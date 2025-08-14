Capa Jornal Amazônia
Empresa gerenciadora de pedágio no Pará abre 130 vagas de emprego CLT; confira

Oportunidades são para os municípios de Goianésia do Pará, Moju e Tailândia, com vagas em diversas funções operacionais; concessionária é responsável pelo pedágio nas rodovias estaduais

Hannah Franco
fonte

Rota do Pará abre 132 vagas de emprego em Goianésia do Pará, Moju e Tailândia; saiba mais. (Imagem/Reprodução: Rota do Pará)

A concessionária Rota do Pará anunciou a abertura de 132 vagas de emprego com carteira assinada para os municípios de Goianésia do Pará, Moju e Tailândia. As oportunidades são para diversas funções operacionais e administrativas, voltadas para a manutenção e operação das rodovias sob responsabilidade da empresa.

As vagas fazem parte da ampliação do quadro de colaboradores da concessionária, que administra as rodovias PA-150, PA-475, PA-483 (Alça Viária) e trechos das PAs 252 e 151. A empresa também é responsável pela taxa de pedágio em 526,2 km de rodovias estaduais.

Funções disponíveis

Entre os cargos ofertados estão:

  • Controlador de Pedágio
  • Operador de Pedágio
  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Inspetor de Tráfego
  • Operador de Guincho Leve
  • Operador de Caminhão Multiuso
  • Operador de Caminhão Pipa

Todos os contratos serão feitos sob regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Distribuição das vagas por município

Goianésia do Pará – 38 vagas

  • 4 Controladores de Pedágio
  • 20 Operadores de Pedágio
  • 2 Auxiliares de Serviços Gerais
  • 4 Inspetores de Tráfego
  • 4 Operadores de Caminhão Multiuso
  • 4 Operadores de Caminhão Pipa

Moju – 26 vagas

  • 4 Controladores de Pedágio
  • 20 Operadores de Pedágio
  • 2 Auxiliares de Serviços Gerais

Tailândia – 68 vagas

  • 8 Controladores de Pedágio
  • 40 Operadores de Pedágio
  • 4 Auxiliares de Serviços Gerais
  • 4 Inspetores de Tráfego
  • 4 Operadores de Caminhão Multiuso
  • 4 Operadores de Caminhão Pipa
  • 4 Operadores de Guincho Leve

Requisitos

Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter, no mínimo, Ensino Médio completo, com exceção para a função de Auxiliar de Serviços Gerais, que não exige escolaridade mínima.

Alguns cargos exigem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) específica:

  • Inspetor de Tráfego – CNH categoria B
  • Operador de Guincho Leve – CNH D
  • Operador de Guincho Pesado – CNH E
  • Operador de Caminhão Multiuso – CNH D
  • Operador de Caminhão Pipa – CNH D

A concessionária também incentiva a participação de pessoas com deficiência (PCDs) nos processos seletivos.

Como se candidatar

Os interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail: trabalheconosco@rotadopara.com.br. Mais informações sobre as vagas e o processo seletivo estão disponíveis no site www.rotadopara.com.br/trabalheconosco.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

