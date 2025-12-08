Polícia Civil investiga corpo de idoso encontrado em avançado estado de decomposição em Mãe do Rio

A Polícia Civil encontrou o corpo de um idoso em avançado estado de decomposição, na manhã do último domingo (7), em uma residência no município de Mãe do Rio. A casa localizada na rua Padre Saturnino Cunha, no bairro São Sebastião, exalava um forte odor há um dia. O caso foi descoberto após moradores relatarem a situação por volta das 10h30.

Os vizinhos relataram à Polícia Militar que o morador da casa identificado como Vicente Aparecido Sousa Bentes não era visto há algum tempo, o que aumentou a suspeita de que algo grave pudesse ter ocorrido. Ao chegar no local, os agentes encontraram a residência totalmente fechada e perceberam, ainda do lado de fora, o odor intenso.

Para acessar o imóvel, a equipe precisou utilizar um alicate para romper o cadeado do portão. Dentro da casa, a suspeita foi confirmada quando os policiais localizaram o corpo do morador Vicente Bentes. Não foram encontrados sinais de arrombamento.

A Polícia Científica de Paragominas foi acionada e realizou os procedimentos de perícia e remoção cadavérica. Após a saída da equipe pericial, os policiais civis realizaram buscas dentro da residência e localizaram a carteira de identidade do idoso morto.

Os vizinhos reconheceram pela identidade encontrada na casa que aquele era o morador da residência.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "as circunstâncias da morte de Vicente Aparecido Sousa Bentes são apuradas pela Delegacia de Mãe do Rio. A vítima foi encontrada sozinha dentro da casa. O local não apresentava sinais de arrombamento. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso".