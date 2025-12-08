Comércio de Belém registra movimento intenso no feriado e lojistas projetam semana positiva

O feriado de Nossa Senhora da Conceição, celebrado nesta segunda-feira (8/12), movimentou o comércio de Belém e atraiu muitos consumidores às lojas do centro da cidade. A data, considerada por muitos como o início da corrida pelas compras natalinas, foi aproveitada por quem teve o dia de folga e decidiu adiantar os presentes de fim de ano.

Desde as primeiras horas da manhã, o fluxo de clientes começou a aumentar. A vendedora Leide da Silva, de 45 anos, que trabalha há quatro anos em uma loja de moda cristã, relata que o movimento ficou mais intenso pouco depois das 9h30. Segundo ela, a segunda-feira foi marcada por um grande número de pessoas circulando e consumindo. “O movimento mesmo começou a partir das nove e meia em diante. Até agora, tá um movimento muito bom. Não temos hor para fechar”, comentou por volta das 17h.

A vendedora Leide da Silva trabalha há quatro anos em uma loja de moda cristã (Carmem Helena/O Liberal)

Leide explica que muitos consumidores enxergam no feriado a oportunidade de realizar compras com mais tranquilidade, já que, em dias úteis, o trabalho costuma ser um obstáculo para quem quer ir ao centro comercial. “Como é feriado, eles vieram tudo só para fazer as suas compras, porque é a hora que eles têm”, afirmou. Para a vendedora, a antecipação das compras é uma forma de evitar o aperto que acompanha a proximidade do Natal.

O desempenho registrado nesta segunda também anima os lojistas para os próximos dias. A vendedora acredita que a tendência é de crescimento à medida que o final do ano se aproxima. “A partir do dia 20 em diante, o movimento vai ser maior. Mas hoje também foi muito bom. Graças a Deus o movimento tá muito bom, começou muito bom”, avaliou.

Os consumidores também demonstraram otimismo. A autônoma Tatiana Beltrão, de 46 anos, moradora da Pratinha, aproveitou a folga para ir às compras com calma e evitar o cenário de lojas lotadas nas semanas seguintes no centro comercial. “A gente antecipou porque sabe que vai ser mais aglomerado nos outros finais de semana. Então, como é feriado hoje, aproveitei para vir fazer essas compras de Natal”, explicou. Ela destacou ainda que, em um dia comum, estaria no trabalho e não poderia estar no comércio.

Tatiana Beltrão aproiveitou o feriado para antecipar as compras de Natal (Carmem Helena/O Liberal)

Nas sacolas de Tatiana, peças de roupas e até um item doméstico: “Foi roupas, panela de fazer arroz. A modernidade chegou e também eu tenho que me modernizar”, brincou. Com a aproximação do Natal, as ruas de Belém devem seguir cheias, e comerciantes esperam que o ritmo forte registrado no feriado continue durante toda a semana.

