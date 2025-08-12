Fala polêmica de pastor do Pará é investigada pela PC: 'Branquinha gasta mais; morena gasta menos'

A Polícia Civil do Pará (PCPA) informou, nesta terça-feira (12/08), que vai investigar as falas feitas pelo pastor Océlio Nauar, presidente da Convenção Interestadual das Assembleias de Deus no Pará (Comieadepa), durante um congresso feminino em Itaituba, no sudoeste do estado, no último sábado (9/8). Ele é acusado de racismo e sexismo.

“Se você vai casar, escolha com quem você vai casar. Se você for escolher uma branquinha, tem mais despesa. Escolhe uma morena, gasta menos. As branquinhas começam a ter um negocinho aqui, comprar mais um creme, mais não sei o que. Vai ficando caro”, disse Océlio, por meio de um vídeo que viralizou.

"A Polícia Civil do Pará informa que a Seccional de Itaituba apura o caso. O crime de racismo é inafiançável e prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa.", diz a nota da PC.

O posicionamento do pastor

Nas redes sociais, o pastor Océlio Nauar se manifestou sobre o caso. Ele contou que possui “imenso respeito e gratidão” por todas as mulheres e que a fala tinha sido “maldosamente retirada de contexto” e que se referia à juventude dele durante o primeiro campo ministerial no Pará há 43 anos. Segundo Océlio, o intuito do discurso era “mostrar o difícil começo de um jovem pobre, advindo de origem humilde, filho de pastor evangélico, cuja maior riqueza carregava o coração”: o amor inabalável de Deus.

“Tenho ensinado, ao longo da minha vida, o respeito, a liberdade de expressão e, sobretudo, o temor a Deus, princípios éticos e norteadores para vivermos em sociedade. Porém, algumas pessoas, imbuídas na falta de fé, tendem a tentar desvirtuar falas, frases e mensagens com intuito claro de denegrir a imagem deste que vos fala, com o objetivo óbvio, pois é fato que se aproximam as eleições da presente instituição a qual presido com imenso amor e dedicação”, informa referindo-se à Comieadepa.

“Sei que essa situação é injusta e foi criada para me prejudicar, mas escolhi entregar tudo nas mãos de Deus e orar por aqueles que agem assim. Portanto, sinto-me no dever de desculpar-me com todas as mulheres, por aqueles que praticaram esta tão malfadada conduta, e ante o fim, concluo que a intenção de causar desconforto fora nítida. Por fim, peço que entremos em oração para que possamos amar mais, odiar menos!”, conclui.