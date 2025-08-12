Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Pará chevron right

Casos de picadas por escorpiões no Pará seguem estáveis, mas cuidados devem ser mantidos; veja

No primeiro semestre deste ano, foram contabilizados 1.471 atendimentos por picadas de escorpiões

Bruna Lima
fonte

Instituições como o Instituto Butantan oferecem cursos gratuitos sobre escorpiões, com o objetivo de capacitar profissionais e conscientizar a população. (Leticia Delphino/Instituto Butantan)

Mesmo com o aumento de relatos sobre acidentes com escorpiões em outras partes do Brasil, o Pará apresenta estabilidade nos registros de casos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). No primeiro semestre deste ano, foram contabilizados 1.471 atendimentos por picadas de escorpiões. No mesmo período de 2024, o número foi de 1.626, e em 2023, 2.170.

Apesar da redução, especialistas alertam, os escorpiões continuam ativos durante todo o ano na região amazônica, e os cuidados devem ser constantes.

“No estado do Pará, não observamos uma sazonalidade marcada como em outras regiões. Os escorpiões se reproduzem o ano inteiro, então os acidentes também podem ocorrer em qualquer época”, afirma Elke Abreu, coordenadora estadual de Zoonoses da Sespa.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Escorpiões 'gigantes' são flagrados na Câmara dos Deputados
Presença do animal peçonhento é constante e um funcionário já foi picado

image Perdizes tem relatos de infestação de escorpião: 'pensei que ia morrer', diz morador picado

De acordo com Elke, as regiões de Altamira e Santarém são as que mais registram acidentes com escorpiões no Pará. A presença dos animais está ligada, principalmente, ao acúmulo de lixo, presença de insetos (como baratas) e ambientes com pouca limpeza e iluminação.

“As prefeituras podem colaborar com a limpeza urbana, campanhas educativas, coleta seletiva e cuidado com terrenos baldios. Já nas casas, é essencial vedar frestas, manter a limpeza, evitar o acúmulo de entulhos e controlar a presença de baratas, que são alimento para os escorpiões”, reforça a coordenadora.

Fabián Alfonso García, biólogo e doutorando em Zoologia pelo Museu Paraense Emílio Goeldi, destaca que ainda faltam estudos aprofundados sobre os escorpiões amazônicos.

“Já foram identificadas cerca de 50 espécies no Pará, como Tityus cambridgei, Tityus silvestris e Tityus obscurus. Também há registros do escorpião amarelo (Tityus serrulatus), que é mais comum no Sudeste. Mas esse número pode ser ainda maior”, explica.

Segundo o pesquisador, enquanto regiões como o Sudeste apresentam um pico de aparecimento na primavera e verão, no Pará ainda não há dados suficientes para afirmar se há ou não uma “temporada” clara de escorpiões. O comportamento dos animais na região pode ser influenciado por diferentes fatores ambientais, como temperatura, umidade e presença de presas.

Como se proteger e agir em caso de picada

Manter a casa limpa, vedar rachaduras e evitar o acúmulo de entulhos são medidas básicas. Além disso, roupas e calçados devem ser verificados antes do uso, principalmente se estiverem guardados por muito tempo.

Uma curiosidade útil: escorpiões brilham em tons esverdeados sob luz ultravioleta. Lanternas UV podem ser usadas para identificar esses animais escondidos em locais escuros.

Caso ocorra um acidente, a recomendação é buscar atendimento médico imediato. Não se deve aplicar nenhum tipo de substância caseira na picada. Se possível, capturar ou tirar uma foto do escorpião ajuda na identificação da espécie e no tratamento.

“O veneno das espécies do gênero Tityus pode ser perigoso, especialmente para crianças e idosos. No Pará, o Hospital Universitário João de Barros Barreto tem um centro toxicológico de referência para esses casos”, destaca García.

Capacitação e prevenção

A Sespa, por meio da Coordenação de Zoonoses, tem realizado a capacitação de equipes regionais e municipais em prevenção, controle e tratamento de acidentes com animais peçonhentos. Além disso, instituições como o Instituto Butantan oferecem cursos gratuitos sobre escorpiões, com o objetivo de capacitar profissionais e conscientizar a população.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

picadas de escorpiões

picada de escorpião

escorpião

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

INVESTIGAÇÃO

Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de oito garimpeiros na divisa entre Amapá e Pará

As prisões e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Macapá e Laranjal do Jari

12.08.25 16h33

ESCORPIÕES 

Casos de picadas por escorpiões no Pará seguem estáveis, mas cuidados devem ser mantidos; veja

No primeiro semestre deste ano, foram contabilizados 1.471 atendimentos por picadas de escorpiões

12.08.25 15h47

POLÍCIA

Fala polêmica de pastor do Pará é investigada pela PC: 'Branquinha gasta mais; morena gasta menos'

Ele diz que o intuito do discurso era "mostrar o difícil começo de um jovem pobre, advindo de origem humilde, filho de pastor evangélico"

12.08.25 12h17

POLÍCIA

Cerca de 30 denúncias de violações de direitos humanos são registradas por dia no Pará

Nesta terça-feira (12/8), é celebrado o Dia Nacional dos Direitos Humanos e que reforça o compromisso do Brasil com a proteção e a promoção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos

12.08.25 7h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

MAIS UM CASO

Homem é filmado agredindo mulher com 'mata-leão' em Barcarena

Caso ocorreu na noite de sexta-feira (8/8), na Vila dos Cabanos. Agressões foram filmadas por testemunha.

09.08.25 17h14

FRUTA AMAZÔNICA

Doce aroma do bacuri corre risco na Amazônia

Bacuri é uma das frutas mais apreciadas pelos paraenses, mas sofre com a diminuição dos bacurizais

10.08.25 10h00

GRADUAÇÃO

Repescagem UFPA: confira a lista dos 163 convocados na 6ª chamada do PS 2025

A UFPA divulgou a 6ª chamada dos candidatos classificados no Processo Seletivo 2025 na última quarta-feira (6)

07.08.25 7h40

BRT

BRT Metropolitano: novos veículos chegam a Belém e frota com 265 ônibus está completa

16 veículos, equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e câmeras de bordo, foram entregues para completar a frota, que deve atender a capital e cidades da Região Metropolitana

23.07.25 10h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda