Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Dia da Mulher: floriculturas em Belém esperam alta nas vendas

Lojistas reforçam estoques e equipes para atender a demanda por rosas e girassóis. Os preços dos produtos variam entre R$ 15 e R$ 800.

Gabriel da Mota

As floriculturas de Belém intensificam os preparativos para o Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo (8), com expectativa de grande movimento. Proprietários e gerentes de estabelecimentos localizados no bairro de Nazaré registram um aumento na procura por flores naturais e cestas de café da manhã, impulsionado tanto por clientes individuais quanto por empresas e órgãos públicos. O setor considera a data como o "Natal" do segmento, exigindo a duplicação das equipes de atendimento e produção para dar conta dos pedidos que chegam, em sua maioria, por meio do aplicativo WhatsApp.

A tradição ainda dita o comportamento do consumidor na capital paraense. "Os itens mais procurados são as rosas vermelhas, que são bem tradicionais e simbolizam amor e paixão. Saem muito com caixa de chocolate e vinhos", explica Karine Paixão, gerente de uma floricultura na travessa 14 de Março. Segundo ela, embora muitos clientes façam encomendas com antecedência, uma parcela significativa deixa para comprar no próprio dia 8 de março.

image Karine Paixão, gerente de uma floricultura localizada na travessa 14 de Março, em Nazaré (Igor Mota / O Liberal)

Said Aboul Hosn, proprietário do estabelecimento, reforça que o volume de vendas supera outras datas importantes. "No Dia da Mulher, o movimento é maior do que no Dia das Mães. É o melhor do ano. No Dia das Mães, geralmente é um presente só, mas no Dia da Mulher o homem presenteia a esposa, a filha, a sogra…", relata o empresário. Ele destaca ainda o crescimento na procura por girassóis, lírios e outras flores perfumadas para compor os buquês.

Chuva e logística de transporte influenciam nos preços finais

O período de chuvas intensas na região Norte e em outras áreas produtoras do Brasil impacta diretamente o valor e a oferta dos produtos. Francy Garoni, gerente de uma loja na travessa Rui Barbosa, observa que as produções foram abaladas pelo clima, gerando ajustes nos preços. "Houve alteração, mas nada que assuste. Foi uma correção devido à questão do tempo, porque a flor ficou mais escassa, e também pelo aumento nos insumos como inseticidas", esclarece a gerente.

As flores comercializadas em Belém são oriundas de polos produtores no Ceará e em Holambra, em São Paulo. O transporte é realizado por via aérea ou em caminhões frigoríficos. Said Aboul Hosn manifesta preocupação com as entregas locais em dias chuvosos. "Entregar flores na chuva requer cuidados especiais e treinamento para os entregadores, pois o vento e a água podem danificar as pétalas e afetar a satisfação do cliente", destaca o proprietário.

image Said Aboul Hosn, proprietário da floricultura (Igor Mota / O Liberal)

Empresas e órgãos públicos impulsionam volume de pedidos

Diferente de outras celebrações, o Dia da Mulher movimenta o mercado corporativo de forma intensa. Empresas costumam presentear todas as funcionárias, o que gera pedidos de grandes volumes de botões de rosas individuais ou pequenos arranjos. "As empresas e os órgãos públicos costumam se lembrar na véspera, o que causa muito movimento de última hora", afirmou Said.

Para atender a essa demanda, as floriculturas chegam a dobrar o número de floristas e entregadores. O trabalho interno muitas vezes segue ininterrupto de sábado para domingo para garantir que as flores naturais sejam montadas poucas horas antes da entrega. "A gente não fecha de sábado para domingo, ficamos todos trabalhando lá dentro para que os pedidos saiam frescos", conclui o empresário.

Preços e serviços das floriculturas

Botão de rosa individual: R$ 15 a R$ 18

Buquês simples (uma rosa): a partir de R$ 30

Arranjos especiais (rosas e girassóis): média de R$ 38

Buquês elaborados: R$ 200 a R$ 300

Opções de luxo: podem chegar a R$ 800

Principais canais de venda: WhatsApp (representa 80% dos pedidos)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dia da mulher

floriculturas em belém

preço de flores

rosas vermelhas
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

política

STF: André Mendonça autoriza PF a transferir Vorcaro e Zettel para prisão estadual

A decisão de Mendonça, relator do caso, atende a um pedido da própria PF

04.03.26 15h48

BNDES e Instituto Aegea anunciam R$ 40 milhões para levar saneamento a 320 escolas do Marajó

Projeto vai atender unidades de 16 municípios do arquipélago com água potável, esgotamento sanitário e coleta de resíduos

04.03.26 15h08

investigação

Vorcaro pagava R$ 1 milhão por mês a núcleo de intimidação e obstrução à Justiça

A operação ligada ao Master tinha quatro núcleos operacionais: crime financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial e intimidação.

04.03.26 15h03

Políticas públicas e desenvolvimento da região Norte

Livro que avalia impacto do FNO no desenvolvimento da Região Norte será lançado em Belém

Narrando a trajetória do Banco da Amazônia e sua atuação em prol do desenvolvimento da região norte, a obra será lançada nos dias 5 e 6 de março

04.03.26 13h26

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

DIREITO DO TRABALHADOR

Para supermercados de Belém nova regra sobre feriados só deve impactar em 2027

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego foi prorrogada por 90 dias e fortalece exigência de convenção coletiva

27.02.26 7h00

Desperdício

Açaí acaba no lixo por preço alto e problemas na qualidade em Belém

Representante explica situação e apela por preço acessível para batedores artesanais de açaí

25.02.26 19h58

HOTELARIA

Vila Galé Belém: veja como funciona a modalidade de uso diário no hotel

Inaugurado para a COP, o hotel aposta na modalidade de day use e culinária mediterrânea com toques regionais para atrair público local e viajantes

01.03.26 8h30

OURO NEGRO

Crise no açaí vai além da polêmica e revela aperto financeiro na cadeia produtiva

Batedores relatam prejuízo, atravessadores defendem a lei da oferta e demanda e entidade do setor aponta dificuldades crescentes para manter a atividade.

01.03.26 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda