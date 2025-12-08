Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia Civil investiga corpo de idoso encontrado em avançado estado de decomposição em Mãe do Rio

Corpo de homem idoso estava dentro de sua casa fechada no bairro de São Sebastião

O Liberal
fonte

Idoso foi encontrado morto dentro de residência em Mãe do Rio. (Foto: imagem meramente ilustrativa)

A Polícia Civil encontrou o corpo de um idoso em avançado estado de decomposição, na manhã do último domingo (7), em uma residência no município de Mãe do Rio. A casa localizada na rua Padre Saturnino Cunha, no bairro São Sebastião, exalava um forte odor há um dia. O caso foi descoberto após moradores relatarem a situação por volta das 10h30. 

Os vizinhos relataram à Polícia Militar que o morador da casa identificado como Vicente Aparecido Sousa Bentes não era visto há algum tempo, o que aumentou a suspeita de que algo grave pudesse ter ocorrido. Ao chegar no local, os agentes encontraram a residência totalmente fechada e perceberam, ainda do lado de fora, o odor intenso.

Para acessar o imóvel, a equipe precisou utilizar um alicate para romper o cadeado do portão. Dentro da casa, a suspeita foi confirmada quando os policiais localizaram o corpo do morador Vicente Bentes. Não foram encontrados sinais de arrombamento.

A Polícia Científica de Paragominas foi acionada e realizou os procedimentos de perícia e remoção cadavérica. Após a saída da equipe pericial, os policiais civis realizaram buscas dentro da residência e localizaram a carteira de identidade do idoso morto.

Os vizinhos reconheceram pela identidade encontrada na casa que aquele era o morador da residência.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "as circunstâncias da morte de Vicente Aparecido Sousa Bentes são apuradas pela Delegacia de Mãe do Rio. A vítima foi encontrada sozinha dentro da casa. O local não apresentava sinais de arrombamento. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

mãe do rio

idoso encontrado morto
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Falso corretor de imóveis é preso suspeito de alugar imóveis inexistentes para a COP30

Estelionatário foi preso no Rio de Janeiro suspeito por divulgar falsos imóveis para aluguel durante o período da COP30

08.12.25 23h33

POLÍCIA

Polícia Civil investiga corpo de idoso encontrado em avançado estado de decomposição em Mãe do Rio

Corpo de homem idoso estava dentro de sua casa fechada no bairro de São Sebastião

08.12.25 20h27

POLÍCIA

Corpo de jovem é encontrado boiando em saco plástico em rio de Canaã dos Carajás

Corpo foi encontrado na tarde do último domingo (07), nas águas do rio Parauapebas

08.12.25 19h32

POLÍCIA

Homem é preso por tentativa de homicídio e agredir investigador da Polícia Civil com pá em Tucuruí

Segundo a Polícia Civil, ele resistiu à prisão, agrediu um investigador com uma pá e causou lesões na mão esquerda e nas costas do policial

08.12.25 18h28

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

CASO RUTHETTY

Produtora de Ruthetty relata dificuldades para internar cantora, diagnosticada com esquizofrenia

Rute Gomes dos Santos foi encontrada morta dentro da própria casa no bairro da Marambaia, em Belém

04.12.25 18h22

POLÍCIA

Falso corretor de imóveis é preso suspeito de alugar imóveis inexistentes para a COP30

Estelionatário foi preso no Rio de Janeiro suspeito por divulgar falsos imóveis para aluguel durante o período da COP30

08.12.25 23h33

ACIDENTE

Mulher morre após colisão entre carros e carreta na BR-316, em Castanhal

O grave acidente ocorreu na tarde de domingo (7)

08.12.25 10h09

ACIDENTE

Colisão entre motos deixa um homem morto e outro ferido em Monte Alegre

O grave acidente ocorreu na madrugada de domingo (7) no bairro Serra Ocidental

08.12.25 9h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda