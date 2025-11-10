PM flagra transbordo irregular de combustível no rio Tapajós, em Itaituba

A Polícia Militar flagrou, na tarde de domingo (9), um transbordo irregular de combustível às margens do rio Tapajós, no município de Itaituba, sudoeste do Pará. A ação ocorreu após denúncias sobre a movimentação suspeita de óleo diesel na região. Segundo a Polícia Civil, dois homens suspeitos de envolvimento no caso foram levados à Seccional de Itaituba, onde os agentes os ouviram e liberaram, pois não encontraram indícios de crime.

De acordo com o Portal O Giro, por volta das 15h, uma equipe policial foi até o ponto indicado e encontrou um tambor de 125 litros cheio de diesel, além de três contêineres de mil litros e três carotes de 60 litros, todos vazios.

Durante a abordagem, um homem de 40 anos se identificou como o dono do combustível. Ele declarou ter adquirido o produto por R$ 4,70 o litro. O valor despertou suspeita entre os agentes por estar abaixo da média de mercado.

Ao entrar em contato com o suposto fornecedor, os policiais foram informados de que o vendedor realizava serviços de limpeza para uma empresa do ramo, mas ele não soube justificar a origem do combustível vendido. Diante da irregularidade, os envolvidos foram encaminhados à 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Itaituba, onde o caso passou a ser apurado.