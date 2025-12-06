Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Defensoria Pública do Pará reduz demandas por telecomunicações e problemas de energia elétrica

Em entrevista, coordenador do Nudecon detalha as ações da Defensoria Pública para resolver as queixas de consumidores, especialmente no interior do estado.

Jéssica Nascimento
fonte

Defensor público Cássio Bitar. (Foto: Ascom | Defensoria Pública do Pará)

O coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública do Pará, Cássio Bitar, revelou em entrevista ao Grupo Liberal que as queixas sobre serviços de telecomunicações diminuíram após a ampliação e universalização do serviço. Porém, as demandas por problemas com a energia elétrica continuam sendo uma das principais preocupações do Núcleo, especialmente em relação a cobranças indevidas e interrupções no fornecimento. Bitar destacou também a criação de um canal extrajudicial para resolver as questões de forma mais rápida e eficaz.

Cássio Bitar destacou que, apesar da diminuição das queixas de telecomunicações após o aumento da concorrência e o fortalecimento da fiscalização, as demandas de energia elétrica ainda são recorrentes.

"As demandas de telecomunicação reduziram bastante, sobretudo depois da universalização e ampliação do serviço. Porém, as demandas relacionadas à energia elétrica ainda são bem recorrentes”, explicou.

Ele explicou que muitas vezes o consumidor confunde a recuperação de consumo com multas aplicadas pela distribuidora de energia.

"Muitas vezes o consumidor fala assim: 'Olha, eu recebi uma multa', mas não é multa. É uma recuperação de consumo que a distribuidora faz por um valor que ela deixou de arrecadar daquele consumidor”, disse.

O coordenador ressaltou ainda a eficácia do canal extrajudicial que a Defensoria criou com a concessionária de energia do estado para resolver essas questões.

"Desde 2016, construímos um canal ‘linha direta’ com a distribuidora de energia, através do qual a gente resolve essas demandas extrajudicialmente”, disse.

Além disso, ele mencionou a dificuldade de acesso a serviços em áreas mais distantes. "Hoje mesmo eu atendi uma comunidade, moradores da Ilha de Algodoal, informando sobre as recorrentes interrupções do serviço lá”, completou.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

entrevista

cássio bitar

núcleo de defesa do consumidor

defensoria pública do estado do pará
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Moraes nega uso de slides pela defesa de Filipe Martins em julgamento do golpe no STF

06.12.25 21h18

Líder do governo diz que confusão na família Bolsonaro ajuda Lula e cita prioridades para 2026

06.12.25 18h58

'Não debatemos adversário, debatemos nosso governo', diz presidente do PT

06.12.25 18h44

Flávio Bolsonaro participa de culto neste domingo, 1º compromisso após anúncio de candidatura

06.12.25 17h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Greve dos caminhoneiros

Líder dos caminhoneiros protocola aviso de paralisação na Presidência da República

Sebastião Coelho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), convocou apoiadores para uma paralisação em defesa da anistia

03.12.25 9h58

crise

Flávio visita Bolsonaro e diz ter pedido desculpas a Michelle por embate sobre aliança no Ceará

A crise entre os filhos de Bolsonaro e Michelle se tornou pública após a ex-primeira-dama criticar a articulação do PL no Ceará com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa ao Senado

02.12.25 14h47

EDUCAÇÃO

CCJ do Senado aprova acúmulo de cargo de professor com outra função

Texto relatado pelo senador paraense Zequinha Marinho segue para o Plenário; medida visa melhorar a renda e suprir déficit de docentes

03.12.25 19h27

POLÍTICA

PT vê ofensiva para sabotar governo, critica Tarcísio e quer criação de Ministério da Segurança

O PT menciona como as atribuições de Lula vêm sendo pouco a pouco desidratadas

05.12.25 8h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda