Feirão Serasa Limpa Nome é prorrogado; veja como usar o 13º para quitar dívidas
Ação da Serasa vai até 19 de dezembro e permite negociar dívidas com até 99% de desconto, usando a segunda parcela do 13º para quitar débitos
O Feirão Serasa Limpa Nome foi prorrogado até o dia 19 de dezembro e segue oferecendo oportunidades para consumidores de Belém e de todo o Brasil renegociarem dívidas com descontos que podem chegar a 99%. A extensão da campanha coincide com o pagamento da segunda parcela do 13º salário, o que deve impulsionar ainda mais os acordos realizados no período.
A ação já é considerada a maior edição da história, com 4 milhões de pessoas atendidas e 5,9 milhões de dívidas negociadas apenas em novembro. O feirão reúne empresas de diversos setores, como bancos, varejo, telecomunicações, financeiras e concessionárias, somando 633 milhões de débitos disponíveis para negociação.
VEJA MAIS
Negociações podem ser feitas online ou presencialmente
Em Belém, assim como em todo o país, os consumidores podem negociar de três formas:
Site: serasalimpanome.com.br
Aplicativo Serasa (Google Play e App Store)
WhatsApp: (11) 99575-2096
Quem preferir o atendimento presencial pode ir a qualquer uma das 7 mil agências dos Correios. Para ser atendido, é necessário apresentar:
- Documento oficial com foto (RG, CNH ou Carteira de Trabalho);
- CPF;
- Meio de pagamento (dinheiro, cartão ou app bancário).
As condições disponíveis nos Correios são as mesmas ofertadas no site e no aplicativo da Serasa.
Os atendimentos presenciais continuam disponíveis em todas as unidades dos Correios até o fim do feirão. Endereços e horários de funcionamento podem ser consultados no site ou aplicativo dos Correios.
13º salário deve impulsionar acordos
A Serasa registrou crescimento de 19% nas negociações em comparação ao mesmo período do ano passado, totalizando R$ 17 bilhões em descontos.
Com o pagamento da segunda parcela do 13º até 19 de dezembro, muitos consumidores devem aproveitar o Feirão Limpa Nome para regularizar pendências e limpar o CPF ainda este ano.
A Serasa também reforça que é possível quitar dívidas à vista com PIX e ter o nome limpo imediatamente, além de optar por parcelamentos a partir de R$ 9,90, dependendo das condições de cada credor.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA