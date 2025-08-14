Empresa gerenciadora de pedágio no Pará abre 130 vagas de emprego CLT; confira

A concessionária Rota do Pará anunciou a abertura de 132 vagas de emprego com carteira assinada para os municípios de Goianésia do Pará, Moju e Tailândia. As oportunidades são para diversas funções operacionais e administrativas, voltadas para a manutenção e operação das rodovias sob responsabilidade da empresa.

As vagas fazem parte da ampliação do quadro de colaboradores da concessionária, que administra as rodovias PA-150, PA-475, PA-483 (Alça Viária) e trechos das PAs 252 e 151. A empresa também é responsável pela taxa de pedágio em 526,2 km de rodovias estaduais.

Funções disponíveis

Entre os cargos ofertados estão:

Controlador de Pedágio

Operador de Pedágio

Auxiliar de Serviços Gerais

Inspetor de Tráfego

Operador de Guincho Leve

Operador de Caminhão Multiuso

Operador de Caminhão Pipa

Todos os contratos serão feitos sob regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Distribuição das vagas por município

Goianésia do Pará – 38 vagas

4 Controladores de Pedágio

20 Operadores de Pedágio

2 Auxiliares de Serviços Gerais

4 Inspetores de Tráfego

4 Operadores de Caminhão Multiuso

4 Operadores de Caminhão Pipa

Moju – 26 vagas

4 Controladores de Pedágio

20 Operadores de Pedágio

2 Auxiliares de Serviços Gerais

Tailândia – 68 vagas

8 Controladores de Pedágio

40 Operadores de Pedágio

4 Auxiliares de Serviços Gerais

4 Inspetores de Tráfego

4 Operadores de Caminhão Multiuso

4 Operadores de Caminhão Pipa

4 Operadores de Guincho Leve

Requisitos

Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter, no mínimo, Ensino Médio completo, com exceção para a função de Auxiliar de Serviços Gerais, que não exige escolaridade mínima.

Alguns cargos exigem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) específica:

Inspetor de Tráfego – CNH categoria B

Operador de Guincho Leve – CNH D

Operador de Guincho Pesado – CNH E

Operador de Caminhão Multiuso – CNH D

Operador de Caminhão Pipa – CNH D

A concessionária também incentiva a participação de pessoas com deficiência (PCDs) nos processos seletivos.

Como se candidatar

Os interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail: trabalheconosco@rotadopara.com.br. Mais informações sobre as vagas e o processo seletivo estão disponíveis no site www.rotadopara.com.br/trabalheconosco.