumento de R$ 77,02 (3,3%) em relação a dezembro de 2025 (R$ 2.312,76).

Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o aumento foi de R$ 41,58 (1,77%).

Acumulado de 12 meses

No acumulado de 12 meses, de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, os números mostram 1.228.483 contratações líquidas, 2,6% maior que o saldo observado no período anterior.

