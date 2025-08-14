Empresa gerenciadora de pedágio no Pará abre 130 vagas de emprego CLT; confira
Oportunidades são para os municípios de Goianésia do Pará, Moju e Tailândia, com vagas em diversas funções operacionais; concessionária é responsável pelo pedágio nas rodovias estaduais
A concessionária Rota do Pará anunciou a abertura de 132 vagas de emprego com carteira assinada para os municípios de Goianésia do Pará, Moju e Tailândia. As oportunidades são para diversas funções operacionais e administrativas, voltadas para a manutenção e operação das rodovias sob responsabilidade da empresa.
As vagas fazem parte da ampliação do quadro de colaboradores da concessionária, que administra as rodovias PA-150, PA-475, PA-483 (Alça Viária) e trechos das PAs 252 e 151. A empresa também é responsável pela taxa de pedágio em 526,2 km de rodovias estaduais.
VEJA MAIS
Funções disponíveis
Entre os cargos ofertados estão:
- Controlador de Pedágio
- Operador de Pedágio
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Inspetor de Tráfego
- Operador de Guincho Leve
- Operador de Caminhão Multiuso
- Operador de Caminhão Pipa
Todos os contratos serão feitos sob regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
Distribuição das vagas por município
Goianésia do Pará – 38 vagas
- 4 Controladores de Pedágio
- 20 Operadores de Pedágio
- 2 Auxiliares de Serviços Gerais
- 4 Inspetores de Tráfego
- 4 Operadores de Caminhão Multiuso
- 4 Operadores de Caminhão Pipa
Moju – 26 vagas
- 4 Controladores de Pedágio
- 20 Operadores de Pedágio
- 2 Auxiliares de Serviços Gerais
Tailândia – 68 vagas
- 8 Controladores de Pedágio
- 40 Operadores de Pedágio
- 4 Auxiliares de Serviços Gerais
- 4 Inspetores de Tráfego
- 4 Operadores de Caminhão Multiuso
- 4 Operadores de Caminhão Pipa
- 4 Operadores de Guincho Leve
Requisitos
Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter, no mínimo, Ensino Médio completo, com exceção para a função de Auxiliar de Serviços Gerais, que não exige escolaridade mínima.
Alguns cargos exigem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) específica:
- Inspetor de Tráfego – CNH categoria B
- Operador de Guincho Leve – CNH D
- Operador de Guincho Pesado – CNH E
- Operador de Caminhão Multiuso – CNH D
- Operador de Caminhão Pipa – CNH D
A concessionária também incentiva a participação de pessoas com deficiência (PCDs) nos processos seletivos.
Como se candidatar
Os interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail: trabalheconosco@rotadopara.com.br. Mais informações sobre as vagas e o processo seletivo estão disponíveis no site www.rotadopara.com.br/trabalheconosco.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA