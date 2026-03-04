Dia da Mulher: floriculturas em Belém esperam alta nas vendas

As floriculturas de Belém intensificam os preparativos para o Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo (8), com expectativa de grande movimento. Proprietários e gerentes de estabelecimentos localizados no bairro de Nazaré registram um aumento na procura por flores naturais e cestas de café da manhã, impulsionado tanto por clientes individuais quanto por empresas e órgãos públicos. O setor considera a data como o "Natal" do segmento, exigindo a duplicação das equipes de atendimento e produção para dar conta dos pedidos que chegam, em sua maioria, por meio do aplicativo WhatsApp.

A tradição ainda dita o comportamento do consumidor na capital paraense. "Os itens mais procurados são as rosas vermelhas, que são bem tradicionais e simbolizam amor e paixão. Saem muito com caixa de chocolate e vinhos", explica Karine Paixão, gerente de uma floricultura na travessa 14 de Março. Segundo ela, embora muitos clientes façam encomendas com antecedência, uma parcela significativa deixa para comprar no próprio dia 8 de março.

Karine Paixão, gerente de uma floricultura localizada na travessa 14 de Março, em Nazaré (Igor Mota / O Liberal)

Said Aboul Hosn, proprietário do estabelecimento, reforça que o volume de vendas supera outras datas importantes. "No Dia da Mulher, o movimento é maior do que no Dia das Mães. É o melhor do ano. No Dia das Mães, geralmente é um presente só, mas no Dia da Mulher o homem presenteia a esposa, a filha, a sogra…", relata o empresário. Ele destaca ainda o crescimento na procura por girassóis, lírios e outras flores perfumadas para compor os buquês.

Chuva e logística de transporte influenciam nos preços finais

O período de chuvas intensas na região Norte e em outras áreas produtoras do Brasil impacta diretamente o valor e a oferta dos produtos. Francy Garoni, gerente de uma loja na travessa Rui Barbosa, observa que as produções foram abaladas pelo clima, gerando ajustes nos preços. "Houve alteração, mas nada que assuste. Foi uma correção devido à questão do tempo, porque a flor ficou mais escassa, e também pelo aumento nos insumos como inseticidas", esclarece a gerente.

As flores comercializadas em Belém são oriundas de polos produtores no Ceará e em Holambra, em São Paulo. O transporte é realizado por via aérea ou em caminhões frigoríficos. Said Aboul Hosn manifesta preocupação com as entregas locais em dias chuvosos. "Entregar flores na chuva requer cuidados especiais e treinamento para os entregadores, pois o vento e a água podem danificar as pétalas e afetar a satisfação do cliente", destaca o proprietário.

Said Aboul Hosn, proprietário da floricultura (Igor Mota / O Liberal)

Empresas e órgãos públicos impulsionam volume de pedidos

Diferente de outras celebrações, o Dia da Mulher movimenta o mercado corporativo de forma intensa. Empresas costumam presentear todas as funcionárias, o que gera pedidos de grandes volumes de botões de rosas individuais ou pequenos arranjos. "As empresas e os órgãos públicos costumam se lembrar na véspera, o que causa muito movimento de última hora", afirmou Said.

Para atender a essa demanda, as floriculturas chegam a dobrar o número de floristas e entregadores. O trabalho interno muitas vezes segue ininterrupto de sábado para domingo para garantir que as flores naturais sejam montadas poucas horas antes da entrega. "A gente não fecha de sábado para domingo, ficamos todos trabalhando lá dentro para que os pedidos saiam frescos", conclui o empresário.

Preços e serviços das floriculturas

Botão de rosa individual: R$ 15 a R$ 18

Buquês simples (uma rosa): a partir de R$ 30

Arranjos especiais (rosas e girassóis): média de R$ 38

Buquês elaborados: R$ 200 a R$ 300

Opções de luxo: podem chegar a R$ 800

Principais canais de venda: WhatsApp (representa 80% dos pedidos)