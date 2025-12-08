Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Comércio de Belém registra movimento intenso no feriado e lojistas projetam semana positiva

A data, considerada por muitos como o início da corrida pelas compras natalinas, foi aproveitada por quem teve o dia de folga e decidiu adiantar os presentes de fim de ano

Fabyo Cruz
fonte

Movimento no centro comercial de Belém nesta segunda-feira, 8 (Carmem Helena/O Liberal)

O feriado de Nossa Senhora da Conceição, celebrado nesta segunda-feira (8/12), movimentou o comércio de Belém e atraiu muitos consumidores às lojas do centro da cidade. A data, considerada por muitos como o início da corrida pelas compras natalinas, foi aproveitada por quem teve o dia de folga e decidiu adiantar os presentes de fim de ano.

Desde as primeiras horas da manhã, o fluxo de clientes começou a aumentar. A vendedora Leide da Silva, de 45 anos, que trabalha há quatro anos em uma loja de moda cristã, relata que o movimento ficou mais intenso pouco depois das 9h30. Segundo ela, a segunda-feira foi marcada por um grande número de pessoas circulando e consumindo. “O movimento mesmo começou a partir das nove e meia em diante. Até agora, tá um movimento muito bom. Não temos hor para fechar”, comentou por volta das 17h.

image A vendedora Leide da Silva trabalha há quatro anos em uma loja de moda cristã (Carmem Helena/O Liberal)

Leide explica que muitos consumidores enxergam no feriado a oportunidade de realizar compras com mais tranquilidade, já que, em dias úteis, o trabalho costuma ser um obstáculo para quem quer ir ao centro comercial. “Como é feriado, eles vieram tudo só para fazer as suas compras, porque é a hora que eles têm”, afirmou. Para a vendedora, a antecipação das compras é uma forma de evitar o aperto que acompanha a proximidade do Natal.

O desempenho registrado nesta segunda também anima os lojistas para os próximos dias. A vendedora acredita que a tendência é de crescimento à medida que o final do ano se aproxima. “A partir do dia 20 em diante, o movimento vai ser maior. Mas hoje também foi muito bom. Graças a Deus o movimento tá muito bom, começou muito bom”, avaliou.

Os consumidores também demonstraram otimismo. A autônoma Tatiana Beltrão, de 46 anos, moradora da Pratinha, aproveitou a folga para ir às compras com calma e evitar o cenário de lojas lotadas nas semanas seguintes no centro comercial. “A gente antecipou porque sabe que vai ser mais aglomerado nos outros finais de semana. Então, como é feriado hoje, aproveitei para vir fazer essas compras de Natal”, explicou. Ela destacou ainda que, em um dia comum, estaria no trabalho e não poderia estar no comércio.

image Tatiana Beltrão aproiveitou o feriado para antecipar as compras de Natal (Carmem Helena/O Liberal)

Nas sacolas de Tatiana, peças de roupas e até um item doméstico: “Foi roupas, panela de fazer arroz. A modernidade chegou e também eu tenho que me modernizar”, brincou. Com a aproximação do Natal, as ruas de Belém devem seguir cheias, e comerciantes esperam que o ritmo forte registrado no feriado continue durante toda a semana.

Movimentação no comércio de Belém

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vendas no centro comercial de belém

feriado

feriado de dia de nossa senhora da conceição
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

MOVIMENTAÇÃO

Comércio de Belém registra movimento intenso no feriado e lojistas projetam semana positiva

A data, considerada por muitos como o início da corrida pelas compras natalinas, foi aproveitada por quem teve o dia de folga e decidiu adiantar os presentes de fim de ano

08.12.25 19h17

contra sonegadores

Câmara vota projeto do devedor contumaz nesta semana, diz líder do governo

José Guimarães explica que é uma "medida essencial para proteger as cadeias produtivas, combater a sonegação e garantir regras claras para todos"

08.12.25 15h10

COMBUSTÍVEIS

Operações no Pará interditam postos e apreendem diesel marítimo e gasolina em três municípios

O Pará está entre os estados que tiveram resultados mais expressivos no período, especialmente pela apreensão de diesel marítimo

08.12.25 14h22

MERCADO DE CARBONO

Governo cria comitê técnico para apoiar funcionamento do mercado de carbono brasileiro

O grupo reunirá representantes de 14 órgãos federais, além de Estados, academia, sociedade civil e outros

08.12.25 10h33

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Ensino Profissional

Pará abre mais de 15 mil vagas para cursos técnicos de nível médio

Há oportunidades em todas as regiões do estado, com inscrições online de 10 de dezembro a 10 de janeiro de 2026

04.12.25 18h27

Economia

Pressão do Mercado: Grupo Mateus contrata nova auditoria após erro bilionário em estoque

Rede revelou descoberta de R$ 1,1 bilhão em erros na contabilidade de estoques

26.11.25 20h43

mudanças

Não tem mais sentido, com avanços tecnológicos, manter atual jornada de trabalho, diz Lula

Segundo o presidente, o debate sobre redução da jornada deve ser retomado de forma estruturada

04.12.25 14h28

Dieta econômica

Whey ou proteína natural? Veja como manter uma dieta econômica e saudável

Preços altos fortalecem a busca por proteínas naturais e exigem planejamento para manter a dieta sem gastar mais

06.12.25 16h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda