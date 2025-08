Altamira: PRF apreende cerca de 40 kg de ouro avaliado em R$ 20 milhões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 40 kg de ouro maciço na tarde desta quarta-feira (6), na BR-230, em Altamira, no sudoeste do Pará. O material era transportado em uma caminhonete e está avaliado em R$ 20 milhões, sendo a segunda maior apreensão do tipo nas rodovias federais.

De acordo com a PRF, quatro pessoas estavam no veículo: dois adultos, um adolescente e uma criança. Os adultos foram encaminhados para a Polícia Federal (PF), e os menores, para as autoridades competentes.

Em apenas 48 horas, a PRF retirou de circulação mais de 140 kg de ouro nos estados de Roraima e Pará. Na BR-401, em Boa Vista, capital de Roraima, na segunda-feira (4), foram encontrados 103 kg de ouro em uma caminhonete. O motorista foi detido e o material, encaminhado à Polícia Federal.

As duas apreensões somam mais de R$ 80 milhões em ouro. Os estados de Roraima e Pará fazem parte da Amazônia Legal e enfrentam graves problemas com a degradação ambiental causada pelo garimpo ilegal, especialmente em terras indígenas.

Plano AMAS intensifica combate a crimes ambientais na Amazônia Legal

Segundo a PRF, o aumento nas apreensões de ouro na Região Norte está relacionado ao reforço de efetivo e estrutura voltada à prevenção e enfrentamento de crimes ambientais. Desde 2023, o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (AMAS), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), tem ampliado a presença do Estado na Amazônia Legal, promovendo ações conjuntas entre forças de segurança e órgãos de preservação ambiental.

Entre as ações previstas no plano estão a retirada de ocupações ilegais em terras indígenas, como a Terra Indígena Yanomami, e o combate à extração ilegal de madeira e minérios. Para atender aos objetivos do AMAS, a PRF destinou aos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins um reforço de 72 novas viaturas e mais de 500 policiais formados recentemente, que se somam ao efetivo já existente na região.