VÍDEO: Escorpiões 'gigantes' são flagrados na Câmara dos Deputados

Um escorpião foi flagrado andando próximo do Anexo IV da Câmara dos Deputados, em Brasília, na última segunda-feira (07). O animal circulou em diversos locais do prédio.

Segundo funcionários, a presença do animal peçonhento não é de agora. O animal é avistado com bastante frequência em circulação no subsolo do anexo há pelo menos dois anos. Um escorpião por semana tem sido encontrado nas salas do setor. Veja o vídeo

Ainda segundo relatos, os animais já foram vistos em lugares diferentes como o banheiro, no armário da copa, no sofá da recepção, embaixo de mesas, atrás de móveis e até em um fone de ouvido usado para os servidores trabalharem.

Há cerca de seis meses, um servidor foi picado por um escorpião enquanto trabalhava. Mesmo a Câmara realizando dedetizações periódicas no prédio, as medidas têm efeito limitado e os animais não são eliminados.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)