Preços do petróleo podem ter alta por um breve período, mas vão recuar, avalia Trump

O impacto do conflito deve ser sentido em breve.

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o petróleo pode ter alta por um breve período, mas projetou que os preços vão recuar.

"Espero que os preços do petróleo recuem assim que a ação contra o Irã terminar", afirmou o republicano durante coletiva que está sendo realizada nesta terça-feira, 3, na Casa Branca, local na qual o presidente americano recebe o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz.

Um pouco antes, o presidente dos EUA disse que houve nesta terça-feira mais um ataque à nova liderança do Irã, com impacto bastante significativo.

.
