Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza; ele afirma que fazia investigação pessoal

Eduardo Costa afirma que vestimenta fazia parte de investigação pessoal e denuncia tentativa de extorsão

O Liberal
fonte

O bispo classificou a divulgação do vídeo como uma “tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de imagem” (Reprodução/Instagram via Metrópoles)

Um vídeo que mostra o bispo Eduardo Costa usando calcinha e peruca loira enquanto caminha próximo a um bar em Goiânia (GO) viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (11). As imagens foram divulgadas pela página Goiânia Mil Graus e compartilhadas por uma seguidora, gerando ampla repercussão e levando o líder religioso a se manifestar publicamente.

A denunciante que enviou o vídeo afirmou que o pastor “usa o nome de Deus para ganhar dinheiro” e costuma permanecer na porta de bares na região. Nos comentários da publicação, internautas relataram ter presenciado outras situações semelhantes envolvendo o religioso.

Uma pessoa que afirmou ter trabalhado para Eduardo Costa contou que sua ex-esposa o teria flagrado vestido com um vestido vermelho próximo a motéis, o que teria gerado um conflito familiar. “Eu vi tudo”, disse a testemunha.

Diante da repercussão, o bispo gravou um vídeo ao lado da esposa, missionária Valquíria Costa, para esclarecer o ocorrido. Segundo ele, a vestimenta — a peruca e o short — foi usada “de forma errada” durante uma investigação pessoal para tentar localizar um endereço.

Eduardo Costa também relatou que foi filmado secretamente por uma pessoa que posteriormente tentou extorqui-lo, exigindo um pagamento até o meio-dia do mesmo dia para não divulgar as imagens. O pastor afirmou ter recusado a chantagem e garantiu que sua esposa estava ciente da investigação, embora não de todos os detalhes.

O bispo classificou a divulgação do vídeo como uma “tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de imagem”, mas não informou se tomou medidas legais contra a suposta extorsão.

