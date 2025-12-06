Defensoria Pública do Pará reduz demandas por telecomunicações e problemas de energia elétrica

O coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública do Pará, Cássio Bitar, revelou em entrevista ao Grupo Liberal que as queixas sobre serviços de telecomunicações diminuíram após a ampliação e universalização do serviço. Porém, as demandas por problemas com a energia elétrica continuam sendo uma das principais preocupações do Núcleo, especialmente em relação a cobranças indevidas e interrupções no fornecimento. Bitar destacou também a criação de um canal extrajudicial para resolver as questões de forma mais rápida e eficaz.

Cássio Bitar destacou que, apesar da diminuição das queixas de telecomunicações após o aumento da concorrência e o fortalecimento da fiscalização, as demandas de energia elétrica ainda são recorrentes.

"As demandas de telecomunicação reduziram bastante, sobretudo depois da universalização e ampliação do serviço. Porém, as demandas relacionadas à energia elétrica ainda são bem recorrentes”, explicou.

Ele explicou que muitas vezes o consumidor confunde a recuperação de consumo com multas aplicadas pela distribuidora de energia.

"Muitas vezes o consumidor fala assim: 'Olha, eu recebi uma multa', mas não é multa. É uma recuperação de consumo que a distribuidora faz por um valor que ela deixou de arrecadar daquele consumidor”, disse.

O coordenador ressaltou ainda a eficácia do canal extrajudicial que a Defensoria criou com a concessionária de energia do estado para resolver essas questões.

"Desde 2016, construímos um canal ‘linha direta’ com a distribuidora de energia, através do qual a gente resolve essas demandas extrajudicialmente”, disse.

Além disso, ele mencionou a dificuldade de acesso a serviços em áreas mais distantes. "Hoje mesmo eu atendi uma comunidade, moradores da Ilha de Algodoal, informando sobre as recorrentes interrupções do serviço lá”, completou.