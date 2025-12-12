Capa Jornal Amazônia
Aplicativo do Bradesco enfrenta instabilidade nesta sexta-feira (12)

Clientes relatam dificuldades para acessar serviços

A instabilidade ocorre em um momento de alto movimento bancário (Reprodução)

O aplicativo do Bradesco apresentou instabilidade na manhã desta sexta-feira (12), impedindo que clientes acessassem suas contas e realizassem serviços básicos, como pagar boletos, consultar saldo e realizar transferências via Pix. A falha gerou um aumento rápido de relatos nas redes sociais e em plataformas de monitoramento.

Segundo o site Downdetector, que acompanha o funcionamento de serviços digitais, as primeiras notificações surgiram por volta das 5h. O pico ocorreu às 8h06, quando foram registradas 1.498 reclamações relacionadas ao aplicativo do banco. Em outro levantamento, às 8h34, o volume chegou a 2.237 queixas, sendo 73% referentes ao app para pessoa física, 14% ao internet banking e 13% ao aplicativo empresarial “Bradesco Net Empresa”.

Ao tentar acessar o aplicativo, muitos usuários se depararam com a mensagem: “Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando para resolver”. Alguns clientes também relataram falhas em operações específicas. No Downdetector, um usuário identificado como L Profession afirmou que o Bradesco Net Empresa não estava permitindo realizar transações via Pix ou TED.

imageAo tentar acessar o aplicativo, muitos usuários se depararam com a mensagem: “Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando para resolver”. (Reprodução)

A instabilidade ocorre em um momento de alto movimento bancário, já que muitos trabalhadores recebem nesta data a segunda parcela do 13º salário. Nas redes sociais, correntistas destacaram o transtorno gerado pela impossibilidade de acessar os serviços, incluindo pagamentos urgentes e transferências necessárias para atividades do dia a dia. Diversos usuários também afirmaram que episódios semelhantes vêm ocorrendo com frequência nas últimas semanas.

Em resposta a uma publicação no X (antigo Twitter), o Bradesco declarou que suas equipes “estão atuando para a regularização o mais rápido possível”. A instabilidade permanece afetando parte dos usuários na manhã desta sexta-feira, e não há, até o momento, indicação de quando o serviço será restabelecido completamente.

Em nota enviada ao Grupo Liberal, o Bradesco informou que os aplicativos para pessoa física e jurídica apresentam momentos de intermitência e que as equipes técnicas estão atuando para normalizar o serviço o mais breve possível.

