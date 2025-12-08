Polícia Civil investiga corpo de idoso encontrado em avançado estado de decomposição em Mãe do Rio
Corpo de homem idoso estava dentro de sua casa fechada no bairro de São Sebastião
A Polícia Civil encontrou o corpo de um idoso em avançado estado de decomposição, na manhã do último domingo (7), em uma residência no município de Mãe do Rio. A casa localizada na rua Padre Saturnino Cunha, no bairro São Sebastião, exalava um forte odor há um dia. O caso foi descoberto após moradores relatarem a situação por volta das 10h30.
Os vizinhos relataram à Polícia Militar que o morador da casa identificado como Vicente Aparecido Sousa Bentes não era visto há algum tempo, o que aumentou a suspeita de que algo grave pudesse ter ocorrido. Ao chegar no local, os agentes encontraram a residência totalmente fechada e perceberam, ainda do lado de fora, o odor intenso.
Para acessar o imóvel, a equipe precisou utilizar um alicate para romper o cadeado do portão. Dentro da casa, a suspeita foi confirmada quando os policiais localizaram o corpo do morador Vicente Bentes. Não foram encontrados sinais de arrombamento.
A Polícia Científica de Paragominas foi acionada e realizou os procedimentos de perícia e remoção cadavérica. Após a saída da equipe pericial, os policiais civis realizaram buscas dentro da residência e localizaram a carteira de identidade do idoso morto.
Os vizinhos reconheceram pela identidade encontrada na casa que aquele era o morador da residência.
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "as circunstâncias da morte de Vicente Aparecido Sousa Bentes são apuradas pela Delegacia de Mãe do Rio. A vítima foi encontrada sozinha dentro da casa. O local não apresentava sinais de arrombamento. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso".
