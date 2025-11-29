Desligamentos programados da rede elétrica ocorrerão em Belém e Portel nos próximos dias

Dois desligamentos programados da rede elétrica para manutenção e melhoria do sistema ocorrerão nos próximos dias nos municípios de Belém e Portel, na região do Marajó. A Equatorial Energia informou que em Belém o desligamento ocorrerá passagem dos Veteranos, entre Ruas Oito de Setembro e Dois de Dezembro, no distrito de Icoaraci, no dia 30 de novembro. Já em Portel, o desligamento ocorrerá nas ruas Padre Emilio Martins e Santos Dumont, em Portel, no dia 2 de dezembro.

O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Os principais trabalhos prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. Nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Para a segurança de todos, a orientação é que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas no período de 30 a 2 de novembro:

Portel

Bairro: Centro

Data: 30 de novembro (domingo)

Horário: 13h às 17h

Ruas: Padre Emilio Martins e Santos Dumont

Belém

Bairro: Campina de Icoaraci

Data: 2 de dezembro (terça)

Horário: 10h05 às 15h30

Ruas: Passagem dos Veteranos, entre Ruas Oito de Setembro e Dois de Dezembro.