Cobrança de pedágio em rodovias do Pará começa nesta sexta-feira (15); confira os locais

A partir desta sexta-feira (15), será cobrada a taxa de pedágio em 526,2 km de rodovias estaduais do Pará, incluindo os trechos das PA-150, PA-475, PA-483, Alça Viária, PA-252 e PA-151, administrados pela concessionária Rota do Pará. A expectativa é que a cobrança traga mais segurança, manutenção contínua, postos de descanso e banheiros, além de serviços de assistência 24 horas, como guincho e ambulâncias.

De acordo com a concessionária, os trechos serão transformados em rotas com tráfego mais seguro e fluxo de veículos desafogado. Motociclistas e veículos oficiais da União, Estados e Municípios estarão isentos do pagamento, conforme acordo entre a Rota do Pará e o governo estadual, considerando o grande uso do transporte por motos em áreas rurais. Para os demais veículos, a tarifa ainda não foi confirmada, mas estima-se que cada trecho custará em torno de R$ 10, valor considerado baixo em comparação a outros pedágios do país.

O pagamento poderá ser feito em dinheiro, cartões de crédito e débito, PIX ou pelo sistema eletrônico de cobrança TAG/AVI. Usuários frequentes das praças de pedágio poderão obter o Desconto de Usuário Frequente (DUF), aplicado a todos os trechos utilizados mensalmente, desde que trafeguem pelo menos duas vezes no mesmo sentido.

Tecnologia de pagamento: uso de TAG

Para agilizar a passagem pelas praças de pedágio, a Rota do Pará disponibiliza o uso de TAGs, dispositivos eletrônicos adesivos fixados no para-brisa. Ao passar pela via automática, antenas instaladas nas praças identificam a TAG e processam o pagamento diretamente na conta vinculada, liberando a passagem sem necessidade de parar.

O sistema funciona em duas modalidades:

Pós-pago: o usuário recebe mensalmente a fatura com todos os registros de uso.

Pré-pago: o saldo é carregado antecipadamente, sendo descontado a cada passagem.

Todas as operadoras de TAG homologadas pelo Governo Federal — Sem Parar, ConectCar, Veloe, Move Mais e Taggy — são aceitas. A aquisição deve ser feita diretamente com a empresa prestadora, sem necessidade de cadastro adicional com a Rota do Pará. Os dispositivos podem ser adquiridos por sites, aplicativos de bancos parceiros ou pontos de venda físicos, como farmácias e postos de gasolina.

Segundo Douglas Silva, gerente de Operações da Rota do Pará, “a utilização das TAGs é fundamental para garantir mais agilidade e comodidade aos usuários que trafegam pelas rodovias concessionadas. Com as TAGs, o motorista não precisa parar ou enfrentar filas, reduzindo o tempo de passagem e da viagem. Elas também podem ser usadas em estacionamentos de shoppings, aeroportos e outros locais que aceitem essa tecnologia”.

Primeiras praças em operação

A Rota do Pará inicia a cobrança em quatro praças:

PA-150, km 52,60: entre Nova Ipixuna e Jacundá

PA-150, km 112,80: entre Jacundá e Goianésia do Pará

PA-252, km 31,90: entre Moju e Abaetetuba

Alça Viária, km 22,0: entre Barcarena e Belém

Todos os recursos arrecadados serão destinados à manutenção e ampliação da infraestrutura, oferta de serviços de assistência aos usuários e obras para melhorar a segurança e a fluidez do tráfego.

A concessionária administra, moderniza e mantém as rodovias PA-150, PA-475, PA-483, Alça Viária e trechos das PA-151 e PA-252, com objetivo de oferecer rotas mais seguras, eficientes e confortáveis, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e a integração regional do Pará.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com