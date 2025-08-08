Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ciro Nogueira responde Malafaia após ser chamado de ‘traidor’: ‘Eu não me meto na sua igreja’

Senador foi criticado pelo pastor após se recusar a assinar o pedido de impeachment do ministro ministro Alexandre de Moraes, do STF

Estadão Conteúdo
fonte

"Diferentemente da sua igreja, na democracia não é a vontade de um, mas da maioria", respondeu Nogueira (Jefferson Rudy/Agência Senado)

O senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), rebateu o pastor Silas Malafaia na última quarta-feira, 6, após ser chamado de "traidor" por ter se recusado a assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Eu não me meto na sua igreja e se o senhor quiser ser senador e se candidatar e liderar o movimento político que quiser será muito bem-vindo. Aí então verá que, diferentemente da sua igreja, na democracia não é a vontade de um, mas da maioria", escreveu Nogueira, em resposta ao evangélico, por meio do seu X (antigo Twitter).

Veja mais

image Malafaia critica ausência de presidenciáveis da direita nos atos de domingo: ‘Vão enganar trouxa!’
Governadores Tarcísio de Freitas (SP), Romeu Zema (MG), Ronaldo Caiado (GO) não compareceram às manifestações

image Líderes evangélicos convocam para ato de Bolsonaro em São Paulo
Silas Malafaia divulgou um vídeo nesta terça-feira, 24, reunindo outros dez líderes evangélicos que convocam apoiadores para manifestação

Ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), Nogueira se definiu como "pragmático" ao recusar apoio ao impeachment do magistrado. Ele também afirmou que o impedimento de Moraes não teria sucesso. "Nós não temos 54 senadores para aprovar", afirmou em entrevista ao portal Metrópoles.

Após a resposta do senador, Malafaia o alfinetou novamente. O religioso acusou Nogueira de ser "preconceituoso contra um pastor" e afirmou que ele era um apoiador da "ditadura de toga".

O pastor ainda complementa defendendo seu direito de cobrar o político: "a liberdade para falar de política é fundamento do estado democrático de direito. Você é daqueles coronéis do Nordeste que não suporta a crítica e o contraditório".

O movimento pelo impeachment de Moraes, encabeçado pela oposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tomou força após Jair Bolsonaro ser alvo de prisão domiciliar. Os parlamentares bolsonaristas ocuparam a mesa da Câmara e do Senado e exigiram a votação da pauta para liberar os trabalhos das Casas. A oposição também recolheu assinaturas para instaurar o processo.

Entretanto, presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), nesta quinta-feira, 7, disse que não pautará o impedimento de Moraes "Nem se tiver 81 assinaturas".

Como mostrou o Estadão, o processo de instauração do impeachment de um ministro do STF é votado em plenário por todos os senadores. É preciso obter maioria simples dos votos (41 dos 81 senadores), do contrário, o pedido é arquivado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SENADO/MORAES/IMPEACHMENT/CIRO NOGUEIRA/MALAFAIA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Carla Zambelli pede a influenciadores campanha contra ministro de Justiça da Itália

08.08.25 10h04

embate

Ciro Nogueira responde Malafaia após ser chamado de ‘traidor’: ‘Eu não me meto na sua igreja’

Senador foi criticado pelo pastor após se recusar a assinar o pedido de impeachment do ministro ministro Alexandre de Moraes, do STF

08.08.25 8h08

aumento de gastos

STF aprova orçamento de R$ 1 bilhão para a Corte em 2026, quase 10% a mais que 2025

Valor ainda precisa ser aprovado pelo Poder Executivo e Congresso Nacional, no orçamento do próximo ano

08.08.25 7h53

deputado afastado

Motta sobre deputado Eduardo Bolsonaro: 'Não há mandato a distância' no regimento

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está afastado da Câmara desde que viajou para os Estados Unidos

08.08.25 7h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

'bastidores do gabinete'

Ex-assessor de Alexandre de Moraes ameaça fazer revelações contra o ministro

Eduardo Tagliaferro afirma ter provas para denunciar a atuação de Moraes em seu gabinete

31.07.25 13h18

POLÍCIA

Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua após operação do MPPA

O MPPA deflagrou operação na manhã desta terça-feira (5/8)

05.08.25 10h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda