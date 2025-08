Operação contra garimpo ilegal apreende maior quantidade de ouro da história da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu a maior quantidade de ouro da história na última segunda-feira (04), durante abordagem em Boa Vista, capital de Roraima. Os 103 quilos de ouro estavam escondidos em uma caminhonete. O carregamento foi avaliado em mais de R$ 61 milhões. O motorista foi detido em flagrante.

A ação faz parte da estratégia permanente de combate ao garimpo ilegal na região Norte e na desarticulação das rotas clandestinas utilizadas para o transporte de minérios. O ouro apreendido foi encaminhado à Polícia Federal (PF), que dará continuidade às investigações para identificar a origem, o destino e a propriedade do material.

As mais de 100 barras de ouro maciço partiram de Rondônia com possível destino para a Venezuela ou a Guiana, quando foram descobertas durante uma abordagem minuciosa na BR-401, nas proximidades da ponte dos Macuxis, em Boa Vista.

O veículo, uma Toyota Hilux 2024, era conduzido por um homem de 30 anos, que viajava com a esposa e um bebê. Os agentes federais identificaram inconsistências na documentação apresentada, que não estava no nome do motorista. Após encontrarem uma pequena quantidade de ouro, aprofundaram a busca e localizaram mais de 100 barras de ouro escondidas no painel do veículo.

De acordo com a PRF de Roraima, durante abordagem inicial os passageiros do veículo informaram que estavam em viagem do Amazonas para Roraima. Entretanto, após os policiais encontrarem o ouro, os suspeitos se mantiveram em silêncio.

O casal foi encaminhado para prestar depoimento na Delegacia da Polícia Federal (PF), que irá investigar o caso, acompanhado do advogado. A PF realizará perícias técnicas no ouro para determinar o local de origem. O laudo pericial tem prazo para sair em até 30 dias. A PF também investigará qual seria a destinação final.

As barras de ouro, como as que foram encontradas pela PRF, são formas praticamente finais para venda. O formato compactado é o ideal para venda internacional pela facilidade de transporte. A venda do ouro de maneira ilegal para fora do país ainda pode render muito mais recursos para os criminosos porque os objetos são vendido em dólares.

O Governo Federal destacou que a operação, coordenada pela Casa de Governo, "reforça a capacidade de articulação entre os órgãos federais e evidencia o compromisso do Governo Federal com o enfrentamento à logística do garimpo ilegal e a defesa dos territórios indígenas".