Economia

Economia

Rota do Pará divulga balanço de movimento em rodovias estaduais no feriadão

Mais de 34 mil veículos passaram nas quatro praças de pedágio que iniciaram a operação comercial na última sexta-feira (15)

O Liberal
fonte

Praças de estágios funcionam na PA-150: km 52,6 (entre Nova Ipixuna e Jacundá) e km 112,8 (entre Jacundá e Goianésia do Pará); PA-252: km 31,9 (entre Moju e Abaetetuba); Alça Viária: km 22 (entre Barcarena e Belém) (Foto: Divulgação)

A Rota do Pará, concessionária responsável pela administração de algumas rodovias do estado, divulgou o balanço do feriadão após o início da operação comercial. Da zero da sexta-feira (15) às 23h59 de domingo (17), foram feitos 184 atendimentos aos usuários, entre emergências, panes mecânicas, remoção de veículos, entre outros. Não houve registro de mortes por acidentes nas rodovias administradas pela empresa.

Ao todo a empresa está responsável pela administração e modernização de praças de pedágios, mas, neste primeiro momento, apenas quatro estão operando situadas nas PA-150, PA-475, PA-483 e Alça Viária, na totalidade, e trecho das PA-252 e PA-151,

No último final de semana, a concessionária informou que atuou para dar maior agilidade na passagem dos veículos e fluidez do trânsito nas praças de pedágio, e para reduzir o tempo de espera para pagamento. Com monitoramento constante, as equipes orientaram os condutores, realizaram o pagamento manual com equipes móveis e liberação das cancelas quando necessário.

Passagens mais rápidas

Para tornar as passagens mais rápidas e evitar filas, a Rota do Pará recomenda o uso das tag’s, dispositivos eletrônicos fixados no para-brisa do veículo que proporcionam o pagamento automático da tarifa. Desta forma, o sistema reduz o tempo de espera e o motorista ainda tem direito a 5% de desconto.

Usuários de veículos leves, que se enquadram na categoria 1, a partir do uso da TAG também tem direito ao desconto para usuários frequentes, que de forma progressiva pode chegar até 50%. O uso de cartões de crédito e débito com aproximação também contribui para redução do tempo de espera.

As praças em funcionamento estão localizadas nas seguintes rodovias: PA-150: km 52,6 (entre Nova Ipixuna e Jacundá) e km 112,8 (entre Jacundá e Goianésia do Pará); PA-252: km 31,9 (entre Moju e Abaetetuba); Alça Viária: km 22 (entre Barcarena e Belém).

O projeto completo prevê oito praças de pedágio ao longo de 520 km de rodovias, conectando 12 municípios, incluindo Abaetetuba, Barcarena, Acará, Moju, Marabá e Ipixuna do Pará. Os recursos arrecadados serão destinados integralmente à manutenção, modernização, serviços de apoio aos usuários e obras de segurança viária.

Rota do Pará

Primeira concessionária de rodovias do estado, a Rota do Pará é responsável pela administração das rodovias PA-150, PA-475, PA-483 e a Alça Viária, na totalidade e trechos das PA-252 e PA-151. A empresa tem o compromisso de oferecer estradas mais seguras, eficientes e confortáveis, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico e a integração regional do Pará.

Desde que assumiu a concessão de 30 anos, em 1º de agosto de 2024, a Rota do Pará já realizou mais de R$ 300 milhões de investimentos privados em serviços de recuperação asfáltica, sinalização, roçagem, limpeza e conservação das rodovias. Também estruturou atendimento ao usuário de forma 24h com guinchos leves e pesados, ambulâncias, inspeção de tráfego e caminhões-pipa e veículos multiuso.

Entre as melhorias previstas, estão a construção de 29,7 km de terceiras faixas, 66,2 km de duplicações, 246,8 km de acostamentos, disponibilização de sinal de telefonia e dados móveis 4G em todo o trecho de concessão, além de manutenção contínua e restauração de pavimento das rodovias.

Palavras-chave

panorama

economia

Economia
