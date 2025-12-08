Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Operações no Pará interditam postos e apreendem diesel marítimo e gasolina em três municípios

O Pará está entre os estados que tiveram resultados mais expressivos no período, especialmente pela apreensão de diesel marítimo

Gabi Gutierrez
fonte

Combustível (Carmem Helena / O Liberal / Arquivo)

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) identificou irregularidades em três municípios do Pará. Entre os dias 1º e 5 de dezembro, as operações resultaram em seis interdições, seis autos de infração e na apreensão de 8,5 mil litros de combustíveis, incluindo diesel marítimo.

No Pará, a fiscalização abrangeu cinco postos de combustíveis, três pontos de abastecimento e uma usina de etanol. As ações levaram à apreensão de 5 mil litros de gasolina e 3.500 litros de diesel marítimo.

O diesel marítimo é um produto proibido para o abastecimento de automóveis por ser mais poluente e causar danos ao motor. Uma amostra de combustível também foi coletada para análise laboratorial, com apoio do Ministério Público Estadual.

VEJA MAIS

image Preços dos combustíveis no Pará têm comportamento misto em novembro, aponta levantamento
Gasolina registra leve queda e alcança menor média do Norte; diesel comum sobe e etanol segue estável

image PM flagra transbordo irregular de combustível no rio Tapajós, em Itaituba
O flagrante ocorreu após denúncias sobre a movimentação suspeita de óleo diesel na região.

Fiscalização nacional revela mais problemas

O estado do Pará aparece entre os que tiveram resultados mais expressivos no período. A prática de utilizar diesel marítimo foi semelhante à identificada no Amazonas, onde duas redes inteiras usavam o produto para abastecer veículos terrestres.

No Amazonas, essa prática envolveu duas redes de postos em Parintins comercializando diesel marítimo como se fosse rodoviário. Isso resultou em sete autos de infração, quatro interdições e a apreensão de 3.914 litros do produto.

Em outras regiões do país, fiscalizações também revelaram problemas. Na Bahia, operações em Juazeiro apreenderam 4 mil litros de gasolina e interditaram quatro pontos de abastecimento. No Distrito Federal, denúncias levaram à apreensão de 8.200 litros de óleo lubrificante usado e 4.500 litros de diesel, além de três interdições.

O Espírito Santo registrou a apreensão de 17.653 litros de combustíveis. No Paraná, cinco estabelecimentos foram interditados após análises apontarem teor irregular de biodiesel no diesel B. Em São Paulo, 62 postos foram vistoriados, com 13 autos de infração emitidos.

Como são direcionadas as fiscalizações

As fiscalizações da ANP são direcionadas por denúncias de consumidores, dados de monitoramento da qualidade dos combustíveis e informações de outros órgãos. Estabelecimentos flagrados podem receber multas que variam de R$ 5 mil a R$ 5 milhões, além de procedimentos administrativos.

As interdições funcionam como uma medida cautelar para impedir a venda de combustíveis que estão fora das especificações. Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas pelo telefone 0800 970 0267 ou pela plataforma FalaBR.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

GASOLINA

ANP

combustíveis no Pará
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

MOVIMENTAÇÃO

Comércio de Belém registra movimento intenso no feriado e lojistas projetam semana positiva

A data, considerada por muitos como o início da corrida pelas compras natalinas, foi aproveitada por quem teve o dia de folga e decidiu adiantar os presentes de fim de ano

08.12.25 19h17

contra sonegadores

Câmara vota projeto do devedor contumaz nesta semana, diz líder do governo

José Guimarães explica que é uma "medida essencial para proteger as cadeias produtivas, combater a sonegação e garantir regras claras para todos"

08.12.25 15h10

COMBUSTÍVEIS

Operações no Pará interditam postos e apreendem diesel marítimo e gasolina em três municípios

O Pará está entre os estados que tiveram resultados mais expressivos no período, especialmente pela apreensão de diesel marítimo

08.12.25 14h22

MERCADO DE CARBONO

Governo cria comitê técnico para apoiar funcionamento do mercado de carbono brasileiro

O grupo reunirá representantes de 14 órgãos federais, além de Estados, academia, sociedade civil e outros

08.12.25 10h33

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Ensino Profissional

Pará abre mais de 15 mil vagas para cursos técnicos de nível médio

Há oportunidades em todas as regiões do estado, com inscrições online de 10 de dezembro a 10 de janeiro de 2026

04.12.25 18h27

Economia

Pressão do Mercado: Grupo Mateus contrata nova auditoria após erro bilionário em estoque

Rede revelou descoberta de R$ 1,1 bilhão em erros na contabilidade de estoques

26.11.25 20h43

mudanças

Não tem mais sentido, com avanços tecnológicos, manter atual jornada de trabalho, diz Lula

Segundo o presidente, o debate sobre redução da jornada deve ser retomado de forma estruturada

04.12.25 14h28

Dieta econômica

Whey ou proteína natural? Veja como manter uma dieta econômica e saudável

Preços altos fortalecem a busca por proteínas naturais e exigem planejamento para manter a dieta sem gastar mais

06.12.25 16h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda